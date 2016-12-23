 В следующем году будем усиливать меры верификации соцвыплат, - Данилюк

Об этом он сообщил в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В следующем году будем усиливать меры верификации", - сказал министр.
При этом он отметил, что в ходе верификации в текущем году было обнаружено много несоответствий официальных данных и реальных.
Общая экономия в текущем году от проверок реальных данных получателей субсидий составила порядка 10 млрд гривен.
Данилюк также добавил, что министерство будет менять подходы в верификации для увеличения ее эффективности.
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