 "Обнародовать результаты переаттестации, провести аудит и расформировать департамент защиты экономики": Найем о первоочередных шагах нового главы Нацполиции

Далее приводим полный список озвученных нардепом рекомендаций главе Нацполиции:
- Обнародовать все результаты последней переаттестации личного состава Национальной полиции, начать существенное сокращение админаппарата и обнародовать штатное расписание сотрудников Нацполиции на всех уровнях (за исключением сотрудников криминальной разведки).
- Усилить службу внутренней безопасности и мониторинга за счет создания специальных "штурмовых" дисциплинарных подразделений, напрямую подчиняющихся главе Национальной полиции; отменить принцип круговой поруки, внедрив принцип индивидуальной ответственности сотрудников.
- Провести и обнародовать результаты внешнего независимого аудита всего имущества полиции, который должен стать ежегодным. Обнародовать и обеспечить открытый доступ к бюджету Национальной полиции, реестру всех закупок и трансляции всех заседаний тендерного комитета.
- Расформировать департамент защиты экономики и передать его функции Государственной фискальной службе Украины.
- Максимально ускорить принятие закона "Об уголовных проступках" и уменьшить нагрузку на уголовный блок параллельно минимизировав и упростив количество форм отчетности и документооборот в следственных и оперативных подразделениях.
- В корне пересмотреть функции, нагрузку, обеспечение и подготовку участковых, внедрить формы привлечения рядовых граждан к охране общественного порядкаи дать людям возможность разделить с полицией ответственность за безопасность в том месте, где они живут.
- Наряду с показателями зарегистрированных и раскрытых преступлений сделать ключевым инструментом оценки работы сотрудников полиции регулярные независимые опросы а) общественного мнения; б) жертв и свидетелей преступлений; в) представителей бизнеса.
- Отказаться от разделения полиции на "новую" и "старую" и сформировать прозрачную систему продвижения сотрудников по службе, которая исключит и протекционизм при назначениях.
- Создать действующий прототип полицейской школы (академии) и начать переподготовку желающих сотрудников патрульной полиции для работы следователями и оперативниками.
- Отменить систему надбавок и премий, внедрить систему табелирования и оплаты сверхурочной работы сотрудников НПУ. Создать программы долгосрочной мотивации персонала, в том числе обеспечения сотрудников жильем, страховкой, системой правовой помощи и защиты полицейских в судах.
- Обеспечить Управлению обеспечения прав человека ключевыми функциями при принятии системных изменений, нормативных актов и кадровых решениях.
- Разработать и внедрить новый порядок привлечения общественности к расследованию жалоб на деятельность полиции, а в случаях, связанных с применением оружия, летальным исходом, дискриминации, пыток и жестокого обращения - представителей независимого от полиции органа. Сделать результаты таких расследований публичными.
- Обновить парк автозаков, в большинство из которых "нечеловеческие" условия содержания, закончить проект по усовершенствованию изоляторов временного содержания и внедрить специальные комнаты для допросов, с использованием записывающей техники и в присутствии адвоката.
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Как любой олигарх, президент Украины Порошенко воспринимает высшую власть, не как инструмент для решения общенациональных задач, не как историческую миссию, а как свою собственность.
При этом он успешно предал и верхи, и низы. И олигархов, с которым сговорился, и своих избирателей, которые ему поверили.
Порошенко воспринимает свою президентскую власть как приз, с которым он не собирается расставаться. Вот почему за годы своего правления он сделал все, чтобы "заморозить" все революционные процессы, которые начались на Майдане - реформы, борьбу с коррупцией, рост национального и гражданского достоинства и экономического благосостояния для всех людей. Он все делает наоборот.
Все, что мешает укреплению его власти или обогащению, тут же уничтожалось или извращалось. Вот почему он делает все, чтобы затормозить позитивные экономические и политические процессы в стране. Но это удалось ему лишь ценой резкого усиления кризиса в Украине.
Но международная жизнь не стоит на месте. Вокруг Украины играют все, кому не лень - американцы, россияне, европейцы. Каждый из них решает свои внешнеполитические задачи.
Для этого они используют любых политиков в Украине. Тоже самое пытались делать украинские политики во главе с Порошенко.
Будучи олигархом, а не политическим лидером, и не имея времени и сил сопротивляться, Порошенко выкручивается и мечется между Россией и США.
Два года подряд он удачно использовал "политику сдерживания" влияния России и Запада в Украине. Вспомните его успешный двухгодичный саботаж реформ и евроинтеграции в Украине. В тоже время он активно "сотрудничал" с Путиным в деле легализации оккупированных Россией территорий в через принятие антиукраинских Минских соглашений.
Теперь, когда Кремль и Вашингтон поняли, что Порошенко не является национальным лидером Украины и играет в двойную игру, они стали бесцеремонно давить на него с обоих сторон, решая в нашей стране свои задачи.
Соответственно, президент Порошенко, не имея возможности опереться ни на олигархов, ни на избирателей, которые теперь ему не доверяют, выбрал до конца своего президентства другую "стратегию выживания".
Это стратегия "Колобка: я от бабашки ушел, я от дедушки ушел". Именно этим объясняются многочисленные "выкрутасы" и фокусы, которые сейчас совершает Порошенко во внутренней и внешней политике.
Но теперь Кремль и Вашингтон не боятся, что потеряют в лице Порошенко своего "сукиного сына". Это новая геополитическая ситуация вокруг Украины.
До сих пор та или другая сторона делала ставку на своего политика в Украине ( например, Ющенко или Янукович). Теперь этого нет.
"Черную метку" со стороны Путина и Трампа получил в Украине один человек - президент Порошенко. Запад и Россия ищут новые инструменты реализации своей политики в Украине.
Президент Порошенко не устраивает обе стороны. Поэтому, первое, о чем действительно могут договориться Трамп и Путин - это о судьбе Порошенко, но не о судьбе Украины.
Для США Украина является важным международным инструментом своего влияния как на Европу, так и на Россию. В свою очередь, "живой Путин" никогда не отступится от своих захватнических планов. Но "проблему Порошенко" они оба могут решить довольно легко и быстро.
Для решения своих задач путинской России и США нужен новый менеджмент управления в Украине. Отсюда беспрецедентное давление, которое начнется с начала 2017 года на президента Порошенко и его окружение с той и другой стороны.
А народ Украины будет по-прежнему терпеть, громко роптать и ждать своей участи. Поэтому задача Порошенко - любой ценой удержаться еще один год.
Именно этим будут объяснятся все его метания и попытки вырваться из воронки, в которую он затягивает Украину.
Виктор НЕБОЖЕНКО
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детский подход к вопросам полиции со стороны журналиста.
Всё равно, если бы маляр рассуждал, как обслуживать атомную станцию...
Кстати, а он ещё не извинился за поднятую пустую шумиху вокруг псевдооффшоров Порошенко, которые напрямую повлияли на результаты референдума в Голландии?
Пока что его деятельность приносит только отрицательные результаты.
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