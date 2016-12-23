 Глава полиции охраны Будник о трагедии в Княжичах: "Наш сотрудник стрелял из Калашникова через дверь автомобиля"

Об этом он рассказал в интервью Украинским новостям, передает Цензор.НЕТ.
"Национальная полиция должна перечислить нам деньги для родственников погибших сотрудников, которые мы передадим семьям. Средства уже находятся на счетах Национальной полиции. Они будут перечислены по окончании служебного расследования. Кроме того, мы обратились к своим сотрудникам, которые желают помочь семьям погибших, перечислить деньги. Мы уже собрали более 1,6 млн гривен, и они также будут переданы потерпевшим", - рассказал глава полиции охраны о выплате компенсации родственникам погибших.
"Касательно Княжичей, то там идет служебное расследование, создана комиссия, наш представитель также принимает участие в ней. Мы предоставили все материалы, которые были у нас, как в комиссию Нацполиции, так и в Генеральную прокуратуру, которая ведет расследование. Я не могу дать оценку тому, чего не видел. От полиции охраны на место выезжали два экипажа. Нормативная база говорит о том, что в случае обнаружения признаков проникновения на объект, наряд информирует дежурного пульта, докладывает ответственному подразделению, которое и выезжает на место. Поэтому выехал один наряд, который обнаружил и ждал приезда второго экипажа. Они вместе там работали. В одном автомобиле было двое, в другом - трое наших сотрудников. Это все есть в нормативной базе. В данных автомобилях маяки не были включены, их не было в наличии в связи с тем, что, во-первых, согласно приказу, который предусматривает выезды на эти срабатывания, подъезд к объекту должен быть произведен скрытно. Второе - один из автомобилей, который выехал на место, это был автомобиль для проверки несения службы, в связи с поломкой автомобиля группы задержания. Но у него была соответствующая цветная маркировка. А второй автомобиль только недавно был отремонтирован и на него просто не успели поставить проблесковые маячки. На сегодняшний день мы закупили эти устройства и установили на все автомобили", - пояснил Будник.
"Задержание двух полицейских разведчиков состоялось не в том доме, где сработала сигнализация, а в соседнем с ним. Один из экипажей ездил даже в лес, поскольку туда вели следы. Они осматривали всю прилегающую территорию. По моей информации, проникновение в дом, в котором сработала сигнализация, было. Было отжато окно на втором этаже и стояла лестница, а в доме был беспорядок. Я туда не заходил, хотя был на месте. По моей информации, сотрудники полиции охраны в Княжичах применяли огнестрельное оружие. Один из наших сотрудников применил пистолет Макарова и один автомат АКСУ-74, которыми оснащены наши группы задержания. Он стрелял через дверь автомобиля. Также наши сотрудники были оснащены бронежилетами. Насколько я владею информацией, у Генпрокуратуры есть видео, где видно кто начал стрелять и откуда и в целом как все происходило. Назначен ряд экспертиз, которые проводятся", - добавил он.
"У нас отстранены от работы те сотрудники, которые принимали участие в выезде в Княжичи. Районный руководитель, ответственный, который выезжал туда, два водителя и еще один инспектор. Пятеро человек получается", - констатировал глава полиции охраны.
ночь на воскресенье в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По сообщению народного депутата Украины Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
Исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян сообщил о связи с правоохранительными органами преступной группировки.
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Коротше,пi#дьож з розряду матіосівського тепловізору.
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Если можно застрелиться двумя выстрелами в голову, то почему пули не могут выгнуть метал в обратную сторону? Это преступление должно был быть расследовано в течение 72 часов. Если этого не произошло, то, значит, его расследовать не хотят!
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Этож версия идиотская!!!
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Сам то че пишешь?)))
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Входящие и выходные отверстия от пуль отличаются кардинально, потому прекращай эту клоунаду, порохобот.
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а вот пару отверстий на входе-были пистолетные!
Сам глянь
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" ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ те сотрудники, которые принимали участие в выезде в Княжичи. Районный руководитель, ответственный, который выезжал туда, ДВА ВОДИТЕЛЯ ..." Источник: http://censor.net.ua/n420687
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по очередной идиотской сабаковской версии ОБА два ВОДИТЕЛЯ живы
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Тогда проще по телевидению объявить.
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" пять жмуров и ни одного раненого "
мелькнула инфа от лекарей, что одного раненого привезли под фамилией кого-то из погибших.
эту инфу быренько замяли.
так что зачистка 100% была.
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какие вы дебилы...
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Интересно сколько ещё у Авакова таких банд, извините - оперативных групп, "по задержанию банд грабителей"? Но видно опыт Кадырова он изучил хорошо.
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Каждый из участников тех событий , стреляя был уверен, что стреляет в преступника. Так как именно за приступниками туда все они и прибыли... Было темно и все были вооруюены и на нервах...
Кто первым выстрелил - это не важно... Какждый из них сделал так, как лолжен был сделать...
Такие случаи - это, как бы это не страшно звучало, но они неизбежны... Раз в жизни и палка стреляет...
Всего не предвидишь...
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по очередной идиотской сабаковской версии ОБА два ВОДИТЕЛЯ живы
" ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ те сотрудники, которые принимали участие в выезде в Княжичи. Районный руководитель, ответственный, который выезжал туда, ДВА ВОДИТЕЛЯ ..." Источник: http://censor.net.ua/n420687
. ===============================
шатун говорите ?
щоб быдло сЫльно приватом не переймалося
подкинем быдлу крови посмаковать
.
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