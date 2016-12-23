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Все про:Кабмин (9516) пенсионная реформа (770) Пенсионный фонд (242) пенсия (1473) Гройсман (1883)

 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

Уменьшение дефицита Пенсионного фонда и повышение размера пенсий - это стратегическое задание правительства на 2017 год.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Гройсмана, существующая пенсионная система довела пенсионеров до полного обнищания: "80% украинских пенсионеров, которые всю жизнь верой и правдой проработали на нашу страну, кроме того, что были обмануты, сегодня живут на минимальную пенсию. Это притом, что дефицит Пенсионного фонда 150 млрд. Это как нужно было доруководить до ручки, чтоб за десятки лет независимости построить такую трагическую пенсионную систему. Поэтому нам с вами нужно будет принимать волевые решения", - заявил Гройсман, отметив, что правительство совместно с парламентом должно радикально уменьшить дефицит Пенсионного фонда и увеличить пенсии.

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"И это наше стратегическое задание на 2017 год. И нам с вами нужно будет брать на себя политическую ответственность, принимать решения, которые позволят вырвать из нищеты не только 400 тыс. пенсионеров, которые получают 940 грн социальной помощи, но и все миллионы украинских пенсионеров, которые должны получить справедливое пенсионное обеспечение", - заявил Гройсман, отметив, что повышение пенсий должно быть достигнуто и благодаря борьбе с зарплатами в конвертах.
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А кто уронил гривню в 3 раза!! марсиане наверно а грося так просто мимо проходил!!
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так и пенсии чиновникам выросли не меньше.
пока не будет единой нормы для всех начисления пенсии ничего не изменится.
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Ruslan Tkachenko. чего ты ржешь? Ты вижу не понимаешь разницу между пенсионным фондом и курсом доллара. Так что марсианен ты
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И главное задание за счёт населения, а не олигархов и законов.
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Если так болеешь за бедных пенсионеров почему индексацию пенсий не проводишь. Это же обязаность кабмина и закон есть соответсвующий!! Болтун однако!!
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Он не только болтун, он ещё и махровый популист и коррупционер.
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А он как будто ни причём?! Доллар вырос в три раза, цены больше чем в три раза, а пенсия и социальные выплаты стоят на месте. Старикам кушать не за что, не то что лекарства купить.
А гройсман всё на "папиредников" валит. Что б ты сам жил на такую пенсию!
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трагическая пенсионная система, Грося может сказать
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В 2013 моя мама отримувала 150 дол пенсії, зараз- 50.
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Я хочу сказати інше - нема чого триндіть, коли нема чого сказати. Це я про мальчіша-плохіша.
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Моя мати в ссср отримувала 132 рублі пенсії, а зараз 50 доларів.
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Когда мама вышла на пенсию, получала 1700 при минималке в 949 грн. Теперь минималка 1247, а она получает 1800. Пройдет еще пару лет и выйдет на минималку. Где справедливость?
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Сама природа на його морді зробила пересторогу людям, щоб були пильними.
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Интересно, если бы БПП подал в парламент законопроект о предельном возрасте пенсионеров скажем в 70 лет, Парубий смог бы его продавить?
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Уже подняли возраст, но в зависимости наличия стажа. Так, что можешь радоваться.
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Я об єтом и говорю, что если нет стажа, то віходить могут и в 65 лет.
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Стоит вспомнить им и свои зарплаты и пенсии, которые до сих пор получаю по отдельной статье пенсионного закона.
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киндер сюрприз барыги забыл упомянуть, что во всем виновата Тимошенко
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Наша песня харрраша...Співака-передерисрака...
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Досить балаканини. Вашу турботу про людей і зокрема пенсіонерів видно було по ваших деклараціях під матрасами. Вкладіть хоч 15 відсотків награбованого в економіку і вже ситуація значно покращиться.
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очень просто, воровали все по черному, на Украину ложили, миллионы складывали в офшоры и матрасы, чтобы детей учить и квартиры скупать в Лондоне, разве у Гройсмана все не так?
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"дефицит Пенсионного фонда 150 млрд" Источник: http://censor.net.ua/n420711
Шо-то сумма подозрительно напоминает долги Приватбанка государству.
Это на шо Грося намекает?
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Вот думаю: если бы БПП подал в парламент законопроект о предельном сроке жизни пенсионеров скажем в 70 лет, Парубий смог бы его продавить?
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Бля, и чо у них у всех попередники с рогами, а они с крыльями?
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