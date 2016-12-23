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Все про:Донбасс (11521) Сурков (124) Тымчук (1270)

 Сурков пообещал "ДНР" и "ЛНР" включение в состав РФ через год-полтора, - Тымчук

Представители "ДНР" провели совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР" с участием представителя администрации президента РФ В.Суркова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

"Во время встречи В.Сурков отметил, что "представители власти ДНР" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие "ДНР". Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Действуют четко по плану Суркова, но мы готовы ко всем вызовам, - Шкиряк о провокациях РФ. ВИДЕО

Напомним, организация украинских хакеров "КиберХунта" 24 октября заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.

Хакеры утверждают, что опубликованные документы - это план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым П. Н., который для конспирации подписывает документы псевдонимом Павлов Николай Николаевич. Этого Карпова ранее Савченко узнала как одного из ее похитителей.

Организация опубликовала документы под заголовком "План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине "Шатун", которые якобы рассчитаны на период ноябрь 2016 - март 2017 года. Среди них также был подан так называемый план по обеспечению Закарпатья федеральным статусом.

Служба безопасности Украины считает правдоподобными документы по Закарпатью, которые 24 октября были обнародованы хакерами, якобы взломавшими электронную почту помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова.

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пока что это фейк, нужно перепроверить инфу
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Опять здесь пургу гонишь? Читай http://censor.net.ua/news/420708/rasprostranyaemoe_v_sotssetyah_soobschenie_ob_ubiyistve_boevikami_zahvachennyh_v_plen_voinov_ne_sootvetstvuet
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Да уж, РФ очень помогла ДНР и ЛНР в вывозе одних заводов и порезке на металл других.
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Ну и еще помогла щедро удобрить украинскую землю гниющим кацапским мясом
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мі не против - хай забирают лугандонов назад в мокшу. даже зеленій коридор сделаем. пусть в солнечном магадане строят свою діровскую мечту))
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и заминируем, да по крепче. Сделаем аналог Иловайска им.
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Непонятно . А зачем же тогда заводы с Донбасса вывозят в козлостан . .
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Виталий С. ‏@vits2014 22 ч.22 часа назад
Истерия у росчиновников выходит на новый уровень: Шойгу сравнил НАТО с фашистами, Песков из каждого утюга слышит русофобию
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Так зная все это продолжаем безвизовый режим с россией? Ох и сядут те, кто не введет для кацапов визы.
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Дядюшка Шу ‏@Shulz 21 ч.21 час назад
НА ФОТО Владимир Путин рассматривает результаты бомбардировок мирного населения Алеппо


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Скорее бы! колючую проволоку на границе натянем и скажем:"Слава Богу, в войне давно желанная Большая Передышка!"
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Та хер там. Не отдадим ни сантиметра украинской земли. Если вата хочет сдохнуть на россии, то пускай туда и едет, а земля - наша!
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пох. Реалии таковы, что если захотят, то никто этому не сможет помешать.Ну максимум не признают,и на этом всё закончится. Ну можно еще помечтать о санкциях, эмбарго, нефти по 10, саркоме, анаконде....
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Нужно исходить из того, что территория ОРДЛО в отличие от Крыма, не представляет собой экономического интереса для СНигерии с их разрушенной инфраструктурой, затопленными шахтами и прекратившими работу предприятиями.
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Кацапы, пора копыта размягчать! :D

комментарий мусоров из орды


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запасаемся попкорном, уже представил себе фееричное заседание госдуры по этому вопросу и зачитывание указа пуйла, который внял мольбам даубасовских шахтеро-трактористов)))
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Старшина Запаса ‏@StarshinaZapasa 21 ч.21 час назад
Внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили - конченный сталинист, кстати - нашли мертвым на московской улице. Энтео наносит ответный удар?
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Согласны. Пусть Ордилососы собирают монатки и в Магадан строить днр и лнр на правах недореспублик.
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Пусть весь полу ватный ПРИПЛОД с юго востока Украины, валит на Дальний восток и экспериментирует такую фуйню на китайской границе.
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Главное что бы гарант не начал суетиться со статусами и "они же дети"
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Увы, тут Тымчук бредит. пидоРоссии и нах.. не нужна Лугандония. Ему нужен чиряк на теле Украины, шоб не пустить Украину ни в ЕС, ни в НАТО.
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Тымчук не бредит, а информирует о совещании. Бредит кое-кто другой, но то уже их проблемы
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Пусть и так. Все равно это брехня. Хуйло на это никогда не пойдет. Смысла нет никакого.
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Никакого включения ОРДЛО в состав РФии не может быть. Оккупант интенсивно демонтировал и продолжает демонтаж всех перспективных предприятий региона. Если бы был план аннексии, то была бы сохранена экономика. Все-таки, на оккупированных территориях проживает почти 3 млн. человек.
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Ну надо же как-то животных успокоить перед эвтаназией...
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Красиво написано. Пожалуйста, хотя бы частичный список перспективных предприятий, демонтированных. Насколько знаю, после Сталина там ничего не строилось....
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Злой Одессит‏@zloy_odessit

Учения китайских палубных истребителей J-15 на авианосце Liaoning Хахлы прадали китайцам паломанный авианосец - не работаит дымавая зовеса!

https://twitter.com/zloy_odessit/status/811895198250844160?lang=ru
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Якщо і вправду все до цього буде йти ( до захоплення/анексії лугандону) в обов"язковому порядку треба розбомбить усі шахти, залишки заводів, електростанції і інші підприємства.
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они за полтора года сами это всё угрохают
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"Сурков пообещал..." далее адекватному читателю все должно быть понятно.
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Тут печаль... Турчинов пару месяцев назад отчитался, что истратил весь советский запас боеприпасов, по мирному населению.
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СССР - Союз Сокращенных Странных Республик!!!
Московия, ДНР, ЛНР!!!!
вот это может быть через год-полтора

верю в такое существование
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Ну, бы ло бы странно как-то, и уж очень не "по русски", если бы он им вот так вот взял и правду сказал: - Да нахер вы никому не впали, чмырота убогая, расходитесь!...
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Ukraine Right Now ‏@UkraineRightNow 23 мин.23 минуты назад
Мда... #Шендерович ничем не лучше Навального... говорит #Крым бы он прямо сейчас не отдал, а то типа в Крыму будет гражданская война.
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Этот Шендерович такой же имперец как и остальные россияне. В россии друзей украинцев нет.
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Жаль, что сообщение от тымчука, "министерство правды", "1984", Оруэлл, жестокая антиутопия..
А какой год у нас наступает?
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Сурок,коли треба буде знати коли весна,мы тебе спросим.А поки иди в дупу
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Где? Там давно уже большая радость... Кредиты не надо возвращать.
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".....должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие "ДНР".- і шо вони там "розвинули" , місця на кладовищі ?
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Ипподром. Свежий воздух, прекрасные женщины...
Вы сделали ставку... На заморскую лошадь... Хваленую, разрекламированную.
Но близкая, родная, региональная лошаденка, как о ней писали на цензоре, выходит на корпус вперед...
Красивые женщины смотрят уже не на вас. Надо было делать правильные ставки....
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"Больше встречаться с местными жителями , что бы довести" логично. " о том как Россия помогает" сами не видят.
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