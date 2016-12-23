 МИД РФ требует отреагировать на посты посла Украины в Финляндии Олефирова об отравлении россиян "Боярышником". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МИД РФ в Фейсбуке.
"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?" - говорится в заявлении МИД РФ, в котором отмечены МИД Украины, Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Посольство Украины в Финляндии, Дипакадемия и Минкульт.
Также, МИД РФ обнародовал скрин-шоты с аккаунта Олефирова в Твиттере с вызвавшими возмущение МИД РФ фотожабами на тему массового употребления россиянами косметических средств для ванн "Боярышник".
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Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: количество жертв возросло до 74 человек(116)
Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: количество жертв возросло до 71 человека(197)
Число умерших от "Боярышника" в России превысило 60 человек(161)
Кто-то специально подсаживал людей на "Боярышник", - глава Роспотребнадзора(318)
Из-за отравления "Боярышником" в России умерли уже 52 человека(145)
Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: количество жертв возросло до 41 человека(203)
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http://censor.net.ua/forum/471615/v_ukraine_ejegodno_ot_alkogolizma_umiraet_bolee_40_tysyach_chelovek 111человек в день!!! вот это трагедия!конечно проще запостить картинку и порадоваться чужим смертям чем стремится к трезвости в своей родной стране!
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Роспотребнадзор: От алкоголизма в России каждый год умирают полмиллиона человек <------
1 декабря 2014, 11:49
Из-за злоупотребления алкоголем в мире ежегодно умирают около 3 млн человек, из них около полумиллиона - в России, сообщает Роспотребнадзор.
«Анализ наркологической ситуации указывает, что наблюдающийся рост потребления пива и слабоалкогольных напитков происходит за счёт подростков и женщин детородного возраста. Это в немалой степени способствует снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателя преждевременной смертности... Данные последних лет свидетельствуют о том, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие приёма пива либо слабоалкогольных напитков», - отмечается в сообщении, распространённом сегодня на сайте ведомства.
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А в МИД паРашкостана все дебилы или идиоты.
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