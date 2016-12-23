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 Путин: Я лично поддерживаю обмен "всех на всех", но некоторые детали не устраивают представителей Донбасса

Обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины Петр) Порошенко высказал идею обмена "всех на всех", и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса", - сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что эти детали заключаются в том, что "все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно".

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"Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема", - отметил российский президент.

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Правильно (ОГРИЗОК Донбасу),а не Донбасу...Путлер у мріях уже окупував весь Донбасс .уйло-брехло.
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Так ему Путлеру (№3 ??? ) написали что весь Донбасс сопротивляется хунте. Этот Путлер может верит а может ему всё по хуйлу Путлера №1
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с современными технлогиями,баблом,медициной, плюс хуйло не пьет не курит - еще лет 40 может
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Откуда ты знаешь, что оно не курит и не пьёт? Я считаю, что оно - наркоман и педофил.
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обмен пленных должен происходить для лугандона на лёкгое послабление полнейшей блокады!! а Украина даёт им НА ХАЛЯВУ ВОДУ,СВЕТ И ГАЗ,уголёк у них покупает,пока пленные там по подвалам мучаются...да уроды,что сказать
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А ты им скажи: "Не обменяете всех на всех, бабла не будет". И все.
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Ага, оно уже разгон взяло. Ему удобно прикрываться шавками ДЛНРов, конда сам не хочет что-то делать.
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Тебе лично, хУЙЛО, доверия нет и быть не может.
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Можно попробавать биться головой об стенку.
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"Представители Донбасса" почти как наш мэр Геническа
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Террористам "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями




Pavel_Nekrasov

На этой недели жительница Краснодона пыталась расплатиться в почтовом отделении фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска. Разъяренная женщина самоуверенно заявляла кассиру, что банкнота настоящая, в качестве аргумента она представилась женой командира взвода артиллерийской бригады "Народной милиции ЛНР", который получил такие купюры в виде заработной платы.
Об этом сообщили местные жители, которые находились в тот момент в очереди почтового отделения. Купюру проверяли около 5 минут с использованием специального прибора. Они также подтвердили, что 32-летний муж женщины Сорокин Артур действительно военный "ВС ЛНР", проживающий по адресу: г. Краснодон, квартал Лютикова, в доме напротив здания детской городской больницы.
Примечательно, что появление фальшивых рублей совпало с заявлением главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого про финансовые проблемы "республики". Видимо, эти проблемы решаются печатанием фальшивых денег высокого качества.
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В Лугандоні окупаційні рублі, як були окупаційні марки під час Другої світової. Всьо норм.
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Дійсно, що під час окупації для українців випускали окупаційні карбованці, але були і рейхсмарки.
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"Обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений" - Обмен заложниками между Киевом и москвой должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений (исправленному верить).
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один придурок говорит, что они ни каким боком к сему вопросу не стоят, второй говорит, что поддерживает, совсем выжили из ума
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РоSSия - спаситель мира

Оказывается, гений всех времен и народов 2. Владимир Владимирович Xуйтин организовывает новую холодную войну чтобы спасти мир от глобального потепления!
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сраная фашистская погань хочет сказать, что дыра ему не подчиняется?
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А еще я бы отдал в Луганда в полном состае Оппоблок и половину БПП во главе с Порошенко и Гонтаревой.
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Такими объяснениями, что ты тут ни при чём, можешь только дебилов убедить, а лишнехромосомных - тем более.
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А ведь реально опухоль - внутри бардак, но лезет на соседние страны.
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Наглые лживые циничные Путлеры. Сегодня мелет языком самый не похожий. А интересно тот Путлер который подписывал Крым золотой ручкой ещё жив?

А почему на бла бла бла не пригласить гражданочку Путину Людмилу. Может у неё к "мужу" какие возникнут вопросы?
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"Представителей донбасса" покатали бы в лифте сразу после того, как они что то вякнули против великого хуйла. И что это хуйло молчит о тех заложниках которых вывезли в рашку и чечню?
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Gaius Iulius Caesar: "Veni, vidi, vici".
Блядимир Блядимирыч Путин-Хуйло: "Пришел, нагадил и свалил".

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БОЛЬШАЯ ОШИБКА ВСЕХ В ТОМ , ЧТО ОНИ ВООБЩЕ ГОВОРЯТ С ПУТИНЫМ , ПЫТАЮТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ , ОРГАНИЗУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ВСТРЕЧИ И ПРОЧЕЕ.
НИКОГДА НЕ НАДО САДИТЬСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ И ТЕМ БОЛЕЕ С ЕГО МАРИОНЕТКАМИ , И ТЕМ БОЛЕЕ ПОСЛЕ ТОГО , ЧТО ОН УЖЕ НАТВОРИЛ В МИРЕ !!!
ПУТИН - ЭТО МЕЛКИЙ ЗЛОБНЫЙ ГУМАНОИД , КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ ( И САНКЦИИ ) , ПОСЛЕДНИЕ БУДУТ ИМЕТЬ УСПЕХ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ .
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Так хоронили полицейского, застрелившего посла РФ Карлова. В толпе много действующих офицеров

Хоронили, как героя





Пишет andreistp
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Його використали, але це не змінює його Звитягу та само пожертву!!!
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Хуйло опять про трактора, надои, дымящие заводы, военные железяки, а что они людей убивают сотнями ни-нии. Вспомнилось приехав с Майдана на день, когда уже пошли жертвы собрали мы людей и толпа к меру нашему (городок под Киевом) он еле вышел к толпе на улицу и давай про то-же - заводы нашы работают, улицы метутся , надои, ему чуть морду не набили, а надо было. Сейчас мэрить дальше, с чего делают таких мразей только с дерьма!
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Нет никаких представителей Донбасса, есть только там путинские бандиты, оккупанты и нечего вести с ними переговоры. Когда уже он сдохнит.
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так скажи им, чтоб их устраивали все детали...
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так всё логично!
те, кто пленён в ОРДЛО - заложники!
те, кто взят в плен силами АТО - террористы!

что же тут не понятного? хотя чего ожидать от )(уйла!
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Пленные элдэнээровцы никому не нужны-ни нам,ни захарченкам.Поэтому нет смысла их брать в плен,нужно кончать на месте.А наших выменивать на деньги,это сработает.
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Вопрос русскому патриоту
Модель государства у Путина простая - "он получает деньги за газ-нефть - и нанимает ментов, которые его охраняют.
Всех остальных - в колхозы, на подножный корм.

Что будет делать Путин в сегодняшней ситуации, когда у Газпрома минус 5 лярдов? Т.е. Газпром уже не донор бюджета, а его нахлебник...
Денег Запад в долг не дает. Вообще никто не дает. Ну или деньги в обмен на территории...
Часть народу можно уничтожить в войнушках, еще чуток потравить боярышником. Но деньги на кормежку все равно ведь нужны!? Тем же ментам...
Своей кормежки тоже нет - как покупала РФ до 90% (по некоторым позициям) так и покупает.
Что делать? Кто виноват? Пить бярышник закусывая одной редькой тоже весь год ведь не будешь?
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Это он своих бандитов называет предствителями Донбасса
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Вона как, оказывается начальника ЖЭКа лугандона не согласен.
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17-й год начало песца РФии.ХОЙЛО начинает на звизде кататься и чухать всякий понос.риторика этого дрыща кремлевского напоминает чувака,который бьет себя молотком по голове и при этом делает вид что ему не больно.
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из вышесказанного следует что ботоксный звиздабол боится Плотвы и Захера.если Сашка Лапоухий уебан собрался походом на Лондон то пожалуй так и до Мацквы не далеко.
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«ЧЕЧНЯ, ГРУЗИЯ, УКРАИНА, СИРИЯ… ТА ТЫ УЖЕ ВСЕХ ЗАЕБ*Л МИРОТВОРЕЦ ХЕ*ОВ» - ПУТИНА НА ЕГО ИТОГОВОЙ РЕЧИ ЗАПУСТИЛ ЖУРНАЛИСТ, ЕЩЁ И ШВЫРНУВ В НЕГО БОТИНКОМ (ВИДЕО)
http://newsnet.hostenko.com/2016/12/23/%d1%87%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d1%83%d0%b6/
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При этом российский президент допустил возможность амнистии(похищенных и осужденных на рассее украинцев) после урегулирования конфликта в Украине.

т.е. подлая ботоксная крыса прозрачно намекает, что будет держать и гноить украинцев на кацапо-ордынских северах, в нечеловеческих условиях в качестве заложников- пока.....
а теперь внимание!- пока не будет "урегулирован конфликт", "урегулирован" на условиях пуйла- признание Крыма рассейским, плюнуть на разрушения, смерти, страдания тысяч и тысяч украинцев, заявить ,что мы снова друзья, адиннарот, просто украинцы побузили немного между собой, рассея не при чем.... з
а кого он держит украинцев? он идиЁт? какая же мерзкая тварь...
ботоксная крыса должна гореть в аду вечно!





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