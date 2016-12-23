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 МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014 в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2014 года в Сочи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В МОК подчеркнули, что все дела заведены не в связи с неблагоприятными результатами допинг-тестов, а потому, что манипуляции с допинг-пробами спортсменов могли привести к нарушению антидопинговых правил.

Также сообщается, что Международный олимпийский комитет перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с ОИ-2010.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный союз конькобежцев лишил Россию финала Кубка мира по конькобежному спорту

Ранее МОК уже применил санкции к 27 российским спортсменам после перепроверки проб с летних Игр 2008 и 2012 годов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОК может отстранить россиян от Олимпиады-2018 из-за допингового скандала, - член комитета Хайберг

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лапотники ... думали что МОК не допрет что такое баярышник
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Не поспішайте ЧС по футболу потрібно переносити не вже, а через рік хай кацапи ше потратяться побільше.
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Знаете, ведь жалко идиотов, вырастить спортсмена надо лет 10 усиленных тренировок, режима , питания и соревнований. Закончить карьеру спортсмена достаточно одной дозы на допинг. Идите накуй кацапы.
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Им видимо это постоянно прокатывало, но в этот раз взялись серьезно
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Вот зря Вы сало кушали, Митя. Вата, пропитанная салом - ужасающий конгломерат. Не делайте так больше.
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Так что , в Сочи РФ уже не первая ? Кто там следующий шел по медальному зачету ?
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Этих анулируют , кто шел следующим и будут медалистами. Неплохо будет если ребятам почетно вручат их заслуженные награды
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Они сами себя чмырят. Никто их мельдонием не поил и мочу подменивать не заставлял
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Они жрали допинг всегда, но только сейчас их начали чмырить, ослабла боярышниковая педерация
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Мильдониево-боярышниковая РАБссия впереди планеты Фсей
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"За 17 лет, прошедших с них, продали нефти и газа триллиона на четыре. Долларов. Триллиона. Долларов. " Кто может посчитать 4 триллиона долларов разделить на 140 миллионов жителей? Сколько на каждого жителя пришлось денег? И где эти деньги?

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да нет там 140 млн.насэления,от силы 90 и те конченные
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не знаю насколько правда и где её нарыл режиссер Михалков-Кончаловский : за 15 лет последних с карты РАБссии навсегда исчезло 77 000 деревень хуторов посёлков и сёл..
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Короче сюжет в Ютюбе : Андрей Кончаловский об РФ без прикрас..
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Ребята,что ,вы,за мельдоний ухватились,до 2016 года разрешенный препарат, у кацапов все на много сложнее,там химия покруче.
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Правильно делают а то получается одни всю жизнь тренеруются чтобы добится каких успехов а другие все время кутежами занимались и как только наступает день соревнований глотают наркотические таблетки и тут же достигают победы бо на даный момент в результате действия этой таблетки им даже море по колена.
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Передайте Гаде, что плотва-"нетеррорист" обстреливал Луганск http://www.svaboda.org/a/28145354.html
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