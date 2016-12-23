EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1096  6
Все про:бюджет (4164) Минфин (1057) проверка (365) соцвыплаты (420) Данилюк Александр (121)

 В следующем году будем усиливать меры верификации соцвыплат, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует ужесточение верификации социальных выплат в 2017 году.

Об этом он сообщил в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В следующем году будем усиливать меры верификации", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко

При этом он отметил, что в ходе верификации в текущем году было обнаружено много несоответствий официальных данных и реальных.

Общая экономия в текущем году от проверок реальных данных получателей субсидий составила порядка 10 млрд гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон не запрещает коллекторским фирмам участвовать в торгах, - представитель Минфина Рязанцев о передаче персональных данных переселенцев

Данилюк также добавил, что министерство будет менять подходы в верификации для увеличения ее эффективности.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А с лугандонии справки о смерти получатели украинских пенсий везут вообще..или получают до упора-пока не истечет срок годности карточки? И на 100% уверен с работающих пенсионеров не удерживают 15% налог на пению....а удерживают только с работающих пенсионеров ы Украине...что бы платить пенсии в лугандоне
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так хуло уже отобрал не только конфету, но и детство, руками ущербных родителей в донгурасе и лугандоне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
какие мі оптимисті! следующий год для парашенковцев будет веселій!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно надо! Ведь минимальная зарплата до 3 тысяч поднялась. Значит уже субсидии хрен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как вариант - контрольный выстрел в голову ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бюджет военнослужащие ВР Гонтарева госбюджет Грицак Василий ГФС Донбасс допинг-контроль Кабмин Киев МИД Минобороны Минэнергоугля налоги Насалик Нацполиция ОБСЕ обстрел потери Приватбанк Путин Россия Савченко СБУ Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти