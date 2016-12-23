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  2019  7
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 Боевики утром пытались атаковать позиции украинской армии в Водяном: ранен один военнослужащий, - Минобороны

Боевики пытались штурмовать украинские позиции в Водяном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Враг предпринял попытку атаковать позиции сил АТО в районе Водяного. Утром, 23 декабря, в районе населенного пункта Водяное, в Донецкой области, произошло боестолкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских воинов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли ответный огонь, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, один военнослужащий получил ранения", - рассказали в ведомстве.

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Хлопчики наши, молимся за вас, ибо в нашем мире хаоса, предательств, цинизма, воровства и коррупции, вы - единственные, кому мы безоговорочно доверяем. Вы - цвет нации и соль земли нашей - святой Руси-Украины. Верю, что вся эта мразота исчезнет с нашей земли, как и исчезала не раз, и Украина восстанет, отряхнув с себя весь этот биомусор, который решил, что он и есть народ Украины. Слава Украине!
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Почему-то здесь:
Боевики накрыли артиллерийским огнем свои же подразделения в районе Светлодарской дуги, есть убитые и раненые, - ГУР
http://censor.net.ua/news/420721/boeviki_nakryli_artilleriyiskim_ognem_svoi_je_podrazdeleniya_v_rayione_svetlodarskoyi_dugi_est_ubitye

закрыты комментарии, а хочется отметить, что следующее сказал или дурак или предатель:

"Вследствие отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилась численность погибших и раненых военнослужащих соединенияИсточник: http://censor.net.ua/n420721"

т.к. в обоих случая он указывает на ошибки орков, которые им необходимо исправить, чтобы успешно воевать с...
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может быть, "блуждающий танк" Туки?
В данном случае - "блуждающий" дивизион РСЗО.
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Я доверяю информации, что орки пьянствуют и обдолбанные и накрыли сами себя, а то, что вызвало моё недоумение - я указал выше.
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В той новости, по-ходу, уже 3 комментария.... Только мы их не увидим....
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Точно! Теперь есть. Странно всё это... Есть какой-то клуб избранных?...
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