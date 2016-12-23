 Распространяемое в соцсетях сообщение об убийстве боевиками захваченных в плен воинов не соответствует действительности, - спикер АТО

Информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, распространяемое в СМИ и соцсетях сообщение об убийстве боевиками захваченных в плен военных - это искаженная информация о гибели двоих украинских бойцов в зоне АТО, официально обнародованная 21 декабря.
Также Лысенко напомнил, что официально известно об одном бойце АТО, который попал в плен к оккупантам на Светлодарской дуге. В то же время спикер МО не подтвердил и не опроверг информацию о гибели пленного.
Ранее координатор группы Стоп террор Семен Кабакаев в своем Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге боевики захватили в плен двоих раненых украинских военных. Вернуть бойцов не удалось - оккупанты не согласились на обмен. Пленных якобы перевезли в оккупированное Дебальцево, где подвергли пыткам, а затем убили. "Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам как подтверждение того, что они - 200-е", - написал Кабакаев. Также координатор Стоп террора заявил, что еще один военный на Светлодарской дуге якобы пропал без вести. По его словам, спустя некоторое время террористы передали этого бойца уже мертвым: на его голове были следы от выстрелов.
7605 96
Материалы по теме: Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
Под Светлодарском продолжаются бои. Пятые сутки работает стрелковое оружие, также применяются артиллерия и минометы, - журналист(12)
Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕО(150)
За три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня, - глава украинской стороны СЦКК Петренко. ВИДЕО(43)
Террористы сосредоточили огонь на Донецком направлении. Луганское и Старогнатовка обстреляны из минометов и пушек калибром 122 мм, - пресс-центр штаба АТО(18)
Порошенко: за время войны на востоке Украины погибло 7000 граждан Украины - Bloomberg(3)
Мы до конца не знаем, что происходит на Светлодарской дуге, - замглавы СММ ОБСЕ Хуг(66)
Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с предыдущей увеличилось на 75%, - Хуг(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Можешь продолжить поиски в инете, но уже по этому персонажу.
Ответить
Ответить
Я вот здесь смотрела. А ты своих 200-х с поля уже забрал или так и валяются? они тебя не интересуют, правда?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Противник пошел на наши позиции с целью захвата господствующей высоты. Было решение после отражения их неудачной атаки на их плечах выйти на их позиции. Что нам дал выход на их позиции? С тех позиций, которые мы сейчас удерживаем они постоянно вели обстрел в левый и правый фланг", - сказал он.
"У нас были периодически потери "двухсотыми" и "трьохсотыми". Так потери и сейчас у нас есть - 6 погибших. Я их подтверждаю. Но на той стороне потери противника в четыре раза больше, потому что они наступали. Но эти позиции, которые мы заняли они являются стратегическими", - рассказал комбриг.Источник:http://censor.net.ua/v420657
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чёй-то бойцу веры больше, чем штабу. Может, Вы ещё и верите, что у ВСУ артиллерии нет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Про зеленых человечков, вы че серьезно думаете,я сейчас пойду на улицу копать траншеи?, или взрывать рельсы? А может насоветуете превентивный удар нанести по Смоленску?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даже если только один - уже 11.
Если не лень - пройдитесь по темам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С какого бодуна геи на улицах - это цивилизация? Или осуждение 14 летнего в Британии к пожизненному за подготовку (даже не попытку) теракта - цивилизация?
Ответить
Ответить
Ответить
В социальных сетях между волонтерами разгорелся настоящий скандал после того, как в Интернете было опубликовано видео как упрек президенту и министру обороны от якобы волонтера о жутких условиях украинских военных, которые находятся на передовой в так называемой Светлодарской дуге.
В Сети волонтер Илья Лысенко ( Хоттабыч ) написал опровергающее сообщение о том, что сказал Сергей Ермаков на видео.
https://www.facebook.com/lisenko.ilia.hottabych/posts/10154822633834770
Низкопробная манипуляция пиаром на крови!
Когда автор это снимал его просили помогать.
Именно поэтому половина отснятого из под тишка.
Спитчь на экране - мерзость!
И мерзко даже обсуждать это.
И мерзко видеть что куча людей повелись на эту манипуляцию и подняли до небес недостойный пиар поступок.
Кстати медэвакуация шла отработанным методом - эффективно и без суеты.
Гоните это видео в шею из своей головы.
Это видео - низкопробная манипуляция сложной ситуацией с заострением внимания на своей персоне через резонансную, больную тему путем обращения в никуда ради оваций некомпитентов!
___________________________________
И Сергей И Дмитрий я думаю хорошие парни.
Да только хорошие парни это приватное.
А на войне все общественное.
И горе
И работа
И каждое слово которое чаще всего нужно заменить делом.
Наговорил много слов....
В это время ЗСУшные таблетки вывозили раненых с передка а за спиной глашатайя грузились 5 машин ASAP RESCUE являющиеся частью системы медэвакуация АТО, техника "Хэлп Армия" с Андреем Таубе, техника команды Василий Будик и сотоварищи, техника восьмой автосанитарной роты.
Они работали пока кто-то говорил.
Таким образом ВИДЕО вызывает омерзение!
Эвакуация была обеспечена всем необходимым!
Я соболезную о погибших!
Я ненавижу войну!
И я призираю всех кто во время оказания медицинской помощи раненым находит время рассказать с картинками как он выполнил за кого-то эту работу!
Точка!
Ответить
Но Я, к моему сожалению, лоханулся - принял Сергея за автора и исполнителя народного гнева.
Таким образом я, изучив ФБ страницу Сергея, сформировал свое отношение к герою правдолюбу не побоявшемуся сказать на камеру то что уже стыдно говорить ибо не есть открытие а есть драма лишенная даже фарса и это мое мнение оказалось ОШИБОЧНО!
Истинный театр одного актера имеет иное имя и фамилию
Дмитрий Григоревич (Дима Бус)
https://touch.facebook.com/profile.php…
Это реальный человек!
Реальный волонтёр!
Патриот который много сделал для Украины
Мы имеем колоссальное количество общих знакомых и тех кто кинулся защищать его честь как друга и брата в нынешнем недоразумении что позволило мне скорректировать свою позицию.
Я корректирую свою позицию к Дмитрию:
- Как к человеку
- Как к патриоту
- Как гражданину
- Как к волонтеру
и то что мы не знакомы ....
....Это скорее всего недоразумение чем позиция обоих.
Таким образом
Я ПРИНОШУ ЕМУ ЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКУ, ВЫСОКОМЕРНО ДАННУЮ МНОЙ, И ТЕ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ШТАМПЫ КОТОРЫЕ, ПО НЕДАРАЗУМЕНИЮ, Я НАВЕШАЛ НА НЕГО!
Я ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ У СООБЩЕСТВА И ОСКОРБШИХСЯ НА МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ!
ПРОШУ ПРИНЯТЬ ВСЕ МОИ ИЗВИНЕНИЯ.
Ответить
Часть поста, которую показала я, шла у Хоттабыча после слов
"НАСТОЯШЕЕ МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ВИДЕО ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ" и описывал реальную ситуацию с эвакуацией раненых.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
13 год. ·
Прошу репоста.
Между бетонными блоками ВОПа нашли УБДшку на имя Филиппова Михаила Васильевича. Скорее всего, парень из 10 ОГШБр. Если есть информация о владельце пишите в личку.
Ответить