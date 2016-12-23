 Международная группа компаний Redmond заявляет о рейдерском захвате ООО "Редмонд-Украина"

По информации европейского подразделения Redmond, околокриминальные структуры вынудили основателя и многолетнего владельца компании-дистрибьютора передать бизнес в управление представителям этих структур. "В течение нескольких недель после этого ООО " Редмонд-Украина", зарегистрированное в Шевченковском районе Киева, стало быстро накапливать задолженность перед контрагентами, в то время как оборотные средства и имущество активно выводятся в неизвестном направлении, разворовываются товарные и складские остатки, персонал массово увольняют", - говорится в релизе..
В компании сообщили, что только в течение последнего месяца в ООО " Редмонд-Украина " уже два раза сменился топ-менеджмент. При этом сотрудникам второй месяц задерживают зарплату. Отмечены факты шантажа персонала среднего звена угрозами невыплат при увольнении, а также угрозами личной безопасности за отказ выполнять распоряжения нового руководства, связанные с недокументированными финансовыми операциями.
По оценкам европейского подразделения общая сумма убытков пребывающей на грани банкротства компании-дистрибьютора уже может составить более 500 млн гривен (чуть менее $20 млн).
"Вывод активов из ООО "Редмонд-Украина" стал возможен посредством запуска классической рейдерской схемы - срочного создания "компаний-клонов" и заключения фиктивных договоров на перевод активов ООО "Редмонд-Украина" в эти компании. Один из таких клонов - ООО "Редмонд ЮА" (рег. номер - 41030225), зарегистрирован на неделе 12 декабря в жилом доме на бульваре Леси Украинки 21, квартира 201 и не имеет к международной группе компаний Redmond никакого отношения", - заявляют в компании.
По словам руководства компании, вывод средств со счетов украинского партнера Redmond уже привел к срыву поставок бытовой техники в ряд всеукраинских сетей электроники. В связи с этим Redmond призывает партнеров и контрагентов ООО "Редмонд-Украина" остановить все транзакции в отношении оказавшегося под контролем рейдеров юридического лица и созданной ими "подставной фирмы" ООО "Редмонд ЮА", и не заключать с этими структурами или другими подобными новых договоров.
Не исключено, что еще до конца 2016 г. в отношении ООО "Редмонд-Украина" может быть запущена процедура банкротства. По словам г-жи Бертран, бренд прилагает все возможные усилия для скорейшего возобновления операционной деятельности на территории страны.
"Для Redmond этот скандал является основанием для пересмотра и корректировки условий контрактов по всем дистрибьюторским договоренностям на территории бывшего СССР. Бренд прежде всего должен обеспечить надежность поставок для торговых партнеров и надлежащий уровень сервиса потребителям," - говорит г-жа Бертран. "Мы должны сделать все возможное для защиты репутации бренда в стране, прав потребителей и обязательств по поставкам марки перед торговыми партнерами".
Г-жа Бертран добавляет, что ситуацию вполне можно было бы урегулировать при более пристальном внимании к происходящему со стороны правоохранительных органов Шевченковского района Киева.
По официальным данным за 2015 г. в Украине было зарегистрировано около 3 тыс. рейдерских захватов. Чаще всего жертвами становятся предприятия, работающие в ритейле, аграрной сфере и сфере недвижимости. Наиболее известными пострадавшими стали представители крупного международного бизнеса: американская Bunge (владелец украинской ТМ "Олейна"), эстонский инвестор Хиллар Тедер (владелец киевского ТРЦ Sky Mall), итальянская UniCredit Group (владелец Укрсоцбанка, рейдеры пытались занять принадлежащий банку киевский БЦ "Горизонт Парк"), литовская компания BT Invest (владелец сети супермаркетов Novus).
Рейдерский захват в сегменте бытовой техники пока что имеет единственный прецедент - ситуацию, разворачивающуюся сейчас вокруг ООО "Редмонд-Украина". По словам представителя бренда Redmond, ситуация показала, что от захвата не застрахован никто, даже крупные и авторитетные международные компании.
Redmond известен, как международный разработчик и производитель бытовой техники со штаб-квартирой в Нью- Йорке, США, координирующим офисом в Швейцарии и сетью центров разработки программного обеспечения и системной автоматизации дистанционного управления техникой (инженерные центры в странах Евросоюза и СНГ, Сингапуре). Продукция Redmond распространяется авторизованными дистрибьюторами бренда, работающими на основе официальных договоров с брендодержателем. Продукцию Redmond можно приобрести более чем в 30 странах мира, включая страны ЕС, Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока и бывшего СССР.
С 2013г. ООО "Редмонд-Украина" обладала эксклюзивными правами на импорт продукции Redmond и ее сбыт на территории Украины. От имени бренда Redmond данная компания осуществляла весь маркетинг и полное сервисное обслуживание проданной техники. По данным GFK с 2013г. Redmond неизменно занимает 1 место по продажам мультиварок в Украине. Владельцем ООО "Редмонд-Украина" компании был Анатолий Агеенко (в прошлом известный в Украине военный хирург).
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Yedynka DGTL
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А по теме... Страна просто в полной ж... Захотят после такого НОРМАЛЬНЫЕ западные компании здесь работать?
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2. По официальным данным за 2015 г. в Украине было зарегистрировано около 3 тыс. рейдерских захватов.
3. Юге некогда отвлекаться на подобную мелочевку.
Вывод: Жити по новому, во всей красе.
Источник: http://censor.net.ua/n420715Источник: http://censor.net.ua/n420715
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