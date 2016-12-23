 Боевики утром пытались атаковать позиции украинской армии в Водяном: ранен один военнослужащий, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Враг предпринял попытку атаковать позиции сил АТО в районе Водяного. Утром, 23 декабря, в районе населенного пункта Водяное, в Донецкой области, произошло боестолкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских воинов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли ответный огонь, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, один военнослужащий получил ранения", - рассказали в ведомстве.
2019 7
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Боевики накрыли артиллерийским огнем свои же подразделения в районе Светлодарской дуги, есть убитые и раненые, - ГУР
http://censor.net.ua/news/420721/boeviki_nakryli_artilleriyiskim_ognem_svoi_je_podrazdeleniya_v_rayione_svetlodarskoyi_dugi_est_ubitye
закрыты комментарии, а хочется отметить, что следующее сказал или дурак или предатель:
"Вследствие отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилась численность погибших и раненых военнослужащих соединенияИсточник: http://censor.net.ua/n420721"
т.к. в обоих случая он указывает на ошибки орков, которые им необходимо исправить, чтобы успешно воевать с...
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В данном случае - "блуждающий" дивизион РСЗО.
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