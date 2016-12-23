 Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на Львовщине, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.
"22 декабря в 22:05 ч. на железнодорожном перегоне Николаевского района пассажирским поездом №100 сообщением "Ужгород - Киев" был смертельно травмирован житель с. Песочное Николаевского района, 1969 года рождения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что задержки движения железнодорожного транспорта не было.
"Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка", - добавили в ведомстве.
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