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 В Госбюджет-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию стоимости лекарств для больных сахарным диабетом ІІ типа, гипертонией и бронхиальной астмой, - Гройсман

В Госбюджете-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию бесплатных лекарств для пациентов с хроническими болезнями: сахарным диабетом 2 типа, гипертонией и бронхиальной астмой.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил премьер министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Кроме того, по словам Гройсмана, в бюджете на 2017 год предусмотрено увеличение на 2 млрд грн на приобретение лекарств для стационаров для онкобольных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы нас ждали? В глаза смотрите", - Гройсман узнал цены на лекарства в аптеке Черновцов. ВИДЕО

"Это даст нам возможность начать вовремя тендерные процедуры через международные организации по эффективной, справедливой, публичной цене закупить эти лекарства. Наше правительство разрушило любые схемы при госзакупках лекарств. Мы покупаем лекарства дешевле. Я считаю, что это серьезный прорыв", - отметил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что при поддержке парламента в бюджете на 2017 год было предусмотрено создание по всей стране центров кардиохирургии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина уже получила почти 100% медсредств, закупленных через международные организации, сэкономив при этом $3 млн, - Гройсман. ВИДЕО

"65% граждан Украины умерают из-за сердечно-сосудистых болезней. Это ужас. Это катастрофа. А последняя тенденция, что эта смертность касается людей молодого возраста. Молодые люди умирают от этих болезней", - заявил Гройсман, отметив, что создание таких центров улучшит ситуацию.
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Почитав новости с утра и помер от сердечного приступа. Никто не видит причинно - следственных связей?
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Виділили 500 млн грн, а скільки потрібно було виділити, скільки просили медики? Які були витрати в попередніх роках в гривнях і доларах? 500 млн грн це цифра яка нічого не дає, просто 500 млн грн які пішли з держави на щось!
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медики сами воруют.идешь в больницу покупаешь ВСЕ еще и пожертвовать на ремонт
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Действительно, может, рациональнее по востребованию по рецепту? Не важно от каких болезней? Контроля то нет, сколько реально было выделено бесплатных лекарств конкретным больным.
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то есть по 5 грн на нос, ведь у нас все люди болеют.
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Раніше цієї системи не було. Це перший раз. Тому не відомо, багато це чи мало. На другий рік вже буде з чим порівняти.
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Я так понял, Порошенко теперь сможет получать инсулин.
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