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Все про:МИД (3721) Россия (64325) визовый режим (333) Беца (92)

 Беца о введении визового режима с РФ: Технологически МИД будет готов, если компетентные органы примут такое решение

Технологически Министрество иностранных дел будет готово к внедрению визового режима с Россией, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина " рассказала спикер министерства Марьяна Беца.

"Действительно, мы анализируем этот вопрос, он не новый. В любом случае, технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего, последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн, проживающих в РФ и защита которых является нашим приоритетом. Бесспорно, этот вопрос политических заключенных, мы принимаем все меры для их освобождения, мы работаем и для этого нам нужны мощные зарубежные дипломатические учреждения", - говорит Беца.

По ее словам, визовый режим с Россией не решит проблему со временно неконтролируемой Украиной границей.

"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос. И еще очень важный фактор - это вопрос Крыма", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не будет рассматривать вопрос введения визового режима с РФ, это в компетенции Кабмина, - Арьев

Спикер МИД также не исключает зеркального ответа РФ на введение Украиной визового режима.

"Мы не исключаем также, что в случае введения визового режима возможны любые провокации со стороны России. С одной стороны это может быть зеркальная реакция - введение визового режима с Украиной, с другой стороны это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ. Поэтому не уменьшится поток украинских граждан в РФ и не снимет с повестки дня вопрос их безопасности в России", - сказала Беца.

Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что МИД анализирует механизм введения визового режима с Россией и временные рамки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов выступил за введение визового режима с Россией.

Тема виз поднималась в середине августа, когда отношения между странами обострились из-за якобы задержания в оккупированном Крыму "украинских диверсантов". Климкин тогда говорил, что при необходимости визовый режим для россиян будет введен, но есть ряд "но".
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Треба вводити візи та видавати їх в Мінську, а кордон з РФ перекривати бетонними спорудами та трьома лініями оборони і розривати дипломатичні стосунки на найближчі 100 років. Якщо кацапи захочуть до нас їздити, хай відокремлюються від путіна і переходять під наш протекторат, нам потрібна прикордонна смуга в Росії навколо України 150-200км вільна від кацапської зброї та ракет!
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Да кто там примет? У них до сих пор бизнес в раше. Зачем эти разговоры!
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"Действительно, мы анализируем этот вопрос, он не новый. В любом случае, технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами...", - если не примете решение, то это повод отправить вас в небытие без пенсии.
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вчера депутат Арьев заявил что парламент не будет рассматривать вопрос о введении визового режима с Россией так как это в компетенции правительства Гройсмана!
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Если бы депутаты были патриоты , то приняли . Но там регионал на регионале .Начнут придумывать сказки о"наших" людях.
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та давно уже надо было принять визовый режим с кацапстаном!!!
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Я вот этого перла не понял: "Мы не исключаем также, что в случае введения визового режима возможны любые провокации со стороны России. С одной стороны это может быть зеркальная реакция - введение визового режима с Украиной, с другой стороны это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ" (с)
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Они не за то переживают. Пусть хоть зеркальное хоть стеклянное решение.
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Бельгия приняла бюджет на 2017 год и он почти в раза больше РАБссиянскага Путлерскага..,какой нах.. БИЗНЕС с РАБссирей? вы о чём??????
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Три года ждем когда компетентные органы родят может пора уже им или ввести или уйти
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3 млн - это не Граждане, а этнические украинцы? И второй вопрос, его почему-то стыдливо замалчивают, сколько россиян потребуется депортировать из Украины?
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Добавить *депутатские диппаспорта хранить в сейфе компетентных органов*.
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интересно а куда денутся заробитчане которые приносят огромные деньги в украину ,у меня только знакомых пять человек работают в якутии.визовый режим сделает еще беднее народ украины ,долба....ы
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Вот пускай там и остаются навсегда, воздух чище будет.
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Давно пора. Недопустимо со страной агрессором и оккупантом собственной страны иметь безвизовый режим. Так же не допустимо иметь дипломатические отношения. Как можно иметь дипломатические отношения со страной, войска которой уже вторглись в страну и убивают мирных украинцев.
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лишится 3 миллиардов долларов денежных переводов,ну ну там 1.5 миллиона человек работают кто им даст работу здесь а гнойсман ебаный?
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На час війни потрібні візи. Без роботящих українців дураша швидше здохне.
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Почти три года войны а граница открыта перед врагом а торговля идет полным ходом с россией,крымом,донецком и луганском.Сам президент оплачивает убийства украинцев,а захваченные территории бесплатно кормят,поят,обогревают.И при этом солдатам не дают разрешения на адекватный ответ врагу что ведет к гибели солдат.А это уже военные преступление организованные пейсатой опг и барыгой.Уголовники захватившие власть ведут бизнес с врагом,а враг на нашей территории имеет охраняемый властью Украины успешный бизнес.Получается что наша власть и есть самый большой враг.И по тому границы будут открыты.
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зарплата проходчик шахта ленина кривой рог 10000 гривен,оао "якутуголь" проходчик 75000 гривен вопрос нахуй нужно оставаться в кривбассе .зарплаты в разы больше на севере
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Ваше -".Получается что наша власть и есть самый большой враг "Первое - нафуя майдан привел эту власть к власти...второе - торговля - с кем торговать? Спросите у жителей, фермеров Херсона ( да и не только Херсон ) сколько они потеряли на торговых войнах с Крымом, причем там в Крыму никто с голода не умер ... Уничтоженные ЛЭП - сейчас 2 ТЭС строятся , - под Симферополем и Севастополем , энергомост - 4 ветки ... В то же время за транзит Украина ежегодно получала - 500 млн грн - лишние?
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По словам замминистра иностранных дел, процедура отмены безвизового режима с РФ выглядит таким образом: «Кабинет министров принимает решение, затем оно передается Российской Федерации и через полгода оно вступает в силу».
Напомним, что о введении визового режима с Россией заявлял еще в мае 2014 года нынешний вице-спикер верховной Рады Андрей Парубий. А партия «Свобода» выступала за введение визового режима с РФ еще в октябре 2013 года, за месяц до начала революции Достоинства.
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Надоела эта болтовня,границ практически нет с россией,какие в жопу визы и кому они нужны.
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Если Украина себя уважает,то визовый режим должен быть обязательно с теми,кто 86% поддерживает свою власть и ее действия,в частности убийство наших солдат.
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Кроме виз нужно укреплять границу с РФ,сейчас шастают,все кому не лень,потом Шеремета взрывают в центре Киева,были бы визы,отпечатки пальцев на границе,фото и личные данные,ФСБешники не чувствовали бы себя в Киеве,как дома.Не мешало бы перекрыть все переходы в ДНР,ЛНР,Крым,у нас война,пусть ездят через РФ.
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простых людей война не интересует им важна семья и как ее прокормить,бегать с автоматами это удел африканских стран,в нормальном обществе надо вести диалог
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Введение визового режима с Россией даст , несомненно толчок для экономики Украины - 4 млн гастарбайтеров украинских вернутся из России в нэньку и займутся ее розбудовою ...блин , тут в Украине конь не валялся , столько дел и работы , а они по рашке шарятся ! - чего вы там потеряли?
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....також трэба повернути всіх заробітчан з Єуропи для розбудови власної держави , щоб працювали на український бюджет , а не інший, тому - ні бевізовому з Єуропою!!!!
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Дима Кутенко

Кончно,бегать с автоматом это удел россиян,которые по сути остались дикарями,а Украине нужно от них защищаться,как и другим странам,список тех на кого напала россия длинный.
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For piranja

Можно углубиться далеко в историю. И тогда этот вопрос будем обсуждать до понедельника. Как минимум! А можно далеко не углубляться и начать в 1938 года, когда СССР без предупреждения и объявления войны напал на Финляндию. Но даже маленькая Финляндия оказалась не по зубам "совкам". "Совки" успели оттяпать кусок территории, а потом уткнулись в "Линию Маннергейма" и еле уползли восвояси. До этого они еще лезли в Польшу - делать мировую революцию. И тоже огребли. Потом стали планомерно гадить по всему миру. Воевали в Африке и Южной Америке, на Ближнем востоке. Полезли в Афганистан, положили там кучу народа и еле потом унесли ноги. Оккупировали Крым, послали своих бандитов гадить в Донбасс. Совсем недавно лезли гадить в Черногорию. Но их там, что называется, поймали за руку. Но "совкам" плюнь в глаза - ми все божья роса.
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Вы путаете СССР с Россией... давайте с 1991г... Скажем так , признаем , что существовала КПУ? , признаем , что Хрущев , таки как и Брежнев - украинцы.... какие вы можете иметь претензии к России в таком случае? Кто страной в конечном итоге рулил ? , поэтому давайте с 1991г , начнем с Югославии... что до Финляндии , если уж вы вдались в такие детали - какого хера она , получив независимость от России , решила под шумок угрозы распада России , отхавать себе территории никогда им не принадлежавшие ? Это 1 - я русско - финская война ... вам о чем - нибудь говорит Тартуский мирный договор , учите историю , неуч!
Уже с марта 1918 года, в ходе Гражданской войны в Финляндии, белофинские войска, преследуя противника (финских «красных»), пересекали российско-финляндскую границу и вторгались в Восточную Карелию (см. Северокарельское государство, Олонецкое правительство). Официально война Советской России была объявлена буржуазным правительством Финляндии 15 мая 1918 года[1] после разгрома Финляндской Социалистической Рабочей Республики. Первая советско-финская война рассматривается как часть Гражданской войны в России и Иностранной военной интервенции на севере России.

....7 марта финский премьер-министр заявляет претензии на Восточную Карелию и Кольский полуостров, а 15 марта финский генерал Маннергейм утверждает «план Валлениуса», предусматривающий захват части бывшей территории Российской империи до линии Петсамо (Печенга) - Кольский полуостров - Белое море - Онежское озеро - река Свирь - Ладожское озеро.[8]
СМОТРИТЕ ИТОГИ _ В 1920 году по Тартускому мирному договору Советская Россия пошла на значительные территориальные уступки - независимая Финляндия получила Западную Карелию до реки Сестра, Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего
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Надо бы открыть отдельный счет для жителей РФ, огромное количество готово материально поддержать возведение стены
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Какая стена ? Вы в буквальном смысле говорите?... Это только в Украине строят заграждения , рвы , которые при современном развитии техники преодолеваются за 20 мин . Зато какой отмыв денег!!!!!
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я говорю за непреодолимую стену и ров, желательно с крокодилами. а насчет гастеров согласен, пусть едут домой и вместе с патриотами займутся своей экономикой
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