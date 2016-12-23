 Омбудсмены РФ и Украины договорились о посещении украинских заключенных в России и российских в Украине

Об этом сообщил советник российского уполномоченного Алексей Зловедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины Валерия Лутковская достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории, соответственно, Украины и России", - сказал А.Зловедов в пятницу.
Он отметил, что поездки обусловлены желанием уполномоченных "ознакомиться на месте с условиями содержания заключенных, а также рассмотреть возможные варианты реализации применительно к конкретным случаям имеющегося в международной практике права осужденных на отбывание наказания на территории государства своего гражданства".
Сроки посещений в настоящий момент согласовываются, добавил А.Зловедов.
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