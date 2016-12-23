 Уверен, что рано или поздно отношения России с Украиной нормализуются, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной", - сказал Путин.
Напомним, ранее Bellingcat предоставил доказательства артобстрелов Украины с территории России летом 2014 года.
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Тільки 100 років мало. Щоб такий ліс виріс, років 300-400 треба.
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Уж не придется - ни мне, ни тебе (с) Некрасов
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Поживем увидим.
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- Рабинович, как Ваше здоровье?
- Не дождетесь!
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Журналисты заняли свои места в зале, а телезрители у экранов.
Все готово к началу большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.
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