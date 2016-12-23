 Путин: Я лично поддерживаю обмен "всех на всех", но некоторые детали не устраивают представителей Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины Петр) Порошенко высказал идею обмена "всех на всех", и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса", - сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве.
Он пояснил, что эти детали заключаются в том, что "все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно".
"Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема", - отметил российский президент.
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Результат боярышника.
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Pavel_Nekrasov
На этой недели жительница Краснодона пыталась расплатиться в почтовом отделении фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска. Разъяренная женщина самоуверенно заявляла кассиру, что банкнота настоящая, в качестве аргумента она представилась женой командира взвода артиллерийской бригады "Народной милиции ЛНР", который получил такие купюры в виде заработной платы.
Об этом сообщили местные жители, которые находились в тот момент в очереди почтового отделения. Купюру проверяли около 5 минут с использованием специального прибора. Они также подтвердили, что 32-летний муж женщины Сорокин Артур действительно военный "ВС ЛНР", проживающий по адресу: г. Краснодон, квартал Лютикова, в доме напротив здания детской городской больницы.
Примечательно, что появление фальшивых рублей совпало с заявлением главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого про финансовые проблемы "республики". Видимо, эти проблемы решаются печатанием фальшивых денег высокого качества.
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Оказывается, гений всех времен и народов 2. Владимир Владимирович Xуйтин организовывает новую холодную войну чтобы спасти мир от глобального потепления!
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А почему на бла бла бла не пригласить гражданочку Путину Людмилу. Может у неё к "мужу" какие возникнут вопросы?
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Блядимир Блядимирыч Путин-Хуйло: "Пришел, нагадил и свалил".
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НИКОГДА НЕ НАДО САДИТЬСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ И ТЕМ БОЛЕЕ С ЕГО МАРИОНЕТКАМИ , И ТЕМ БОЛЕЕ ПОСЛЕ ТОГО , ЧТО ОН УЖЕ НАТВОРИЛ В МИРЕ !!!
ПУТИН - ЭТО МЕЛКИЙ ЗЛОБНЫЙ ГУМАНОИД , КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ ( И САНКЦИИ ) , ПОСЛЕДНИЕ БУДУТ ИМЕТЬ УСПЕХ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ .
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Хоронили, как героя
Пишет andreistp
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те, кто пленён в ОРДЛО - заложники!
те, кто взят в плен силами АТО - террористы!
что же тут не понятного? хотя чего ожидать от )(уйла!
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Модель государства у Путина простая - "он получает деньги за газ-нефть - и нанимает ментов, которые его охраняют.
Всех остальных - в колхозы, на подножный корм.
Что будет делать Путин в сегодняшней ситуации, когда у Газпрома минус 5 лярдов? Т.е. Газпром уже не донор бюджета, а его нахлебник...
Денег Запад в долг не дает. Вообще никто не дает. Ну или деньги в обмен на территории...
Часть народу можно уничтожить в войнушках, еще чуток потравить боярышником. Но деньги на кормежку все равно ведь нужны!? Тем же ментам...
Своей кормежки тоже нет - как покупала РФ до 90% (по некоторым позициям) так и покупает.
Что делать? Кто виноват? Пить бярышник закусывая одной редькой тоже весь год ведь не будешь?
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http://newsnet.hostenko.com/2016/12/23/%d1%87%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d1%83%d0%b6/
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т.е. подлая ботоксная крыса прозрачно намекает, что будет держать и гноить украинцев на кацапо-ордынских северах, в нечеловеческих условиях в качестве заложников- пока.....
а теперь внимание!- пока не будет "урегулирован конфликт", "урегулирован" на условиях пуйла- признание Крыма рассейским, плюнуть на разрушения, смерти, страдания тысяч и тысяч украинцев, заявить ,что мы снова друзья, адиннарот, просто украинцы побузили немного между собой, рассея не при чем.... з
а кого он держит украинцев? он идиЁт? какая же мерзкая тварь...
ботоксная крыса должна гореть в аду вечно!
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