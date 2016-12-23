 На Светлодарской дуге работает комиссия Минобороны: изучают порядок медицинского обеспечения, - Полторак

Об этом во время "Часа вопросов к правительству"" в Верховной Раде сообщил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня там (на Светлодарской дуге - ред.) работает комиссия Министерства обороны. По итогам я приму решение", - сказал он.
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Полторак также отметил, что в этом году Минобороны заключило контракт на поставку 60 автомобилей скорой помощи в ВСУ, а в следующем году планируется заключить контракты еще на 40 авто.
"На сегодня личный состав, который выполняет боевые задачи в зоне проведения АТО, исходя из наших возможностей, обеспечен средствами эвакуации", - добавил глава оборонного ведомства, отметив, что в случае увеличения финансирования будет увеличено и количество эвакуационного транспорта.
Напомним, ранее волонтеры заявили, что военнослужащие 25-го батальона, которые ведут бои против российских боевиков вблизи Дебальцево, не имеют ни единого автомобиля для эвакуации раненых.
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Нам Ваши стены и перестенки.юа до задницы. Если нашёлся хоть один командир, способный не отступать, а наступать, то после этой войны он будет признан настоящим Героем Украины. А то, что его никто не поддержал ни артой, ни чем-либо иным и в результате было много жертв, это для нас не новость .
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Ты немнога не понял. Мы - украинцы, и в нашем понимании он поступил правильно. На этом точка.
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Так можно столетиями воевать... комиссиями...
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Ещё лет десять назад, когда я слушала Жириновского или читала в пророчествах, что первым, кто даст украинцам оружие, будут инопланетяне, я, конечно, ржала. Сейчас мне уже даже не смешно: на этой планете всё гораздо дебильнее, чем я могла себе представить в студенческие годы.
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,, не террористов'' ЛНР и ДНР. Как у тебя только твое паскудное и продажное хлебало открывается что-то тявкать!?
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