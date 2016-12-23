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 Из Киева в зону проведения АТО выехали 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих

В пятницу утром из центра Киева выехали в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих от волонтеров и предприятий Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", данная помощь была собрана по инициативе руководства области под новогодние и рождественские праздники.

Как отметил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган, главы райгосадминистраций, городские головы городов областного значения лично отправляются в зону АТО, "чтобы передать бойцам техническую помощь, собранную предприятиями и неравнодушными гражданами по всему региону".

А.Горган подчеркнул, что данная акция не является одноразовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтеры "Вернись живым" намерены к Новому году собрать 100 млн грн на нужды АТО

"У нас твердое намерение - не реже, чем раз в полгода отправляться на фронт с помощью, чтобы у наших защитников не было впечатления, что война это их личное дело. Победа Украины - это дело всего народа", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук отметил, что этот шаг подчеркивает единство армии и народа и готовность сделать все в вопросе защиты Украины.

Среди помощи, которую уже в субботу доставят на передовую, 34 тепловизора, десятки оптических прицелов, дальномеров, защищенные планшетники, дизель-генераторы, стиральные машины, плоттеры, ноутбуки, зимняя обувь.
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Народ, кто знает, через Днепр они будут проезжать?
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сума сойти, какое событие. волонтеры каждый день ездят
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Лечить ее надо , или посадить, а лучше хуйлу вернуть.
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Зараз копрофілки стецька і це в заслугу баризі ставитимуть!! От кацапські виблядки перевертні)))
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Евген Агапов
13 год. ·

в ад отправлен позывной нео, большая дебальцевская шишка,служившая в разведке боевых абизян. Вчера зарыли.
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Знаю, що отрмаю багато мінусів, проте вважаю, що поки волонтери будуть допомагати харчуваням, військовим обмундируванням до тих часів у нас не буде порядку та тиловики будуть продовжувати красти вагонами.
У 2014 році волонтерська допомога справді врятувала фронт, на сьогодні у нас є МОУ, яке отримало фінансування з ДБУ + 100 % нам дають США + інші союзники і при цьому у нас голі бійці ? За що ми платимо податки ?
Чому немає скарг до ВП або ВСП щодо неналежного забезпечення військовослужбовців ?
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чому мiнуси? 100 % правда.
не зрозумiло, пастор пiариться з вояками-модельками у всьому закордонному та новому,
а хлопцi на дузi навiть не мають чим вивезти поранених.
у Києві на парадах все нiби є, а у вiськах мало не пiдводами та особистим транспортом користуються. в той же час Мiноборони не встигло навiть потратити видiленi кошти. незабаром вгодованим паркетним генералам люди будуть плювати межи очi та просити до гiлляки.
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44 микроавтобуса из минералкуй вто время как 52-я уже просит Кугуары и спецтехнику для вывоза раненых.Мило,очень мило.
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У нас твердое намерение - не реже, чем раз в полгода отправляться на фронт с помощью, чтобы у наших защитников не было впечатления, что война это их личное дело. Победа Украины - это дело всего народа Источник: http://censor.net.ua/n420698

И как долго эта бодяга будет продолжаться? В смысле - АТО? Чем вы думаете когда заявляете подобные вещи? Хоть чем, но только не головой!
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Ren, твоє запитання не за адресою. Ти краще задай це запитання своєму Хуйло..😕
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