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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:армия (7139) бюджет (4164) жилье (569) Минобороны (4461) финансирование (1048) военнослужащие (3005) Бутусов Юрий (1114)

 Минобороны рискует не потратить все средства, выделенные на обеспечение армии в 2016 году, - журналист

По состоянию на 20 декабря Минобороны не использовало 4 млрд грн из выделенных 22,2 млрд грн на цели тылового и материально-технического обеспечения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Цензор.НЕТ" направил запрос о состоянии расходования средств Министерством обороны в 2016 году в Главную военную прокуратуру и получил ответ:

"Общий фонд бюджета Министерства обороны Украины в 2016 году на цели тылового и материально-технического обеспечения - 22,2 миллиарда гривен.

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На 20.12.2016 из этой суммы по-прежнему не использовано около 4 млрд гривен, что составляет около 18,5%.

Более того, почти на 1,3 млрд грн на данный момент не взяты соответствующие обязательства (отсутствуют перспективы израсходовать эти средства в текущем бюджетном году). 300 млн гривен из этой суммы предполагалось направить на покупку и строительство жилья для военнослужащих.

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С учетом того, что до конца бюджетного периода фактически осталась неделя, существуют реальные риски, что финансовый ресурс не будет использован, и будут сорваны запланированные закупки жилья".

"Не все так плохо, оказывается, денег столько, что даже не успевают их потратить!" - прокомментировал данную ситуацию главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Странно, а откуда тогда вой о спецконфискации, мол на армию денег нет и все такое?
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их что учить как красть,помоему это единственное что они умеют
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Це вже не перший рік таке відбувається, це вже три роки поспіль таке лайно! Міноборони не встигає провести тендери та закупити техніку та зброю, амуніцію та матеріали! Полторака треба звільнити як непрофесіонала та неефективного менеджера! Невиконання бюджету це пряма відповідальність міністра!
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Мы то знаем, что тендеры в которых известен щедрый победитель, проходят своевременно.
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К сожалению, три дня назад попали в плен три бойца АТО. Противник потребовал обмена, наши не успели договориться, задержались, а враг задерживаться не стал и… Двоих из трех убили, прислали фото со следами жутких пыток. Даже те, кто давно на войне, вида искалеченных трупов не выдержали, ревели. Такие пытки - точно почерк не местных бандитов. Это сделали либо российские наемники, либо вновь прибывшие солдаты армии РФ. Фото третьего пленного нет, предполагаем, он еще жив, его пытаются вытащить", - сказал Гай.
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Бойовики вбили третього полоненого, захопленого на Світлодарській дузі. Про це написав у Facebook волонтер і керівник благодійного фонду Mir&Co Мирослав Гай.
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а волонтеры собирают с мира по нитке!?!?походу в мо ктото не в курсе что идет война!!!!!
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Охренеть раненых вывозят на ланцах нехватка всего а эти дауны не знают куда деньги потратить
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Два года такого не было. Бои на Светлодарской дуге

http://korrespondent.net/ukraine/3790806-dva-hoda-takoho-ne-bylo-boy-na-svetlodarskoi-duhe

"Чому люди їдуть на "передок" на розбитих жигулях, бусах, газелях. Де кугуари?"

https://www.youtube.com/watch?v=lDbi7l61j40
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Баксы покупайте,не тупите.Или лучше пацана профинансируйте,который экзоскелет придумал
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Нові навчально бойові польоти на авіанеССущому крейсері АДумірал КуУУУУзнЦоФФ.
https://www.facebook.com/asoc.foronaval/videos/2652409398973/
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схему распила для этих денег еще не придумали ...вот и не могут...
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Познайомтесь з ріднею "Мотороли"


І це не жарт...
"Такого парня воспитали"... А хіба могли "воспитать" інакшого ????
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Думаю Саакашвили за это лично яйца им оторвал бы.Надоели соплежуи до края.
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Из Киева в зону проведения АТО выехали 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих
В пятницу утром из центра Киева выехали в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих от волонтеров и предприятий Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", данная помощь была собрана по инициативе руководства области под новогодние и рождественские праздники.

Как отметил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган, главы райгосадминистраций, городские головы городов областного значения лично отправляются в зону АТО, "чтобы передать бойцам техническую помощь, собранную предприятиями и неравнодушными гражданами по всему региону".

А.Горган подчеркнул, что данная акция не является одноразовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтеры "Вернись живым" намерены к Новому году собрать 100 млн грн на нужды АТО

"У нас твердое намерение - не реже, чем раз в полгода отправляться на фронт с помощью, чтобы у наших защитников не было впечатления, что война это их личное дело. Победа Украины - это дело всего народа", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук отметил, что этот шаг подчеркивает единство армии и народа и готовность сделать все в вопросе защиты Украины.

Среди помощи, которую уже в субботу доставят на передовую, 34 тепловизора, десятки оптических прицелов, дальномеров, защищенные планшетники, дизель-генераторы, стиральные машины, плоттеры, ноутбуки, зимняя обувь.
ОХУЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нет машин, нечем вывозить с поля боя наших раненых бойцов, у военных нет нормальной одежды, нет человеческой еды, нет хорошего оружия, нет жилья, для участников и ветеранов АТО, а у них деньги пропадают??
Повесить всех на Майдане, начиная с министра и заканчивая последним клерком министерства обороны, для начала, а потом...
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Там в генштабе такие дятлы, что не могут нормально специалистов оценить, принять на службу или подготовить. А правильно потратить деньги - это нонсенс, рапилить - пожалуйста, сколько завгодно.
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