 В Госбюджет-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию стоимости лекарств для больных сахарным диабетом ІІ типа, гипертонией и бронхиальной астмой, - Гройсман

Об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил премьер министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Кроме того, по словам Гройсмана, в бюджете на 2017 год предусмотрено увеличение на 2 млрд грн на приобретение лекарств для стационаров для онкобольных.
"Это даст нам возможность начать вовремя тендерные процедуры через международные организации по эффективной, справедливой, публичной цене закупить эти лекарства. Наше правительство разрушило любые схемы при госзакупках лекарств. Мы покупаем лекарства дешевле. Я считаю, что это серьезный прорыв", - отметил Гройсман.
Премьер подчеркнул, что при поддержке парламента в бюджете на 2017 год было предусмотрено создание по всей стране центров кардиохирургии.
"65% граждан Украины умерают из-за сердечно-сосудистых болезней. Это ужас. Это катастрофа. А последняя тенденция, что эта смертность касается людей молодого возраста. Молодые люди умирают от этих болезней", - заявил Гройсман, отметив, что создание таких центров улучшит ситуацию.
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