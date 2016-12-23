EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, За рубежом
  7151  30
Все про:самолет (2035) угон (182) Мальта (17)

 Угонщики захватили самолет ливийской авиакомпании со 118 людьми на борту и угрожают его взорвать, - Times of Malta

Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту захвачен угонщиками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает издание Times of Malta, угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.

Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще один российский истребитель с авианосца "Адмирал Кузнецов" упал в море

Согласно сообщению, угонщиков двое, они угрожают взорвать самолет. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщения об угнанном самолете, информация проверяется правоохранительными органами.


 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3VEVSUmRrNURLekJNZGxGMFpFZERaazVIUkRCTVVGRjJkRU01Wms1RFl6Qk1SRkYxT1VkTk1GbE1VWE5CUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мимо балбес, самолет угнали корешки каддафи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапам мало сбитого боинга, теперь захватами самолётов занялись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять Путин виноват! Инфа сотка!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты прав. самолет угналиь кореша каддафи. напомнить где он шатер любил ставить? иди новую методичку получай
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Завтра у нас снег на Гавайах пойдет, Тоже Путин виноват!!!
#RussiansDidIt
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Координатор 100% в москве сидит,вечером ждем новостей по говноньюс ,как хорошо в Ливии было при Каддафи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А для чего эти террористы Мальте? Летели себе в Ливии, то пусть там и летают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никаких переговоров стеррористами, только штурм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Постав запитання: Web-конференція Юлії Тимошенко.

Сьогодні о 13:00 почалась web-конференція Юлії Тимошенко, під час якої лідер партії «Батьківщина» відповість на запитання, задані користувачами інтернету.

Поставити запитання та переглянути web-конференцію можна за посиланням: http://conference.ba.org.ua/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Баба ЖУЛЯ расскажет нам как она арендует машину...квартиру...и мужа?)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хряк пердонович гвно мечет как обычно ведь он говномет
 показать весь комментарий
Ответить
 
пойду спрошу, когда она уже на пенсию уйдёт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда у тебя мозги появятся, что маловероятно
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Мы придумаем терроризм,все будут его бояться,будут с ним бороться,бегать за ним по горам,пустыням,но его так никто и не найдет."-Рокфеллер.
(Последнее интервью Араама Руссо. На Ютб.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять путлеровские отморозки, или их выкормыши?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин.. а чего наши"переработаные" красавцы там не летели..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Викрадачі лівійського літака авіакомпанії Afriqiyah заявили, що входять до угруповання "Аль-Фатіх, аль-Джадіда" і вимагають звільнити з в'язниці сина Муамара Каддафі Сейфа аль-Іслама.

Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/world/1694677-zahoplennya-liviyskogo-laynera-zmi-diznalisya-pro-vimogi-vikradachiv.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мацкалі розбушувалися, чи хто там угро-бурято-хєр знає що?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бушуев бюджет военнослужащие ВР Гройсман ГСЧС депутат Донбасс Донецкая область задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция обстрел ООН перемирие прокуратура Россия рынок санкции СБУ Сирия суд США титушки Черное море школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти