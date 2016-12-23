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Все про:ВР (21233) Мищенко (101) фракция (210) Блок Петра Порошенко (1366) Сыроид (141)

 Нардеп Мищенко вышел из фракции БПП

Нардеп Сергей Мищенко вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде.

Соответствующее объявление во время заседания Верховной Рады зачитала вице-спикер Оксана Сыроид, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю о выходе Мищенко Сергея Григорьевича из фракции "Блок Петра Порошенко", - объявила Сыроид.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от БПП Недава прямым текстом защищает Иванющенко: Блок Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского, - Фирсов. ВИДЕО

Мищенко вошел во фракцию БПП 12 апреля 2016 года, а в Раду был избран по мажоритарному округу № 98. После выхода Мищенко во фракции остались 142 нардепа.
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Ему здоровья,а у ляшка,чтобы язык отсох.Нельзя слушать уже эту пройдоху.
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Он шатун. Из фракции в фракцию шатается. Но нюх у него ого-го!
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Все воры, судя по всему. И не просто воры - а ворюги. Наверно, не осталось родичей, на кого переписать.
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Этот Мищенко как-то с самого начала с БПП не вязался . хотя , а зачем он в это гуано влез ? Спёр что-то неудачно ? А может народ хотел осчастливить совместно с БПП ? Или затмение какое-то нашло ?
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Крыса устала откачивать воду с тонущей лодки??
Или оччччень чувственная попа на приключенияю?
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Сережа и от Юли ушел, и от Пороха, и за Пшонку голосовал. Замечательнейший человек
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криси почуяли і почали тікати з корабля який скоро почне тонути
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Зашел на вики, прочитал про этого Мищенко...
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Вы хотите найти в БПП порядочного человека...? Там даже те, что уходят, дерьмо, а те, что остаются, намного хуже....
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крИсы побежали? иобиделся,что обделили чем-то, "13 -ю " ЗП за бюджетное голосование зажали или не доплатили фуууууууу
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Цей міщенко - продажна істота. ВонО увійде і вийде виключно з мотивацій дармового корита. В ньому моралі - що у бродячої сучки: де халявніша хавка і смачніше з прихлюпом, (даруйте), виїбуть, - там і "родіна"...
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Передайте Гаде, что плотва-"нетеррорист" обстреливал Луганск http://www.svaboda.org/a/28145354.html
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Мищенко - один из самых наглых земельных воров на Киевщине. Создал опг в Борисполе.
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