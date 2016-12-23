 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Гройсмана, существующая пенсионная система довела пенсионеров до полного обнищания: "80% украинских пенсионеров, которые всю жизнь верой и правдой проработали на нашу страну, кроме того, что были обмануты, сегодня живут на минимальную пенсию. Это притом, что дефицит Пенсионного фонда 150 млрд. Это как нужно было доруководить до ручки, чтоб за десятки лет независимости построить такую трагическую пенсионную систему. Поэтому нам с вами нужно будет принимать волевые решения", - заявил Гройсман, отметив, что правительство совместно с парламентом должно радикально уменьшить дефицит Пенсионного фонда и увеличить пенсии.
"И это наше стратегическое задание на 2017 год. И нам с вами нужно будет брать на себя политическую ответственность, принимать решения, которые позволят вырвать из нищеты не только 400 тыс. пенсионеров, которые получают 940 грн социальной помощи, но и все миллионы украинских пенсионеров, которые должны получить справедливое пенсионное обеспечение", - заявил Гройсман, отметив, что повышение пенсий должно быть достигнуто и благодаря борьбе с зарплатами в конвертах.
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А кто уронил гривню в 3 раза!! марсиане наверно а грося так просто мимо проходил!!
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пока не будет единой нормы для всех начисления пенсии ничего не изменится.
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А гройсман всё на "папиредников" валит. Что б ты сам жил на такую пенсию!
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Шо-то сумма подозрительно напоминает долги Приватбанка государству.
Это на шо Грося намекает?
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