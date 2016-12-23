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Все про:Киев (15650) минирование (518) Нацполиция (5183)

 Полиция эвакуировала около 800 человек из-за сообщения о "минировании" супермаркета в Киеве

На электронный адрес ГУ НП в г.Киеве поступило сообщение о минировании одного из двух супермаркетов известной торговой сети. Никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, сообщение о заминировании поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. В письме "минер" информировал, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка.

По указанным адресам срочно прибыли следственно-оперативные группы районных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи.

Всего правоохранители эвакуировали около 800 человек: это - посетители и работники магазинов.

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"Специалисты профильных служб обследовали помещения супермаркетов и прилегающую к ним территорию - никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили", - сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Журналы единого учета Оболонского и Голосеевского управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.
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