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 За минувшие сутки погибли двое украинских воинов, трое - ранены, - спикер АТО

2 украинских военнослужащих погибли, 3 - ранены в ходе АТО 22 декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, трое - получили ранения", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики утром пытались атаковать позиции украинской армии в Водяном: ранен один военнослужащий, - Минобороны

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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