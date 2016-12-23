 Из Киева в зону проведения АТО выехали 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", данная помощь была собрана по инициативе руководства области под новогодние и рождественские праздники.
Как отметил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган, главы райгосадминистраций, городские головы городов областного значения лично отправляются в зону АТО, "чтобы передать бойцам техническую помощь, собранную предприятиями и неравнодушными гражданами по всему региону".
А.Горган подчеркнул, что данная акция не является одноразовой.
"У нас твердое намерение - не реже, чем раз в полгода отправляться на фронт с помощью, чтобы у наших защитников не было впечатления, что война это их личное дело. Победа Украины - это дело всего народа", - сказал он.
В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук отметил, что этот шаг подчеркивает единство армии и народа и готовность сделать все в вопросе защиты Украины.
Среди помощи, которую уже в субботу доставят на передовую, 34 тепловизора, десятки оптических прицелов, дальномеров, защищенные планшетники, дизель-генераторы, стиральные машины, плоттеры, ноутбуки, зимняя обувь.
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13 год. ·
в ад отправлен позывной нео, большая дебальцевская шишка,служившая в разведке боевых абизян. Вчера зарыли.
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У 2014 році волонтерська допомога справді врятувала фронт, на сьогодні у нас є МОУ, яке отримало фінансування з ДБУ + 100 % нам дають США + інші союзники і при цьому у нас голі бійці ? За що ми платимо податки ?
Чому немає скарг до ВП або ВСП щодо неналежного забезпечення військовослужбовців ?
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не зрозумiло, пастор пiариться з вояками-модельками у всьому закордонному та новому,
а хлопцi на дузi навiть не мають чим вивезти поранених.
у Києві на парадах все нiби є, а у вiськах мало не пiдводами та особистим транспортом користуються. в той же час Мiноборони не встигло навiть потратити видiленi кошти. незабаром вгодованим паркетним генералам люди будуть плювати межи очi та просити до гiлляки.
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И как долго эта бодяга будет продолжаться? В смысле - АТО? Чем вы думаете когда заявляете подобные вещи? Хоть чем, но только не головой!
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