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Все про:Путин (20515) Россия (64325)

 Уверен, что рано или поздно отношения России с Украиной нормализуются, - Путин

Президент России Владимир Путин отметил перспективу нормализации отношений России и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной", - сказал Путин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Путин о досрочных выборах президента РФ: "Возможно, но нецелесообразно". ВИДЕО

Напомним, ранее Bellingcat предоставил доказательства артобстрелов Украины с территории России летом 2014 года.
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комментарий отмечен как спам  
 
Путин глупец в том что не использовал своё влияние,для СОДАНИЯ ВНУТРИ РОССИИ "СОЮЗА РАВНОПРАВНЫХ ПРОЗРАЧНЫХ РЕСПУБЛИК КАК МОСКОВИЯ,ТЕПЕРЬ НАРОДЫ КОЛОНИЙ РОССИИ СМОГУТ ЭТО СДЕЛАТЬ СТИХИЙНО , но будут большие человеческие жертвы. И друзья китайцы могли бы между этими республиками построить хорошие дороги.
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Путин - убийца, а ты его жополиз. кстати вам там китайци и так скоро все построят но это уже будет Китай!
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Стрить дороги будут сами рюськие а китайцы охранять...
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рсияне временно проживающие на територии китая вы это имели Джон
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При такой большой территории,только общество придурков может управляться с одного места типа Кремля.
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По большому счету северные территории и есть колонии по всем показателям. Коренное население вымирает, оно дискриминировано, территории и полезные ископаемые нещадно эксплуатируются. Но, де-юре - это территория рф
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Как это скрепоиды будут с фашистами отношения налаживать? Так же как в 30е годы с Гитлером???
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Років через 100. Якщо сама Росія нормалізується.
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Как только т.н.Россия исчезнет с политической карты мира.
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Ось Вам "нормалізована" Росія:

Тільки 100 років мало. Щоб такий ліс виріс, років 300-400 треба.
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А хуйлу то какая разница? Оно же всё равно не доживёт.
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Придурок, это уже нам, украинцам, решать - нормализовувать их или нет!
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Да? Да ты вон выше прочти что всякие там Narem пишет! Он уже согласен судя по всему!
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Ну да, как разбомбят по их плану украинцев с авиации так и сразу.
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Сделай первый шаг навстречу - застрелись.
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мне кажется, что следующий президент россии не будут таким добреньким
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Хотел написать, что он меня рассмешил, но потом передумал: к чему этой дряни мои драгоценные слова...
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Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе (с) Некрасов
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Эээээ неееее.... теперь пусть готовится к независимым республикам россии!
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Та хер ты угадал, я детей своих и внуков буду воспитывать так, чтобы они ненавидели ваше отребье козломордое.
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конечно, как только выполнит свое обещание-так и сразу

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Давно воно не згадувало "Юго-Восток"та "Новоросія". Не так склалося, як бажалося...
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естественно...но к тому времени хуйло уже сгниет .так что не его это проблемы
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пошел вон, тварь. Отношение уже не будет многие 10 тки лет
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Сдохни сначала и забери с собой 86% поголовья своего быдлячьего стада. А когда останутся одни нормальные русские, с ними можно будет говорить о примирении и возможной дружбе.
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какая может быть уверенность в отношениях с говном типа хуйла?!
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Ну, не знаю, сколько поколений должно вырасти, чтобы забыть всё то "добро", которое хуйловская парашия преподносит Украине начиная с 2014.
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Рано или поздно таких стран не будет.
Поживем увидим.
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"Уверен, что рано или поздно отношения России с Украиной нормализуются"

- Рабинович, как Ваше здоровье?
- Не дождетесь!
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и как язык не остсохнет такое говорить, подлый шакал!!!
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разве что россияне на коленях прощения просить будут, но это уже в другой сказке
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гебнява сука брехлива. Вбиває і бреше для вати. Нахуй йди,кацап недобитий.
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https://inforesist.org/gay-naemniki-rf-kaznili-dvuh-boytsov-vzyatyih-v-plen-v-boyah-na-svetlodarskoy-duge/
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лет через 50 после твоего издыхания и полной компенсации всех убытков стране, которую ты падаль никак не хочешь выпустить из под своего влияния. сука кремлевская
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по частям: з Московькой Народной Республікой, з Рязанской Народной Республікой, з Федерацією Марі-Ел....
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Скривив ухмылкою ебло,могильным голосом Хуйло,бормочет мне любви признанье... Вообрази мое страданье!! А.С. Пушкин
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та...их надо убивать...стрелять на обращение.
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Пeрзидент Роисси ‏@KermlinRussia 2 ч.2 часа назад
Журналисты заняли свои места в зале, а телезрители у экранов.
Все готово к началу большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

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