 Боевики накрыли артиллерийским огнем свои же подразделения в районе Светлодарской дуги, есть убитые и раненые, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"Вследствие отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилась численность погибших и раненых военнослужащих соединения. Так, 22 декабря с.г под обстрелы своей же артиллерии попал личный состав передового подразделения в районе Светлодарской дуги, что привело к гибели и ранению военнослужащих, находившихся на боевых позициях", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанный случай возымел негативное влияние на морально-психологическое состояние личного состава в связи с чем российским оккупационным командованием принято решение о его внеплановой ротации.
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