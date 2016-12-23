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Все про:дороги (1477) ремонт (593) транспорт (1119) Укравтодор (263) Мининфраструктуры (400) Омелян (160)

 В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отчитался о результатах деятельности ведомства в 2016 году.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры во время часа вопросов к правительству в Раде,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"В этом году мы начали не только важные структурные реформы, мы уже имеем их результат. Мы планомерно внедряем европейские стандарты в инфраструктуре. Дорожный фонд, весовой контроль на автодорогах, развитие пограничной инфраструктуры, внедрения систем контроля за качеством дорожных работ FIDIC и "Кост". Эти стандарты есть и будут в Украине", - сказал Омелян.

Также, по словам министра, в 2016 году было назначено нового руководителя государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Славомира Новака.

"Это бывший министр инфраструктуры Польши, и мы возлагаем на него большие надежды. Принят бюджет, который предусматривает 35 млрд грн на дороги в 2017 году. Принят закон о создании Дорожного фонда и децентрализации "Укравтодора", внедрены новые подходы к финансированию дорожной отрасли", - отметил глава Мининфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов - аварийные, - "Укравтодор"

Он добавил: "Осуществлено масштабное обновление украинских автодорог - в 2016 году отремонтировано максимальную за 10 лет протяженность дорог, ликвидировано 66% ямочности, почти 22 тыс. км разметки нанесено, установлено 60 тыс. дорожных знаков и заменено, это 110% от запланированного объема. Почти 7 тыс. единиц техники готовы к борьбе с зимней скользкостью и обеспечению очистки автомобильных дорог общего пользования".

Омелян напомнил, что в текущем году было привлечено 200 млн евро в рамках проекта "Городской общественный транспорт".

"Проголосован в первом чтении закон об электронном билете. Разработана программа либерализации и дерегуляции рынка регулярных пригородных и межобластных автобусных перевозок. Разработано комплексное предложение по развитию отрасли электротранспорта в Украине. Подписан меморандум о внедрении систем FIDIC и "Кост"", - отметил чиновник.
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Крім траси Одеса-Рені яку ремонтував Саакашвілі більше нічого не зроблено або зроблено з порушеннями технології і скоро буде в ямах! 20 мільярдів гривень витрачено бездарно, як і кожен рік! Більшість грошей Укравтодору пішло на покриття кредитів вкрадених Януковичем ще під Євро-2012, решту зїли зарплати Укравтодору, людей які дороги не ремонтують а просто сидять в офісах і перекладають папери! Укравтодор треба ліквідувати і на цьому ми зекономимо кілька мільярдів гривень та усунемо корупцію! Тендери мають проводитись автоматично, той підрядник який в минулому році отримав незадовільний результат, той до наступних тендерів рік не допускаєтсья! Переможці тендерів мають мати свою техніку, яку реально можна використовувати на ремонтах та розчистках доріг, та мати свій штат постійних працівників! Ямочні ремонти треба заборонити назавжди! Ремонтувати треба тільки ділянками не менше 100м з повною заміною подушки під дорогою та з мокрою трамбовкою грунту на всю ширину дороги з відновленням профілю дороги та профілю узбіччя з вкладанням дренажних труб та водовідведенням талої води!
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Брехня, весь ямочный ремонт после заморозков уже пошёл по органу бабушки.
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В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян.... !!!
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Дороги ремонтировали - молодцы! Но не стоит это называть масштабным обновлением.
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С Днепра на Киев теперь можно доехать. В том году - нет.
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боюсь сказать но обновляют и два слоя асфальта и тянут освещение и разделительная полоса из столбов с металической оградой
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в мой город "впадают" четыре автодороги республиканского уровня. из них две в этом году капитально отремонтировали до границ области
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Значит, Николаев-неудачник, если некий стрелок, Днепр, Киев и изюминка с разделительной полосы порадовали своими дорогами.Николаевцы-увы...
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В Николаеве, с дорогами , дела обстоят - не очень хорошо. Проблема - наши порты. Зерновозы убивают дороги, перегружены сверх всякой меры,
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я это очень хорошо знаю. особенно скороходова и перпендикулярный ей улицы. увы - порт. а весовые компл5ксы на въездах в город появились только в прошлом году.

у вас зерновозы - а у нас перевозчики гравия и гранита. летом некоторые областные дороги получают колею такой глубины, что моя "ланька" с просветом в 14 см начинает цеплять глушителем и защитой двигателя
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Омелян видать, мастер фотошопа!Шо там с дорогой Одесса-Рени,вже мабуть построили?
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про Одесса-Рени надо у Мишико спрашивать. он её начинал 2 года назад. и даже "построил" несколько км за это время
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Какие эти шоколадные жалкие и смешные.День назад укравтодор говорит 97 %дорог находится в неудовлетворительном состоянии и тут же вылазит этот клоун и вещает про великую модернизацию.Самим не тошно?
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Шо то мне этот клоун напоминает времена януковоща. Там то же были лозунги типа " руїна подолана" "ми побудували інфраструктуру" "провели євро 2012" и т.д. По моему, мы это уже проходили.
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"В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян".
- ШУТКА ГОДА!!!
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Бориспольскую трассу бомбежками обновляли, не иначе. Или это они так водителей для рокадных дорог готовят?
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Вы когда - нибудь ездили по направлению- дорогой это назвать невозможно- Умань - чоп- вот где п- ц! Мы как- то решили сократить и не поехали через Житомир. Это реально что- то. Западная Украина вообще нет дорог. Зато на передовой в основном оттуда .
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Не имел своего сомнительного удовольствия. Но два года назад решил покататься по достопримечательностям в глубинке. Картины, когда водилы по обочине объезжают ямы на дорогах, внезапные торможения, тряска такая, что полвина пломб высыпается, а мозг полностью гомогенизируется - вот реалии современных дорог Украины. Укравтодор просто пили деньги, сколько туда не вбросишь. Разгонять их надо к едрени фени.
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Бл, и слово придумал "обновление". Совков и воров надо убивать. По-другому , ну никак, не получится. Лезут и лезут во власть.
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с языка снял))пока подобные уроды будут нами править ничего хорошего кроме плохого не произодет))а перефразироватьможно так -в следующем году будет грандиозное хищение на строительстве дорог!!!!!!вот они и рады!!!
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Такое ощущение, что они работают по принципу - главное громче и пафоснее крикнуть о перемогах. А то, что их уличат во лжи, уже никого не волнует.
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Ну, уличи, приведи статистику, что это не так.
На всякий случай, аргумент "а у меня тут под окном яма уже 7 лет" - не статистика.
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Позор такому руководству. Пусть это Омелян не вешает людям лапшу о своей работе и не рассказывает здесь народу о дорогах а лучше и не вспоминает. Сегодня ехал от Винницы до Дьяковцов на Хмельницкий,это просто ужас,одни ямы а по центру местами вздутия асфальта и воронки. Летом положили там новый асфальт. Сейчас только декабрь а ,что будет в марте? Такое впечатление,что автодор держит правительство за лохов.За что люди платят налоги?
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Фантастика. Щиро радію за українців, які живуть в якійсь альтернативній Україні, де вже оновлені дороги і стійка економіка.
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Я тоже не понимаю на что они надеяться , ну рано или поздно . ситуаци взорветься , и вас ссук будут даже не вешать ,а рвать на части ,
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Прикольно, все ольгинские тут же принялись визжать про зраду!
Ну конечно, из ваших зашторенных офисов не видно, что происходит в Украине!
Люди, реально живущие здесь, воочию видят разницу между рыговским 2012 и 2016-м.
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Я бы рыгов тоже с удовольствием перевешал. Но, если брать чисто материальную составляющую, то в 2012 я мог заработать эквивалент 500 у.е., то теперь в лучшем случае около 300 у.е. Притом, что тогда я еще не был таким специалистом, как сейчас.
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Ага-видят.И чувствуют.У меня пенсия была 550 долларов в 2012,сейчас 180.В 2012 я платил 110 долларов комуслуг,сейчас 200.Жить стало веселее и чудесатее.
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Пришлось позавчера с Госпиталя,Цибли до Киева ехать-это полный писец.Такой разбитой дороги никогда не было.И даже Бориспольская трасса вся в ямах.
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Я водитель, тем более состояние здоровья предполагает передвижение на машине ( поезда, самолеты, к сожалению, в ауте.... Езжу, конечно, в основном по второстепенным дорогам - по месту. Так вот, если, может, главные дороги и отремонтированы как-то, то дороги второстепенные, но при этом соединяющие области, находятся в ужасающем состоянии. Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях.Иногда просто удивляешься властям районных городков : хватило бы несколько грузовиков гравия , чтобы ямы в полколеса хотя бы засыпать. Еще удивляет местная общественность и журналисты: полный пофигизм!
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"в 2016 году отремонтировано максимальную за 10 лет протяженность дорог, ликвидировано 66% ямочности"
Какой смысл размещать тут это вранье? Конкретики нет никакой по местам ремонта. А там где отремонтировали - уже часть асфальта успела сойти вместе со снегом, оставшийся, предполагаю, что уйдет весной.
Зачем тут размещать такую ровную езду по ушам?
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Там, где еще в конце лета было "ликвидировано", в 66% случаев ямы опять появились.
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якби їх такими обновленими дорогами бля на цвинтар везли
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