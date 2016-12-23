 "Средства, украденные у украинцев, должны быть возвращены в госбюджет!", - Гройсман призвал Раду вернуться к закону о спецконфискации в начале января

Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Гройсман напомнил, что накануне Кабмин утвердил очередной законопроект, касающийся спецконфискации, однако парламент не смог его рассмотреть в четверг по техническим причинам.
"Я настаиваю, чтобы мы вернулись к этому вопросу в первые дни января месяца", - заявил Гройсман, отметив, что готов лично принять участие в обсуждении каждой статьи этого закона.
Он также призвал политиков не спекулировать на этом вопросе."Сколько можно говорить о законах,не читая их?!", - возмутился премьер-министр.
"Я знаю, что есть определенные политические силы, которые начинают говорить, что этот закон плохой, коррупционный и так далее... Я уже говорил ни один раз - может наоборот - он не является коррупционным, а является правильным? И кому-то хочется заблокировать этот процесс?!... Очень важно, чтобы мы вернулись, проголосовали, и вернули на место эти средства туда, где они были украдены. Мы должны с вами принять все необходимое законодательство, чтобы эти средства, которые были украдены у украинцев, быть возвращены в государственный бюджет. Это не дискуссия, мы не можем это обсуждать дальше, нам необходимо определить путь", - резюмировал глава правительства.
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"Я не могу сказать, что это "направо - налево". Я видел некоторые списки награжденных, там есть много героев", - Гройсман о награжденных оружием от МВД(37)
Гройсман - студентам: 70% украинцев не верят власти. Я и сам устал от политической пурги. ВИДЕО(70)
В этом году мы будем иметь рост экономики около 1,5%, - Гройсман(99)
"Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман(279)
"Планы поступлений платежей ежемесячно перевыполняются на 1,5 и более млрд грн", - Гройсман о работе ГФС. ВИДЕО(30)
Украина уверенно шагает к настоящей энергетической независимости, - Гройсман поздравил энергетиков с профессиональным праздником(133)
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Или щя так тяжко воровать что это уже считают работой?))))))
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И мы все знаем этих людей... Поименно.
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обіцяй безвіз, а перед виборами знять недотурканість.
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В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Схема проста: энергетики ДАРЯТ Гройсману, Ахметову и Фирташу тепло и свет, а они продают их населению по космическим ценам)
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Досягнення бариг аж зашкалюють
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...догадайтесь как обогатились лжеМантийцы ...
...про яку "Революцію гідності" хтось щось говорить...
Закарпатський суд повернув авто та скасував штраф родині "дипломатів-контрабандистів"
Апеляційний суд Закарпатської області своїм ухвалив рішення, що скасовує постанову суду першої інстанції, за яким чоловік скандальної "дипломатки-контрабандистки" Оксани Ліщишин, Сергій Ліщишин був визнаний порушником митних правил і отримав покарання у вигляді штрафу та конфіскації.
Про це йдеться у статті на ЄвроПравді.
Так, апеляційний суд поставновив, що до Сергія Ліщишина повернеться конфіскований мікроавтобус, буде скасований штраф за порушення митних правил, а також зі старого рішення суду видаляються всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про лист, підписаний Оксаною Ліщишин.
"За рішенням суду, Сергій Ліщишин винний лише в тому, що поїхав через "зелений коридор", не маючи на те підстав. А тому повинен заплатити лише штраф за порушення митних правил на суму 1700 грн", - йдеться у статті.
Окрім того, у постанові апеляційного суду записано, що вона набуває чинності в день публікації. А до того ж "є остаточною і оскарженню не підлягає".
Варто додати, що на підставі цього рішення апеляційного суду, колишній перший секретар посольства України в Словаччині Оксана Ліщишин оскаржує своє звільнення з дипломатичної служби.
Як повідомлялося, скандал навколо контрабанди розпочався в травні.
В червні, коли з'явилися свідчення про причетність керівництва посольства до контрабанди, президент Порошенко звільнив скандального посла України в Словаччині.
У вересні Оксану Ліщишин звільнили з дипслужби через "порушення присяги".
Детальніше про те, яким чином родина "дипломатів-контрабандистів" змогла уникнути покарання читайте у статті на ЄвроПравді: "Пригоди "дипломатів-контрабандистів": як виправдати себе і відсудити 900 тисяч у держави".
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Про це йдеться у статті на ЄвроПравді.
Так, апеляційний суд поставновив, що до Сергія Ліщишина повернеться конфіскований мікроавтобус, буде скасований штраф за порушення митних правил, а також зі старого рішення суду видаляються всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про лист, підписаний Оксаною Ліщишин.
"За рішенням суду, Сергій Ліщишин винний лише в тому, що поїхав через "зелений коридор", не маючи на те підстав. А тому повинен заплатити лише штраф за порушення митних правил на суму 1700 грн", - йдеться у статті.
Окрім того, у постанові апеляційного суду записано, що вона набуває чинності в день публікації. А до того ж "є остаточною і оскарженню не підлягає".
Варто додати, що на підставі цього рішення апеляційного суду, колишній перший секретар посольства України в Словаччині Оксана Ліщишин оскаржує своє звільнення з дипломатичної служби.
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"Пусть эта страна горит огнем, а я себе заработаю." (Червоненко после конкурса на должность главы Одесской ОГА)
Типичное видео про человека, который то при власти, то возле нее уже 25 лет в одной колоде тусуется.
Логика - жесть: пока есть возможность попасть в схемы, или ты при них, - все хорошо, Украина двигается в правильном направлении, а все, кто тебя критикует - собаки лают... Если нет - пусть страна горит огнем, общество больно, а у меня тройное гражданство и самолет. Увидел, что его снимают на видео, так сразу "за державу обидно". Пздц...
И что значит "а я себе заработаю"? Т.е. Червонец, который владеет несколькими заводами, одним из крупных международных автоперевозчиков Украины, расстроился, что не попал на з/п 700 долларов и "ну ладно, я себе заработаю"? Уж точно дело не в этих 700 у.е. 700 долларов - это две-три шины для фуры. Кроме того, "я себе заработаю" - это дядя Фрейд передал "привет".
Барыги. Они такие...
https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/647319852114387/
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Экс-глава Запорожской области Евгений Червоненко отреагировал на неудачную попытку возглавить Одесскую область криками: "Пусть эта страна…
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https://www.youtube.com/watch?v=3Bv4F_h1PH8
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