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 Под Светлодарском продолжаются бои. Пятые сутки работает стрелковое оружие, также применяются артиллерия и минометы, - журналист

ВСУ прочно удерживают новые позиции под Калиновкой.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В полосе 54-й бригады под Светлодарском продолжаются бои. Пятые сутки плотно работает стрелковое оружие, также применяются артиллерия и минометы, но интенсивность сейчас ниже, чем 18-19 декабря.

Наши войска прочно удерживают новые позиции под Калиновкой, отбитые у российских наемников.

К сожалению, вчера в результате попадания снаряда погиб еще один украинский воин в составе 1-го батальона 54-й бригады, двое получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики продолжают обстрелы в районе Светлодарской дуги, есть погибшие, - Генштаб

Наши отвечают врагу адекватно.

К сожалению, военнослужащий 1-го батальона, который пропал без вести 18 декабря, вчера был обнаружен погибшим. Тело эвакуировано.

Также подтверждено, что два тела наших воинов попали в руки противника. Ребята вырвались вперед...

Сейчас ведутся переговоры с российскими боевиками об обмене телами погибших в бою. Обмен намечен в ближайшее время.

Таким образом, общие потери 25-го и 1-го батальонов 54-й бригады под Светлодарском составили за 18-22 декабря 9 воинов погибшими (6- 1-й батальон, 3 - 25-й). Информация по потерям - непосредственно от штабов обоих батальонов, в зоне ответственности которых идут бои", - написал Бутусов.

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Форумчанин под украинским флагом Faina L явно работает на срусских,в бою не всегда может хватать медмашин для эвакуации раненых и он сознательно дает ссылки,что бы опорочить власть в Украине- топорная работа кремлебота.
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Третьего украинского военнослужащего из троих, попавших три дня назад в плен к террористам «ДНР» на Светлодарской дуге возле Дебальцево, зверски убили. Отмечается, что к зверским пыткам и убийство военнопленных причастны российские наемники. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Мирослав Гай. Ранее сообщалось, что двое из троих украинских военнослужащих, которые три дня назад попали в плен к боевикам «ДНР»(ред.запрещенная террористическая организация) на Светлодарской дуге возле Дебальцево, подверглись ужасным пыткам, а после были убиты. Как рассказал изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай, судя по следам пыток, это почерк российских наемников. «К сожалению, три дня назад попали в плен три бойца АТО. Противник потребовал обмена, наши не успели договориться, задержались, а враг задерживаться не стал и… Двоих из трех убили, прислали фото со следами жутких пыток. Даже те, кто давно на войне, вида искалеченных трупов не выдержали, ревели. Такие пытки - точно почерк не местных бандитов. Это сделали либо российские наемники, либо вновь прибывшие солдаты армии РФ. Фото третьего пленного нет, предполагаем, он еще жив, его пытаются вытащить», - сказал Гай. Он отметил, что жители восточной Украины, воюющие на стороне боевиков, деморализованы и пытаются «всячески спрыгнуть с военных заданий». Читайте также: Жители городка после землетрясения обнаружили огромное нечто «По нашей информации, местное так называемое ополчение тоже шокировано действиями наемников и российских регулярных войск. Они не просто шокированы, а деморализованы: не хотят воевать, пытаются всячески спрыгнуть с военных заданий, потому россияне и стягивают к Светлодарке наемников и солдат регулярной армии РФ», - объяснил Гай. «И кто-то после этого этих террористов смеет называть братьями? Это террористы которые подлежат уничтожению! Русские террористы превосходят в своей жестокости и цинизме любую другую террористическую организацию, действуя с особой жестокостью и коварностью. Любой россиянин с оружием подлежит немедленному уничтожению! Это должен понимать каждый и только тогда они побоятся сунуть свои поганые рыла на украинскую территорию» - пишут пользователи в комментариях в Фейсбуке.

http://proua.com.ua/?p=68190#hcq=p6psd6q
http://proua.com.ua/?p=68190
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А вы верите Лысенко? Ему верят только Боты от минстеця.
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Итак, результаты:
были взяты высота 223, укреплённые пункты "Кикимора" и "Звезда",половина "Волшебного леса".
Затем высоту 223, "Кикимору" и "Звезду" оставили. Потери - ну вроде командование признаёт порядка 20 человек только убитыми. Если учесть, что наступали ВСУ, то раненых - порядка 60-ти?
Да, прикол: ещё 19-20-го власти орали, что наступают сепаратисты. Теперь оказалось, что врали?

Ау, так в чём победа? Врачам практика?
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так мы то теперь тоже гибридно научились воевать? ой я кацапам не завидую
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Ещё в Дебальцево, когда вдруг Порошенко объявил, что так было задумано.
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ті пидарок сам там все считал и знаешь что оставили? или читал на Сруской весне?
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Вся правда о «светлодарской дуге»: Мы могли разнести «сепаров» из артиллерии, но кому-то нужны реки крови солдат
09:07 23 грудня 2016
Война не бывает без крови, боли, страданий. Война - это неизбежные потери. И теряем мы лучших людей…
Но война - это не тупая бойня, если только нами не командует маршал Жуков. Война - это не ритуальное жертвоприношение ради орденов и очередных «звёздочек» на начальственные погоны, - передают "Украинские реалии" ссылаясь на 30seconds.
Война ведётся за свободу, независимость, для освобождения захваченных врагом территорий и освобождения людей, попавших в оккупацию. Война не ведётся за ВОПы, РОПы, за серую зону и безымянные рощицы. Солдаты не должны умирать только за это.
Эмоциональный текст от Arty Green - артиллерийского офицера 25-го батальона «Киевская Русь».
«…Участникам боёв за Дебальцево трудно себе такое представить, но в маленькой рощице, зажатой между нашими боевыми порядками, прекрасно наблюдаемой практически отовсюду, с узеньким просматриваемым коридором подхода, успешно выживал и пил кровь нашей пехоте ВОП противника. Там, где есть артиллерия, срок жизни такому ВОПу меньше суток.
Один миномёт, даже «минского» калибра, может запечатать эту мышеловку наглухо. Но наши полководческие гении не ищут лёгких путей. Им проще использовать благородный порыв украинских воинов и штурмом овладеть столь «ценным» трофеем.
Если бы «Купол» и комбриг-54 лично возглавили атаку пехоты, как это, к примеру, принято в армии Израиля, по крайней мере, это было бы честно! Но эти командиры «наблюдали» за происходящим на безопасном расстоянии по средствам связи.
Если бы они, как положено общевойсковым командирам, организовали взаимодействие передовых отрядов пехоты с огневой поддержкой и своевременное подавление активных огневых средств противника, это ещё как-то можно было бы принять. Но нет, они устроили «рыцарский турнир» на стрелковом оружии между хорошо закопанной пехотой противника и нашей атакующей пехотной группой. А потом ещё спокойно наблюдали на протяжении почти 10 часов, как нашу пехоту, чья атака захлебнулась кровью в середине рощи, безнаказанно и безответно утюжат все калибры «новороссии»…»
Юрий Касьянов
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- РЗСО «УРАГАН» только цветочки, - рассказывают «киборги». От него можно спрятаться в бетонном укрытии, а «Русский мир» ставит задачу перед своими бойцами не только намотать кишки врага на гусеницы танков, но и уничтожить все живое. Поэтому, против киборгов, которые прятались от обстрелов в подвалах аэропорта, Кремль использовал более страшное оружие - реактивный огнемет «Шмель». В Афганистане, моджахеды, погребавшие своих мертвых собратьев, назвали его «Шайтан-труба».
Газообразное вещество из термобарического снаряда мгновенно заполняет помещение и происходит взрыв, который сопровождается резким перепадом давления, а значит, шансов кому-либо уцелеть - ноль.
«Сатанинская труба» уничтожает весь личный состав в замкнутом пространстве, то есть в укрытии площадью до 80 м².
При нанесении ударов термобарическими гранатами по украинским укреплениям, тела военнослужащих разрываются на мелкие фракции. Похоронной команде остается только собрать остатки обгоревшей плоти и раздробленные кости в ведро, а глаза и мозги погибших воинов соскоблить саперной лопаткой с бетонных стен бункера.
А вот мнение российского военнослужащего Ивана Кулакова о назначении огнемета «Шмель: « …равномерно размазать печёное мясо по окружающей среде». Кто не верит, что такое может сказать россиянин, могу дать ссылочку.
Исходя из этого откровенного заявления российского солдата, не стоит ожидать милосердия от российских православных христиан из РПЦ МП Кирилла Гундяева. Перед ними поставлена задача убивать украинцев, всеми возможными способами и «равномерно размазать печёное мясо по окружающей среде». А чтобы про «подвиги» на Донбассе узнали бывшие одноклассники, наемники Шойгу выкладывают фотографии останков сгоревших украинских воинов на своих страничках в «Одноклассниках».
Европа, США и Канада уже поняли, что представляет собой российский «медведь» и сообща готовят для него большую рогатину.
Мнение российского военнослужащего Ивана Кулакова в рецензиях под статьей.
Источник: http://www.youtube.com/watch?v=aVScDq6O3ro
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КОГДА БОГИ АРТИЛЛЕРИИ СТАВЯТ ТОЧКУ… У
https://petrimazepa.com/goddot.html
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