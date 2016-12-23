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 На Светлодарской дуге работает комиссия Минобороны: изучают порядок медицинского обеспечения, - Полторак

На сегодняшний день специальная комиссия Министерства обороны Украины изучает порядок медицинского обеспечения военнослужащих во время боевых действий на Светлодарской дуге.

Об этом во время "Часа вопросов к правительству"" в Верховной Раде сообщил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня там (на Светлодарской дуге - ред.) работает комиссия Министерства обороны. По итогам я приму решение", - сказал он.

Смотрите также: "Идет бой. 25-й батальон не имеет ни одной машины для эвакуации "трехсотых". Где "кугуары" и другая техника?", - волонтер обратился к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО

Полторак также отметил, что в этом году Минобороны заключило контракт на поставку 60 автомобилей скорой помощи в ВСУ, а в следующем году планируется заключить контракты еще на 40 авто.

"На сегодня личный состав, который выполняет боевые задачи в зоне проведения АТО, исходя из наших возможностей, обеспечен средствами эвакуации", - добавил глава оборонного ведомства, отметив, что в случае увеличения финансирования будет увеличено и количество эвакуационного транспорта.

Напомним, ранее волонтеры заявили, что военнослужащие 25-го батальона, которые ведут бои против российских боевиков вблизи Дебальцево, не имеют ни единого автомобиля для эвакуации раненых.
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Яка комісія? Негайно потрібно відправити в війська наявну броньовану санітарну техніку для евакуації поранених, а також наявну справну бойову техніку яка не ламається через кожні 2км! МТЛБ зламалось за кілька сот метрів від наших позицій і поранені йшли по полю під обстрілом терористів до позицій. Не має бути на війні несправної техніки!
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так дело в том что к комиссиям готовятся!нас в свое время прятали что бы не видеть затертую форму
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это значит часа смертного не знает никто, время ни то а война
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скажут: нарушений не обнаружено, все в штатном режиме, задачи согласно руководящих документов
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Лучший способ завалить дело, создать комиссию.
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когда вскрывают все тогда начинают шевелится .а так сидят как упыри
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мы разберемся как положено и накажем кого попало... ))))))))
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И кто дал команду Горбатюка мочить ?
Нам Ваши стены и перестенки.юа до задницы. Если нашёлся хоть один командир, способный не отступать, а наступать, то после этой войны он будет признан настоящим Героем Украины. А то, что его никто не поддержал ни артой, ни чем-либо иным и в результате было много жертв, это для нас не новость .
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И что из этого? Должны были и дальше молча стоять под обстрелами, как ссыкливые рабы?
Ты немнога не понял. Мы - украинцы, и в нашем понимании он поступил правильно. На этом точка.
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Нет, предлагаю просто воевать, а не служить в армии РФ бесплатными мишенями.
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на странице у Маруси Зверобой в фэйсбуке в этом посте таких цифр погибших нет! есть: 54 - 5 погибших, "Киевская Русь" - 1. флаг смени на триколор
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Бойцы давно просили не писать всякую херню. Онолитеки херовы. "На правах онанистости".
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Ти підар не комісію створюй, і вичвай питання, а машини туди направляй. Суки кончені у солдат нічого не вистачає, а вони 4млрд. Можуть просрати, бо не знають як потратити, гандони штопані -- гарант, міністр оборони, усе міністерство оборони, весь сраний кабмін.
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На дуге должна работать не комиссия, а артиллерия, и выжигать все до границы с кацапами.
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Во-во... комиссия вместо армии, жесть.
Так можно столетиями воевать... комиссиями...
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А какое комиссия даже Минобороны имеет отношение к медицине?Там погибают люди а они чтото хотят создавать и конечно же после Рождественских каникул.Все что делается в последние полтора года в Украине это полнейший саботаж и предательство,практически полное истребление добробатов,усиленное вооружение самим вовременным вооружением Нацгвардии которая создана для усмирнения недовольного народа.Создание контрактной армии которая будет воевать только за тех кто платит а не за Родину,а остаткам ВСУ кроме Минских договоренностей ржавую технику да просроченные боеприпасы.
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Каждый раз читаешь: канадцы или кто-то там передали оборонительное вооружение, его поставили на баланс Нацгвардии или установили в оборонительных линиях второго или стопятого эшелона, весьма далеко от передовой. А добробатам, на линию фронта- хрен! Вооружение ведь не передают волонтерам.
Ещё лет десять назад, когда я слушала Жириновского или читала в пророчествах, что первым, кто даст украинцам оружие, будут инопланетяне, я, конечно, ржала. Сейчас мне уже даже не смешно: на этой планете всё гораздо дебильнее, чем я могла себе представить в студенческие годы.
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У системи нараз комісія, яка все і похерить. Якась суцільна совково-хер знає яка система безвідповідальності. А от коли діло доходить до грошей і до скомуніздіть, тут спритність і винахідливість просто від нечистого з'являється неймовірна? І комісій похєрєстіческих створювати не потрібно....
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А ну ка надеждочка, расскажи как нам еще раз про ,,белых,пушистых и человечных''
,, не террористов'' ЛНР и ДНР. Как у тебя только твое паскудное и продажное хлебало открывается что-то тявкать!?


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лицемеры шоколадные! учавствуют они, без поддержки волонтеров и населения, банановые путлеровские республики уже до Донепра бы были
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Санитарка ужасная. Где весь транспорт,продан или в личном пользовании ?
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Зачекаємо результатів роботи комісії і наступного рішення Міністра....А тоді і поговоримо хто є Ху....
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