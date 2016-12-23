 "Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - Жебривский об освобождении оккупированного Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом он сказал на пресс-конференции в Краматорске.
Он отметил, что не является большим оптимистом в вопросе скорого освобождения временно неподконтрольных территорий.
"Я не являюсь таким оптимистом. Россияне поставили все на паузу. Ждут, какую позицию займет (избранный президент США. - Ред.) Трамп", - сказал Жебривский, подчеркнув, что Украина в любом случае не готова уступать свои территории.
По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и заниматься дальнейшим строительством армии.
"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой путь возвращения неподконтрольных территорий.
Показательно, что еще полгода назад, Жебривский был менее пессимистичен и выступал исключительно за мирный путь развития события. Так, в июне 2016 года он заявлял, что есть два варианта решения конфликта. Первый - отказ России от Донбасса из-за усиления международных санкций. "Второй вариант - хорватский. Строить армию - и лет через пять отвоевывать военным путем", - сказал Жебривский, подчеркнув, что лично он надеется на первый сценарий. "Потому что самое страшное на войне - хоронить своих собратьев", - объяснил он.
В 1995 году Хорватия после двух удачных военных операций "Молния" и "Буря" принудила мятежную Сербскую Краину к подписанию Эрдутского соглашения, по которому непризнанная республика при помощи ООН была мирно интегрирована в Хорватию в 1998 году.
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/surkov-poobeshchal-vhozhdenie-dnr-lnr-sostav-1482481912.html
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жебривский такой же бездельник и негодяй, как и все те, кто сегодня стоит у власти, а это значит, что н и о каком укреплении армии не может быть и речи, все разворовывается, сегодняшняя армия держится только за счет пожертвований народа, а учитывая тот факт, что народ нищает с каждым днем, это значит, что наступать нужно как можно скорее, вот и весь сказ.
Научились нынче все эти отморозки от власти говорить правильные слова, как послушаешь, так кажется, что нам повезло с властью, а как посмотришь на их дела, так понимаешь, что с такой властью нам не выжить, вот и думайте.
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шось мені недобре на Душі,мабуть Украіна тобі Вовчику дупу надере по самі ананаси..
Юстас Алексе
Не пори чушь,я разработал секретный план "боЯРОШник" без визитки..
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Кто вам сказал,что Донецк нужно штурмовать?
Его можно взять без единого выстрела!!
Полная блокада, закрыть все блокпосты, отключить воду, свет, газ и максимум через месяц они сами пожрут друг друга и выпрут оттуда всех кацапских наемников.
Ну а если нет, то для этого у нас есть ракетное оружие и авиация, вот вам и весь штурм.
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Господа товарищи росиянские троли Ольгино с украинскими флажками анонимайзеров и непонятной акрабардой ника. Не несите пургу про то что ублюдки боевики и даже "ихтамнеты" будут грудью защищать "срузкий мир и Путина". Почти вся "армия" ДНР это убогие зеки туберкулёзники нарики и кучка погрязших в ипотечных российских долгах "ихтамнетов". Главари ДНР давно мечтают свалить в Ростов, Москву к своим шлюшкам и деньгам да вот Путлер не пущает пока. Главари ДНР, прочее отребье которое наварило на металлоломе подыхать за Путина не собирается. Фантастически хотят жить, пить, жрать и ебаться. Нет вообще никакой идеологии. Так что при желании освободить Донецк, может даже ЧВК Ахметова и без ВСУ.
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https://pbs.twimg.com/media/C0S9EfuXgAQDIQg.jpg
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А что ДНР и ЛНР один на один с Украиной, чтобы последняя также смогла силой решить вопрос ?
Наивные.
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Мы обязаны освободить свою территорию и никакая раша в открытую не пойдет на нас войной, а если пойдет, тогда будет совсем другой расклад в мире и за нашей спиной.
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На мой взгляд нужно создать условия в которых пропаганда о засилье наци не сможет в принципе работать - существенно урезать возможность наци влиять на власть.
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Не стоит бежать впереди паровоза.
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