EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  26121  211
Все про:МИД (3723) МИД РФ (869) отравление (765) Россия (64343) фотожаба (6607) Олефиров (3)

 МИД РФ требует отреагировать на посты посла Украины в Финляндии Олефирова об отравлении россиян "Боярышником". ФОТО

МИД РФ в соцсети Фейсбук потребовал от МИД Украины, Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Владимира Гройсмана, Посольства Украины в Финляндии, Дипакадемии и Минкульта объяснений относительно фотожаб на тему отравления россиян косметическим средством для ванн "Боярышник", опубликованных послом Украины в Финляндии Андреем Олефировым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МИД РФ в Фейсбуке.

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?" - говорится в заявлении МИД РФ, в котором отмечены МИД Украины, Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Посольство Украины в Финляндии, Дипакадемия и Минкульт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО

Также, МИД РФ обнародовал скрин-шоты с аккаунта Олефирова в Твиттере с вызвавшими возмущение МИД РФ фотожабами на тему массового употребления россиянами косметических средств для ванн "Боярышник".

олефироволефироволефироволефиров


Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: количество жертв возросло до 74 человек
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXNTBRemN3VEZoU2FFNUROREJaUkZGMmRFTjVUSGt2VVhaMFIwTXdXVVJSYzA1RGVUQk1kbEYwWkVNNU1FeHFVWFJZZWxKb1RrTXJNRmxNVVhaMFF6SXdURVJSYzJSRGQyWk9RMk13U21wUmJFaDZVVzVPUTFrd1NsRm5NRXRFVVhCSWVsRnZUa01yTUZsSVVtZGtRelF3V1RnOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Кацапские имбецилы, если вы такие дегенераты что самовыпиливаетесь нелепейшим образом, то можете хоть в лигу сексуальных меньшинств жаловаться - но над вами все равно будет ржать весь мир )))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто моцики готовясь к ЧМ-2018 по футболу, начали зачистку лиц без особого места жительства(БОМЖ). А пострадал авторитет ''Боярышника")) Но пойлу ссать на авторитет, а вот моцики оставшись без чемпа, будут даже мочу пить, но это уже не поможет))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине ежегодно от алкоголизма умирает более 40 тысяч человекПо данным общественной организации "Трезвая Украина", ежегодно в Украине от алкоголизма умирает свыше 40 тысяч лиц, насчитывается более чем 900 тысяч алкоголиков и намного больше людей, которые регулярно употребляют алкогольные напитки.
http://censor.net.ua/forum/471615/v_ukraine_ejegodno_ot_alkogolizma_umiraet_bolee_40_tysyach_chelovek 111человек в день!!! вот это трагедия!конечно проще запостить картинку и порадоваться чужим смертям чем стремится к трезвости в своей родной стране!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТЕТЯ вам сюда -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Роспотребнадзор: От алкоголизма в России каждый год умирают полмиллиона человек <------

1 декабря 2014, 11:49

Из-за злоупотребления алкоголем в мире ежегодно умирают около 3 млн человек, из них около полумиллиона - в России, сообщает Роспотребнадзор.
«Анализ наркологической ситуации указывает, что наблюдающийся рост потребления пива и слабоалкогольных напитков происходит за счёт подростков и женщин детородного возраста. Это в немалой степени способствует снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателя преждевременной смертности... Данные последних лет свидетельствуют о том, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие приёма пива либо слабоалкогольных напитков», - отмечается в сообщении, распространённом сегодня на сайте ведомства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошие посты. Мне понравились.
А в МИД паРашкостана все дебилы или идиоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настоящий Украинский посол .Риспект . А шо кацапы обижаются? Пьют химье и ждут понимания и уважения ? Дебилы лишнехромосомные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо они боярышник не пили ? Или в чем трагедия. Да трагедия есть, от если бы все дружненько в РФ накатили этого вантуса, то тогда была бы комедия. А поскольку не все, то трагедия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бушуев бюджет военнослужащие ВР Гройсман ГСЧС депутат Донбасс Донецкая область задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция обстрел ООН перемирие прокуратура Россия рынок санкции СБУ Сирия суд США титушки Черное море школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти