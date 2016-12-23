 КС признал неконституционной временную отмену выплаты пенсий работающим на госслужбе экс-военнослужащим

Об этом сказал председатель КС Юрий Баулин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
КС решил, что положения второго предложения ч. 7 ст. 43, ч. 1 ст. 54 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" противоречат Основному закону.
Также они нарушают Конституцию ч.1 ст. 54 закона, согласно которой в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, лицам (кроме инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы, ветеранов военной службы и участников боевых действий), которые работают на должностях на госслужбе, в прокуратуре и судебной системе, пенсии и ежемесячное пожизненное денежное содержания не выплачиваются.
Согласно положениям второго предложения ч. 7 ст. 43 данного закона, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.
Кроме того, временно, в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, максимальный размер пенсии военных не может превышать 10 740 гривен.
КС признал все эти нормы неконституционными и постановил, что они теряют силу с момента оглашения решения суда.
По мнению КС, военные и члены их семей имеют специальный статус, и сужение их прав и социальных гарантий недопустимо.
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