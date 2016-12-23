В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян.... !!!

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры во время часа вопросов к правительству в Раде,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"В этом году мы начали не только важные структурные реформы, мы уже имеем их результат. Мы планомерно внедряем европейские стандарты в инфраструктуре. Дорожный фонд, весовой контроль на автодорогах, развитие пограничной инфраструктуры, внедрения систем контроля за качеством дорожных работ FIDIC и "Кост". Эти стандарты есть и будут в Украине", - сказал Омелян.
Также, по словам министра, в 2016 году было назначено нового руководителя государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Славомира Новака.
"Это бывший министр инфраструктуры Польши, и мы возлагаем на него большие надежды. Принят бюджет, который предусматривает 35 млрд грн на дороги в 2017 году. Принят закон о создании Дорожного фонда и децентрализации "Укравтодора", внедрены новые подходы к финансированию дорожной отрасли", - отметил глава Мининфраструктуры.
Он добавил: "Осуществлено масштабное обновление украинских автодорог - в 2016 году отремонтировано максимальную за 10 лет протяженность дорог, ликвидировано 66% ямочности, почти 22 тыс. км разметки нанесено, установлено 60 тыс. дорожных знаков и заменено, это 110% от запланированного объема. Почти 7 тыс. единиц техники готовы к борьбе с зимней скользкостью и обеспечению очистки автомобильных дорог общего пользования".
Омелян напомнил, что в текущем году было привлечено 200 млн евро в рамках проекта "Городской общественный транспорт".
"Проголосован в первом чтении закон об электронном билете. Разработана программа либерализации и дерегуляции рынка регулярных пригородных и межобластных автобусных перевозок. Разработано комплексное предложение по развитию отрасли электротранспорта в Украине. Подписан меморандум о внедрении систем FIDIC и "Кост"", - отметил чиновник.
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у вас зерновозы - а у нас перевозчики гравия и гранита. летом некоторые областные дороги получают колею такой глубины, что моя "ланька" с просветом в 14 см начинает цеплять глушителем и защитой двигателя
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- ШУТКА ГОДА!!!
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На всякий случай, аргумент "а у меня тут под окном яма уже 7 лет" - не статистика.
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Ну конечно, из ваших зашторенных офисов не видно, что происходит в Украине!
Люди, реально живущие здесь, воочию видят разницу между рыговским 2012 и 2016-м.
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Какой смысл размещать тут это вранье? Конкретики нет никакой по местам ремонта. А там где отремонтировали - уже часть асфальта успела сойти вместе со снегом, оставшийся, предполагаю, что уйдет весной.
Зачем тут размещать такую ровную езду по ушам?
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