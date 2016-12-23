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Все про:Конституция (1933) КС (1098) пенсионеры (526) пенсия (1473) военнослужащие (3005) Баулин (29)

 КС признал неконституционной временную отмену выплаты пенсий работающим на госслужбе экс-военнослужащим

Конституционный Суд признал неконституционной временную отмену на период 2016 года пенсий для бывших военнослужащих, работающих га государственной службе.

Об этом сказал председатель КС Юрий Баулин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

КС решил, что положения второго предложения ч. 7 ст. 43, ч. 1 ст. 54 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" противоречат Основному закону.

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Также они нарушают Конституцию ч.1 ст. 54 закона, согласно которой в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, лицам (кроме инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы, ветеранов военной службы и участников боевых действий), которые работают на должностях на госслужбе, в прокуратуре и судебной системе, пенсии и ежемесячное пожизненное денежное содержания не выплачиваются.

Согласно положениям второго предложения ч. 7 ст. 43 данного закона, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, временно, в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, максимальный размер пенсии военных не может превышать 10 740 гривен.

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КС признал все эти нормы неконституционными и постановил, что они теряют силу с момента оглашения решения суда.

По мнению КС, военные и члены их семей имеют специальный статус, и сужение их прав и социальных гарантий недопустимо.
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сейчас все отмены признают незаконными, они противоречат Конституции.
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А поднимать пенсионный возраст и стаж для всего населения это конституционно? КОЗЛЫ !
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Ха-ха, соседка познакомилась с китайцем-пенсионером, он приезжал к ней уже 2 раза, говорит, что у нас (в Украине) всё ТАК ДЁШЕВО! Пенсия у него - около 550 долларов.
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