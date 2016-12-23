 Нардеп Мищенко вышел из фракции БПП

Соответствующее объявление во время заседания Верховной Рады зачитала вице-спикер Оксана Сыроид, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю о выходе Мищенко Сергея Григорьевича из фракции "Блок Петра Порошенко", - объявила Сыроид.
Мищенко вошел во фракцию БПП 12 апреля 2016 года, а в Раду был избран по мажоритарному округу № 98. После выхода Мищенко во фракции остались 142 нардепа.
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Или оччччень чувственная попа на приключенияю?
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https://www.youtube.com/watch?v=3Bv4F_h1PH8
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