 Беца о введении визового режима с РФ: Технологически МИД будет готов, если компетентные органы примут такое решение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина " рассказала спикер министерства Марьяна Беца.
"Действительно, мы анализируем этот вопрос, он не новый. В любом случае, технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего, последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн, проживающих в РФ и защита которых является нашим приоритетом. Бесспорно, этот вопрос политических заключенных, мы принимаем все меры для их освобождения, мы работаем и для этого нам нужны мощные зарубежные дипломатические учреждения", - говорит Беца.
По ее словам, визовый режим с Россией не решит проблему со временно неконтролируемой Украиной границей.
"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос. И еще очень важный фактор - это вопрос Крыма", - отметила она.
Спикер МИД также не исключает зеркального ответа РФ на введение Украиной визового режима.
"Мы не исключаем также, что в случае введения визового режима возможны любые провокации со стороны России. С одной стороны это может быть зеркальная реакция - введение визового режима с Украиной, с другой стороны это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ. Поэтому не уменьшится поток украинских граждан в РФ и не снимет с повестки дня вопрос их безопасности в России", - сказала Беца.
Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что МИД анализирует механизм введения визового режима с Россией и временные рамки.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов выступил за введение визового режима с Россией.
Тема виз поднималась в середине августа, когда отношения между странами обострились из-за якобы задержания в оккупированном Крыму "украинских диверсантов". Климкин тогда говорил, что при необходимости визовый режим для россиян будет введен, но есть ряд "но".
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Напомним, что о введении визового режима с Россией заявлял еще в мае 2014 года нынешний вице-спикер верховной Рады Андрей Парубий. А партия «Свобода» выступала за введение визового режима с РФ еще в октябре 2013 года, за месяц до начала революции Достоинства.
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Кончно,бегать с автоматом это удел россиян,которые по сути остались дикарями,а Украине нужно от них защищаться,как и другим странам,список тех на кого напала россия длинный.
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Можно углубиться далеко в историю. И тогда этот вопрос будем обсуждать до понедельника. Как минимум! А можно далеко не углубляться и начать в 1938 года, когда СССР без предупреждения и объявления войны напал на Финляндию. Но даже маленькая Финляндия оказалась не по зубам "совкам". "Совки" успели оттяпать кусок территории, а потом уткнулись в "Линию Маннергейма" и еле уползли восвояси. До этого они еще лезли в Польшу - делать мировую революцию. И тоже огребли. Потом стали планомерно гадить по всему миру. Воевали в Африке и Южной Америке, на Ближнем востоке. Полезли в Афганистан, положили там кучу народа и еле потом унесли ноги. Оккупировали Крым, послали своих бандитов гадить в Донбасс. Совсем недавно лезли гадить в Черногорию. Но их там, что называется, поймали за руку. Но "совкам" плюнь в глаза - ми все божья роса.
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Уже с марта 1918 года, в ходе Гражданской войны в Финляндии, белофинские войска, преследуя противника (финских «красных»), пересекали российско-финляндскую границу и вторгались в Восточную Карелию (см. Северокарельское государство, Олонецкое правительство). Официально война Советской России была объявлена буржуазным правительством Финляндии 15 мая 1918 года[1] после разгрома Финляндской Социалистической Рабочей Республики. Первая советско-финская война рассматривается как часть Гражданской войны в России и Иностранной военной интервенции на севере России.
....7 марта финский премьер-министр заявляет претензии на Восточную Карелию и Кольский полуостров, а 15 марта финский генерал Маннергейм утверждает «план Валлениуса», предусматривающий захват части бывшей территории Российской империи до линии Петсамо (Печенга) - Кольский полуостров - Белое море - Онежское озеро - река Свирь - Ладожское озеро.[8]
СМОТРИТЕ ИТОГИ _ В 1920 году по Тартускому мирному договору Советская Россия пошла на значительные территориальные уступки - независимая Финляндия получила Западную Карелию до реки Сестра, Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего
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