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Все про:омбудсмен (249) права человека (613) Россия (64325) Лутковская (284) политзаключенные (508)

 Омбудсмены РФ и Украины договорились о посещении украинских заключенных в России и российских в Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайшее время посетит российских заключенных в Украине, а уполномоченный Верховной рады Валерия Лутковская - украинских заключенных в России

Об этом сообщил советник российского уполномоченного Алексей Зловедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины Валерия Лутковская достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории, соответственно, Украины и России", - сказал А.Зловедов в пятницу.

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Он отметил, что поездки обусловлены желанием уполномоченных "ознакомиться на месте с условиями содержания заключенных, а также рассмотреть возможные варианты реализации применительно к конкретным случаям имеющегося в международной практике права осужденных на отбывание наказания на территории государства своего гражданства".

Сроки посещений в настоящий момент согласовываются, добавил А.Зловедов.

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СССР в силу отвратительного качества плодоовощной продукции называли "страной вечнозеленых помидоров", ЭРЭФию можно мело назвать "страной победившего боярышника".
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"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайшее время посетит российских заключенных в Украине, а уполномоченный Верховной рады Валерия Лутковская - украинских заключенных в России", - это не омбудсмены, а дерьмо.
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Страна дерьмо, а всё остальное уже какое есть
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