 Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает государственный бюджет на 2017 год самым социальным за последние несколько лет. Об этом он сказал телеканалу "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"По сравнению со всеми предыдущими бюджетами, которые были приняты в течение трех лет, этот бюджет, на 2017 год, является самым социальным бюджетом из всех тех, которые были раньше. Я бы его назвал социальным бюджетом воюющей страны. Фактор войны, фактор военной агрессии РФ, безусловно, еще никуда не делся, но рядом со значительными расходами на военную сферу, правительство сделало очень серьезные шаги по повышению всех социальных стандартов, по повышению минимальной заработной платы в 2 раза... Я думаю, что с нового года все украинцы почувствуют то, что следствием двух лет непростых реформ становится повышение социальных стандартов в стране", - сказал Розенко.
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В #Воронеж избрали Красу Воронежского края 2016. Она студентка ФСИН. Ну и как ваше мнение? Я промолчу... http://www.moe-online.ru/news/view/355383.html … #vrn
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Dec. 22nd, 2016 at 3:03 PM
Что называется - информация к размышлению. Засветилось фото тактического ракетного комплекса "Точка-У" явно не свежего вида, с признаками недавнего нахождения в глубокой постсоветской спячке... Ну, на консервации оно стояло, проще говоря. Причём фото - свежак, больше нигде вездесущий Google его не видит. Собственно, снимают дополнительные ТРК с хранения?
И тут, честно говоря, возникают двоякие чувства. Конечно, с одной стороны, если это так, то на фонте такая ракета не помешает, но вот вопрос - в каком состоянии сами ракеты, с учётом их ограниченного срока хранения? И, с учётом применения данных комплексов, не является ли эта разконсервация предвестником чего-то большего, чем мы имеем на сегодняшний день?
В общем, вопросов данное фото порождает уйму, а пока, не спешим с выводами, ждём официалку (если она, конечно, будет) и презентации пусков ОТРК "Гром-2".
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На Херсонщині загиблих в АТО воїнів зобразили на іконах http://bit.ly/2ij8ShV
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