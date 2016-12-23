 Угонщики захватили самолет ливийской авиакомпании со 118 людьми на борту и угрожают его взорвать, - Times of Malta

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает издание Times of Malta, угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты.
На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.
Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.
Согласно сообщению, угонщиков двое, они угрожают взорвать самолет. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщения об угнанном самолете, информация проверяется правоохранительными органами.
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#RussiansDidIt
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(Последнее интервью Араама Руссо. На Ютб.)
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Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/world/1694677-zahoplennya-liviyskogo-laynera-zmi-diznalisya-pro-vimogi-vikradachiv.html
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