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Все про:конфискация (314) Гройсман (1890)

 "Средства, украденные у украинцев, должны быть возвращены в госбюджет!", - Гройсман призвал Раду вернуться к закону о спецконфискации в начале января

Премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на принятии парламентом в начале января закона о спецконфискации средств, украденных представителями режима Януковича, что в свою очередь позволит вернуть в бюджет 1,5 млрд долларов.

Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гройсман напомнил, что накануне Кабмин утвердил очередной законопроект, касающийся спецконфискации, однако парламент не смог его рассмотреть в четверг по техническим причинам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рада вновь провалила законопроект Кабмина о спецконфискации. ВИДЕО

"Я настаиваю, чтобы мы вернулись к этому вопросу в первые дни января месяца", - заявил Гройсман, отметив, что готов лично принять участие в обсуждении каждой статьи этого закона.

Он также призвал политиков не спекулировать на этом вопросе."Сколько можно говорить о законах,не читая их?!", - возмутился премьер-министр.

"Я знаю, что есть определенные политические силы, которые начинают говорить, что этот закон плохой, коррупционный и так далее... Я уже говорил ни один раз - может наоборот - он не является коррупционным, а является правильным? И кому-то хочется заблокировать этот процесс?!... Очень важно, чтобы мы вернулись, проголосовали, и вернули на место эти средства туда, где они были украдены. Мы должны с вами принять все необходимое законодательство, чтобы эти средства, которые были украдены у украинцев, быть возвращены в государственный бюджет. Это не дискуссия, мы не можем это обсуждать дальше, нам необходимо определить путь", - резюмировал глава правительства.

Смотрите также: "Хотите подарить деньги Януковичу - дарите, но вырежьте 40 млрд грн из расходной части бюджета", - Медуница о спецконфискации. ВИДЕО




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3-часа ночи а ты все не выгоняешь последнего посетителя с кафе. Так я подхожу, бужу его, он уже 10-й раз расплачивается и спит дальше.
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ВЫВОЛАКИВАЙ МАТРАСЫ ВОРЮГА И ВОЗВРАЩАЙ НАЧНИ С СЕБЯ
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ПРАВИЛЬНО ! Пусть барыга начнет первый показав пример------- вернет украденные кондитерские фабрики !!!!
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Так эташ гидранта подставляет конкретно..и фсе говноправительство!!!!
Или щя так тяжко воровать что это уже считают работой?))))))
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Не!!! Там же написано: "закона о спецконфискации средств, украденных представителями режима Януковича"(с) Так шо- то о попэрэдныках.
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А коли будуть повертати нещодавній гешефт у вигляді 150 мрд поцуплених в українців хабадом і шоко?
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Неплохо бы,но там как я помню чёткой процедуры нет можно будет судится до усеру поэтому пусть сидит как чмо.
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А деньги, которые закачали в ПриватБанк вернет?
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Гройсман заверил, что госбюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей... Поименно.
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ага и план назовут "твой карман мой карман" :D

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Сльози навертаються на очі, перехоплює подих, гордість розпирає груди, - так, це він, це наш месія !!!
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знов усе переплутав.
обіцяй безвіз, а перед виборами знять недотурканість.
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"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! С праздником! С Днем энергетика!"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Схема проста: энергетики ДАРЯТ Гройсману, Ахметову и Фирташу тепло и свет, а они продают их населению по космическим ценам)
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Если так разговариваешь, значит ты уже не против рыг и ваты,а против этих,как их, эвроынтеграторов.
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Отца-основателя рыгов знаешь? Вышивату знаешь? Сильно длинный ник получится.
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Сдается мне, что никогда еще телевизоры за пару минут до полуночи не бывали такими оплеванными, как будет в году этом(((
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Тільки шо читав,що Київ названо найнебезпечнішим містом Європи.
Досягнення бариг аж зашкалюють
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Я в Києві. Що тут небезпечного є? Хіба що уряд, який багато обіцяє та нічого не робить.
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То пи*дуй на москву, там тобі буде "найбезпечніше місце Європи".
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самое смешное, что эти жиды грабили не только украинцев, но и евреев, которых немало в Украине проживает, гройсман должен быть в курсе со своими квартирами на тещу и талантливой женой бизнесвумен
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Вообще это не смешно, но правильно - ограбили всех.
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похоже этот закон стал жертвой жадности барыг, даже если его переписать заново, без наиПалова, за него не будут голосовать те, кто сейчас агитирует.....
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.. а расскажи нам гРося о мега - аванюре афере под названием "Приват"- расскажи ...
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Правильно грося.И начать не с папередников а с вас,потому шо вы украли больше,судя по состоянию страны при них и при вас,а также по ю-дикларациям. Сначала вы,потом ани.
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гРосф - вот где "пенсионные"....
...догадайтесь как обогатились лжеМантийцы ...
...про яку "Революцію гідності" хтось щось говорить...

Закарпатський суд повернув авто та скасував штраф родині "дипломатів-контрабандистів"

Апеляційний суд Закарпатської області своїм ухвалив рішення, що скасовує постанову суду першої інстанції, за яким чоловік скандальної "дипломатки-контрабандистки" Оксани Ліщишин, Сергій Ліщишин був визнаний порушником митних правил і отримав покарання у вигляді штрафу та конфіскації.
Про це йдеться у статті на ЄвроПравді.
Так, апеляційний суд поставновив, що до Сергія Ліщишина повернеться конфіскований мікроавтобус, буде скасований штраф за порушення митних правил, а також зі старого рішення суду видаляються всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про лист, підписаний Оксаною Ліщишин.
"За рішенням суду, Сергій Ліщишин винний лише в тому, що поїхав через "зелений коридор", не маючи на те підстав. А тому повинен заплатити лише штраф за порушення митних правил на суму 1700 грн", - йдеться у статті.
Окрім того, у постанові апеляційного суду записано, що вона набуває чинності в день публікації. А до того ж "є остаточною і оскарженню не підлягає".
Варто додати, що на підставі цього рішення апеляційного суду, колишній перший секретар посольства України в Словаччині Оксана Ліщишин оскаржує своє звільнення з дипломатичної служби.
Як повідомлялося, скандал навколо контрабанди розпочався в травні.
В червні, коли з'явилися свідчення про причетність керівництва посольства до контрабанди, президент Порошенко звільнив скандального посла України в Словаччині.
У вересні Оксану Ліщишин звільнили з дипслужби через "порушення присяги".
Детальніше про те, яким чином родина "дипломатів-контрабандистів" змогла уникнути покарання читайте у статті на ЄвроПравді: "Пригоди "дипломатів-контрабандистів": як виправдати себе і відсудити 900 тисяч у держави".
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Апеляційний суд Закарпатської області своїм ухвалив рішення, що скасовує постанову суду першої інстанції, за яким чоловік скандальної "дипломатки-контрабандистки" Оксани Ліщишин, Сергій Ліщишин був визнаний порушником митних правил і отримав покарання у вигляді штрафу та конфіскації.
Про це йдеться у статті на ЄвроПравді.
Так, апеляційний суд поставновив, що до Сергія Ліщишина повернеться конфіскований мікроавтобус, буде скасований штраф за порушення митних правил, а також зі старого рішення суду видаляються всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про лист, підписаний Оксаною Ліщишин.
"За рішенням суду, Сергій Ліщишин винний лише в тому, що поїхав через "зелений коридор", не маючи на те підстав. А тому повинен заплатити лише штраф за порушення митних правил на суму 1700 грн", - йдеться у статті.
Окрім того, у постанові апеляційного суду записано, що вона набуває чинності в день публікації. А до того ж "є остаточною і оскарженню не підлягає".
Варто додати, що на підставі цього рішення апеляційного суду, колишній перший секретар посольства України в Словаччині Оксана Ліщишин оскаржує своє звільнення з дипломатичної служби.
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Sergey Naumovich

"Пусть эта страна горит огнем, а я себе заработаю." (Червоненко после конкурса на должность главы Одесской ОГА)
Типичное видео про человека, который то при власти, то возле нее уже 25 лет в одной колоде тусуется.
Логика - жесть: пока есть возможность попасть в схемы, или ты при них, - все хорошо, Украина двигается в правильном направлении, а все, кто тебя критикует - собаки лают... Если нет - пусть страна горит огнем, общество больно, а у меня тройное гражданство и самолет. Увидел, что его снимают на видео, так сразу "за державу обидно". Пздц...

И что значит "а я себе заработаю"? Т.е. Червонец, который владеет несколькими заводами, одним из крупных международных автоперевозчиков Украины, расстроился, что не попал на з/п 700 долларов и "ну ладно, я себе заработаю"? Уж точно дело не в этих 700 у.е. 700 долларов - это две-три шины для фуры. Кроме того, "я себе заработаю" - это дядя Фрейд передал "привет".
Барыги. Они такие...
https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/647319852114387/
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"Пусть эта страна горит огнем": Червоненко не стал губернатором

Экс-глава Запорожской области Евгений Червоненко отреагировал на неудачную попытку возглавить Одесскую область криками: "Пусть эта страна…
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То-то я вижу, как разбухает наш бюджет прям на глазах. Ловим коррупционеров пачками, изымаем взятки, берём заставы на миллионы миллионов, только всё это исчезает в неизвестном направлении, по крайней мере, не сообщается, что это всё добро направлено в бюджет.
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