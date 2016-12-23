EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  1845  1
Все про:железная дорога (926) Львовщина (1218) несчастный_случай (148) ОГА (1205) смерть (4243)

 Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на Львовщине, - ОГА

Во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил жителя села Песочное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

"22 декабря в 22:05 ч. на железнодорожном перегоне Николаевского района пассажирским поездом №100 сообщением "Ужгород - Киев" был смертельно травмирован житель с. Песочное Николаевского района, 1969 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под Киевом поезд насмерть сбил 10-летнего ребенка, переходившего пути в наушниках, - Нацполиция

"Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка", - добавили в ведомстве.
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бюджет военнослужащие ВР Гонтарева госбюджет Грицак Василий ГФС Донбасс допинг-контроль Кабмин Киев МИД Минобороны Минэнергоугля налоги Насалик Нацполиция ОБСЕ обстрел Приватбанк Путин Россия Савченко СБУ США Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти