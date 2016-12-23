 Сурков пообещал "ДНР" и "ЛНР" включение в состав РФ через год-полтора, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
"Во время встречи В.Сурков отметил, что "представители власти ДНР" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие "ДНР". Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", - написал он.
Напомним, организация украинских хакеров "КиберХунта" 24 октября заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.
Хакеры утверждают, что опубликованные документы - это план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым П. Н., который для конспирации подписывает документы псевдонимом Павлов Николай Николаевич. Этого Карпова ранее Савченко узнала как одного из ее похитителей.
Организация опубликовала документы под заголовком "План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине "Шатун", которые якобы рассчитаны на период ноябрь 2016 - март 2017 года. Среди них также был подан так называемый план по обеспечению Закарпатья федеральным статусом.
Служба безопасности Украины считает правдоподобными документы по Закарпатью, которые 24 октября были обнародованы хакерами, якобы взломавшими электронную почту помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова.
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Истерия у росчиновников выходит на новый уровень: Шойгу сравнил НАТО с фашистами, Песков из каждого утюга слышит русофобию
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от уже скоро..
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НА ФОТО Владимир Путин рассматривает результаты бомбардировок мирного населения Алеппо
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комментарий мусоров из орды
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Внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили - конченный сталинист, кстати - нашли мертвым на московской улице. Энтео наносит ответный удар?
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Учения китайских палубных истребителей J-15 на авианосце Liaoning Хахлы прадали китайцам паломанный авианосец - не работаит дымавая зовеса!
https://twitter.com/zloy_odessit/status/811895198250844160?lang=ru
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Московия, ДНР, ЛНР!!!!
вот это может быть через год-полтора
верю в такое существование
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Мда... #Шендерович ничем не лучше Навального... говорит #Крым бы он прямо сейчас не отдал, а то типа в Крыму будет гражданская война.
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А какой год у нас наступает?
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Вы сделали ставку... На заморскую лошадь... Хваленую, разрекламированную.
Но близкая, родная, региональная лошаденка, как о ней писали на цензоре, выходит на корпус вперед...
Красивые женщины смотрят уже не на вас. Надо было делать правильные ставки....
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