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 Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко

Министр рассчитывает на то, что украинцы с нового года почувствуют улучшения.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает государственный бюджет на 2017 год самым социальным за последние несколько лет. Об этом он сказал телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению со всеми предыдущими бюджетами, которые были приняты в течение трех лет, этот бюджет, на 2017 год, является самым социальным бюджетом из всех тех, которые были раньше. Я бы его назвал социальным бюджетом воюющей страны. Фактор войны, фактор военной агрессии РФ, безусловно, еще никуда не делся, но рядом со значительными расходами на военную сферу, правительство сделало очень серьезные шаги по повышению всех социальных стандартов, по повышению минимальной заработной платы в 2 раза... Я думаю, что с нового года все украинцы почувствуют то, что следствием двух лет непростых реформ становится повышение социальных стандартов в стране", - сказал Розенко.

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То есть это пик "социальности"? Социальнее уже не будет? А моя пенсия осталась на уровне 2012 года
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радуйтесь,что хоть такую оставили реформы это не калам-балам
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Соціальний бюджет в країні яку знищує путін, такий маразм може бути тільки якщо мафія при владі!
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Теля в утробі, а дурень з довбнею стоїть.
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Если кто не понял, то этот дятел сказал, что бюджеты Януковича были намного социальнее.
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самый социальный - это тот, в котором все соц выплаты переложили на местные советы? ну-ну
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[Экономика от Пророка: СКАЗКА ПРО КОЛОБКА, ИЛИ КАК ПОРОШЕНКО ПРЕДАЛ ВСЕХ] хорошо, посмотри! http://www.economics-prorok.com/2016/12/blog-post_763.html#more
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Треба було, Мороза, вместо Кучмы обирати.Як що хотили социализму
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наши поезда самые поездатые поезда в мире(с)
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верните янковича вафлисты я при нем получал 700 долларов а сейчас 250
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реально веришь в то что если янук вернется то и твоя ЗП вернется?!!
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а почему нет путин даст кредит на поддержание курса гривны а потом лет через 10 спишет и всего делов то
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путин ничего бесплатно не дает!! зачем ему что то давать если как говорится янук и так его вместе с потрохами!!
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Судя по количеству налички у шоколадных упырей дома,то война зацепила только социальное положение простых Украинцев.У элыты соевой все зашибись.
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а что означает наличие налички у НЕ шоколадный упырей?
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Советские поезда - самые поездатые поезда в мире!
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После сообщения о 1000 купюре я просто начинаю опой чувствовать социальность бюджета!!
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Государственные финансы - это искусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока они не исчезнут....
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кривбасс на президентских выборах поддержит юрия бойко ,87% проголосавали бы за!
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цинизм мордатых вальцманов - не знает границ..
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Опять бюджет подтягивания поясов и закручивания гаек.

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ТАК ПОНЯЛ ПОСЛЕ эТОГО ВОРОНЕЖУ НЕ СТРАШНА ЛЮБАЯ БОМБА
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Пенсия в 1996 году была крутая у меня 137 гривен
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с РАБссией в "братьях" мы построим очередной ГУЛАГ... с берлогой..
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Сколько можно народу вешать лапшу на уши , Розенко ? - вы растащили кредитов в 10 р больше чем потратили на войну, вы за откупные рефинансировали проблемные банки , которые за деньги налогоплательщика скупали валюту и тут же исчезали ... Знаете в чем разница между вами и бандой Янека? - те доили корову ( народ ) , но хоть клок сена кидали ...вы же - временщики , и прекрасно понимаете - хапнуть как можно быстрее и как можно больше и вовремя смотаться как это сделал Сеня
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С КОНСЕРВАЦИИ СНИМАЮТ ЕЩЁ ТОЧКИ-У? (ФОТО)

Dec. 22nd, 2016 at 3:03 PM

Что называется - информация к размышлению. Засветилось фото тактического ракетного комплекса "Точка-У" явно не свежего вида, с признаками недавнего нахождения в глубокой постсоветской спячке... Ну, на консервации оно стояло, проще говоря. Причём фото - свежак, больше нигде вездесущий Google его не видит. Собственно, снимают дополнительные ТРК с хранения?

И тут, честно говоря, возникают двоякие чувства. Конечно, с одной стороны, если это так, то на фонте такая ракета не помешает, но вот вопрос - в каком состоянии сами ракеты, с учётом их ограниченного срока хранения? И, с учётом применения данных комплексов, не является ли эта разконсервация предвестником чего-то большего, чем мы имеем на сегодняшний день?
В общем, вопросов данное фото порождает уйму, а пока, не спешим с выводами, ждём официалку (если она, конечно, будет) и презентации пусков ОТРК "Гром-2".


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