 Минобороны рискует не потратить все средства, выделенные на обеспечение армии в 2016 году, - журналист

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Цензор.НЕТ" направил запрос о состоянии расходования средств Министерством обороны в 2016 году в Главную военную прокуратуру и получил ответ:
"Общий фонд бюджета Министерства обороны Украины в 2016 году на цели тылового и материально-технического обеспечения - 22,2 миллиарда гривен.
На 20.12.2016 из этой суммы по-прежнему не использовано около 4 млрд гривен, что составляет около 18,5%.
Более того, почти на 1,3 млрд грн на данный момент не взяты соответствующие обязательства (отсутствуют перспективы израсходовать эти средства в текущем бюджетном году). 300 млн гривен из этой суммы предполагалось направить на покупку и строительство жилья для военнослужащих.
С учетом того, что до конца бюджетного периода фактически осталась неделя, существуют реальные риски, что финансовый ресурс не будет использован, и будут сорваны запланированные закупки жилья".
"Не все так плохо, оказывается, денег столько, что даже не успевают их потратить!" - прокомментировал данную ситуацию главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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https://www.youtube.com/watch?v=qp-7e_ZGH8I
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http://korrespondent.net/ukraine/3790806-dva-hoda-takoho-ne-bylo-boy-na-svetlodarskoi-duhe
"Чому люди їдуть на "передок" на розбитих жигулях, бусах, газелях. Де кугуари?"
https://www.youtube.com/watch?v=lDbi7l61j40
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https://www.facebook.com/asoc.foronaval/videos/2652409398973/
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І це не жарт...
"Такого парня воспитали"... А хіба могли "воспитать" інакшого ????
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В пятницу утром из центра Киева выехали в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих от волонтеров и предприятий Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", данная помощь была собрана по инициативе руководства области под новогодние и рождественские праздники.
Как отметил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган, главы райгосадминистраций, городские головы городов областного значения лично отправляются в зону АТО, "чтобы передать бойцам техническую помощь, собранную предприятиями и неравнодушными гражданами по всему региону".
А.Горган подчеркнул, что данная акция не является одноразовой.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтеры "Вернись живым" намерены к Новому году собрать 100 млн грн на нужды АТО
"У нас твердое намерение - не реже, чем раз в полгода отправляться на фронт с помощью, чтобы у наших защитников не было впечатления, что война это их личное дело. Победа Украины - это дело всего народа", - сказал он.
В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук отметил, что этот шаг подчеркивает единство армии и народа и готовность сделать все в вопросе защиты Украины.
Среди помощи, которую уже в субботу доставят на передовую, 34 тепловизора, десятки оптических прицелов, дальномеров, защищенные планшетники, дизель-генераторы, стиральные машины, плоттеры, ноутбуки, зимняя обувь.
ОХУЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Повесить всех на Майдане, начиная с министра и заканчивая последним клерком министерства обороны, для начала, а потом...
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