 Волонтеры "Мега-Полиграфа" везут большую партию помощи на Донбасс: нужно помочь закрыть некоторые позиции

Об этом говорится в сообщении фонда на странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Выезжаем в воскресенье
Заезжаем к:
21й 56 ОМБ
137 36 ОБМП
54 ОРБ
Разведка ПС
Медрота Айдара
30 ка - 9 рота
Больницы Селидово и Авдеевки
ASAP
3 ДДСТ (детский дом семейного типа)
Дружковский дом интернат
Фура и скорая загружены "под завязку": буржуйки, булерьяны, ковролин, виниловые банеры, теплая одежда, медицина, бензопила\болгарка\сварка\генератор\и.т.п., "смаколыкы", новогодние подарки детям, средства гигиены, книги\журналы и.т.д. Но после наших злоключений с 2-мя машинами гуманитарки (суммарный простой более 3-х недель) - мы абсолютно без денег. Вовсе. Точнее - еще в долгах...", - отмечают волонтеры.
А из критически необходимого не куплены:
Чеснок\имбирь\острый\перец\лимоны - как профилактика вирусных заболеваний, электрокабель (любой, много!) Ребятам надо оборудовать позиции. Потребность измеряется километрами!
Перчатки пвх
Инструменты
Так же волонтерам необходимо обслужить и подремонтировать фуру: техжидкости уже есть, но нет фильтров (масляный, топливный, фильтр адсорбер)
Нужна 1 новая фара (выгорел рефрактор)
Кроме того не закончена баня и ремонт 3-й таблетки.
Хотите помочь?
Контактные телефоны - 050 157 51 44, 044 581 68 15
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карты ПриватБанк на имя Кнышевич Андрей Александрович
(телефон для связи с Андреем: 096 147 80 08)
гривны 5168757282046483
доллары 4149 4978 1135 1883
евро 5168 7572 6732 0754
рубли 4149 4978 1135 1875
Благотворительный фонд "Воины добра".
Реквизиты:
БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842
Для перечисления денег из других украинских банков:
Наименование банка: Приватбанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Кнышевич Андрей Александрович
ИПН: 2949718534
Для перечисления денег через Western Union, MoneyGram и другие платежные системы:
Получатель - Knyshevych Andrii
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[http://censor.net.ua/news/420695/minoborony_riskuet_ne_potratit_vse_sredstva_vydelennye_na_obespechenie_armii_v_2016m_godu_jurnalist] хорошо, посмотри!
ШакалАДне ШАПІТО!!
КУРВИ , Млллляяяяя....
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І це не жарт...
"Такого парня воспитали"... А хіба могли "воспитать" інакшого ????
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Минобороны рискует не потратить все средства, выделенные на обеспечение армии в 2016-м году, - журналист
А лучше брать шины и к МО
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