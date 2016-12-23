 "Распространение ПО остается под моим контролем", - разработчик приложения для украинских артиллеристов Шерстюк опроверг информацию о взломе программы хакерами

Данная информация является "бредовой, рассчитанной на дилетантов", написал Шерстюк на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"За неделю уже второй вброс гнилой информации в мою сторону. Дабы всем было понятно, распространение ПО остается под моим контролем и не находится в открытых источниках, так же активация ПО проходи лично мной", - отметил Шерстюк.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские воины под аэропортом Донецка получили новые планшеты от Цензор.НЕТ: специальную программу для артиллеристов разработал Ярослав Шерстюк
Напомним, ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что российские хакеры Fancy Bear могут быть причастны ко взлому мобильного приложения, которое используется украинской армией для повышения точности стрельбы артиллерии.
Ранее Цензор.НЕТ писал о талантливом украинском военнослужащем Ярославе Шерстюке, создавшем специальное приложение для операционной системы Android, благодаря которому эффективность работы нашей артиллерии выросла в разы. Программа обеспечивает высокую скорость наведения и точность артиллерийской стрельбы.
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которые несёт Орда
не захлестнули в одночасье
родные ваши города
любой вменяемый отныне
обязан чётко понимать,
что ради мира в Украине
кацапов нужно убивать!
Стрелять и жечь кацапов лихо,
на танках как клопов давить
или по-партизански тихо
заточку под ребро всадить!
Нельзя с кацапами иначе,
ведь только мёртвый репоед
о Русском Мире не кудахчет
и причинить не может вред
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Даже здесь на форуме.
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Олигархический режим готовится к своему следующему воспроизведению, готовится, уничтожая украинское институциональное государство.
Политическая коррупция есть основа этого воспроизведения. Что мы видим?
Председатель ЦИК вызывающе ведет себя как человек, который является безнаказанным в этом государстве. И мы за этим наблюдаем.
Мы должны немедленно проголосовать постановление об увольнении председателя ЦИК и восстановление справедливости в этой стране - начало борьбы с политической коррупцией напрямую. Мы должны проголосовать законопроект о выборах в парламент на пропорциональной основе по открытым спискам.
Эти резкие и совершенно справедливые слова произнес сегодня с трибуны Верховной Рады глава фракции «Самопомич» Олег Березюк.
«Эта политическая коррумпированная власть олигархов разрушает эту страну, идет полномасштабная война, убивают каждый день ребят, а наши европейские партнеры, в кавычках, говорят: ничего страшного, готовьтесь к выборам в Донбассе. Как? Под дулами пистолетов, пушек и танков? С заложниками украинских воинов? Мы должны принять Закон об оккупированных территориях и признание это войной, наконец», - продолжил он свою речь.
По его словам, олигархический режим готовится к воспроизводству, собирая деньги.
«Так, национализирован банк - это хорошо, это стабильность людей и стабильность финансовой системы. Сто пятьдесят миллиардов гривен из государственного бюджета страны, это какой ценой? Ценой детских садиков, ценой школ, ценой дорог? Ценой местных общин, этот бюджет отнимает у местных общин практически все, что дали мы с вами в течение прошлых двух лет», - подчеркнул Березюк.
Также он коснулся в выступлении проблем, которые предстоят в следующем году местным бюджетам.
«Переложение ответственности за энергоносители и материальные затраты школ и медицинских учреждений просто оголяет местные бюджеты. Перекладывание за льготы: государство дает льготы, а льготы должны платить те, кто не имеет денег за то, чтобы платить. Местные бюджеты - это грабеж государства и подготовка к тому, чтобы местные органы власти зависели от политического олигархата, который сегодня царит в этой стране», - констатировал глава фракции «Самопомич».
Отмечу, что также очень критические высказывания в адрес нынешней барыжно-олигархической власти во главе с Порошенко регулярно озвучивают и некоторые другие депутаты из этой фракции.
Например, Егор Соболев в сентябре заявил в прямом эфире одного из центральных телеканалов, что Порошенко возглавляет коррупцию в Украине.
Еще один парламентарий из фракции «Самопомич» Семен Семенченко тоже угрожал власти новым Майданом - в частности, в ответ на фальсификации в Кривом Роге.
Экономика от Пророка
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Предыдущая статья про взлом - это был вброс, так как та "хакерская" группа могла просто распотрошить апк-файл и это был бы уже типа взлом. Но вряд ли они могут вмешаться в работу на конкретно взятом устройстве, который скорее всего не подключен во время боевых действий к мобильной сети, а значит и без интернета. Программа же использует гироскоп телефона для определения положения устройства оружии. Вероятно, еще используется GPS для более точного определения местоположения, но без доступа к серверам гугла сепарам трудно определить местоположение конкретно работающего устройства в поле, которое принимает данные gps. Можно, конечно, установить на отдельно взятый андроид вирус, который будет выдавать местоположение, но тогда разработчик был бы уже мертв. Либо искать спектроанализатором gps, но это тоже маловероятно, так как сепаратышам просто не дадут подойти достаточно близко для этого.
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Но фраза "Либо искать спектроанализатором gps" всё перечеркнула. И так, что Вы будете анализировать спектроанализатором на частотах 1176.45 МГц (L5), 1227.60 МГц (L2), 1381.05 МГц (L3), и 1575.42 МГц (L1) ? . (частоты системы GPS).
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там же Линукс а не виндовс, там как в виндовсе не прикрутишь вирус к програме.
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