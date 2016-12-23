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Все про:бюджет (4164) госбюджет (491) налоги (2260) топливо (352) Южанина (29)

 Результат принятых изменений в Налоговый кодекс можно будет увидеть уже через полгода, - Южанина

За первое полугодие 2017 года можно будет увидеть результат принятых изменений относительно акциза с розничных продаж топлива.

В эфире "5 канала" в программе "Взгляд" председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Нина Южанина прокомментировала изменения в Налоговый кодекс, которые являются частью утвержденного Госбюджета-2017, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приняли изменения в Налоговый кодекс: ставку розничного акциза присоединили к основной ставке, которую платят импортеры и производители нефтепродуктов. Далее мы говорим, что именно в бюджетном комитете были приняты такие изменения по расщеплению этого платежа на самый низкий уровень в селе - там, где есть на самом деле заправка", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Так начинался закат "оранжевых" в 2007 году", - Найем о принятии Госбюджета-2017

Южанина добавила: "На бюджетном комитете был принят свой механизм, который, мне кажется, очень подходит, и с ним согласились и его приняли. То есть все первое полугодие 2017 года акциз будет расщепляться, исходя из объемов, которые они получали в 2016 году. Это значит, что тот, кто платил, и те местные советы, не будут терять, они будут получать на несколько процентов больше, чем получали в 2016 году".
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Поки ми не відмінимо ПДВ, ніяких результатів реформування не буде!
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А если не увидим,тогда бери веревку и мыло.За базар всегда надо отвечать.Можно с 9 этажа шагнуть.
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никто и никогда в этой стране не понёс наказания за ограбление народа.. а те кто сейчас у власти грабят страну так как даже ЗЛОЧИННЫЙ не грабил.. при злочинном пенсия в 150 дол и зарплата в 400 долл и бензин в 1 долл при таких выплатах было нормально, а сейчас при пенсии в 35 долл и зарплате в 200 долл это как????
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Самый дешевый 95-й бензин с 1-го апреля будет стоить в районе 27-ми гривень!!!!!! С новым "покращенням" лохторат!!!!!!
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Бенз я так понимаю будет по 30грн.Ну и правильно,одно дерьмо по ошибке именуемое себя гарантом будет ездить,ну и прислуга его,а рабы пусть за 3200 пашут и сидят по домам.
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никто никуда линять не собирается. зачем?
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четверть века это далеко не пока. это уже.
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не ну вообще то человечество давно изобрело прогрессивную шкалу налогообложения)))
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германия свше дохода в 150.000 евро(в год) налог 70% франция при доходе от 200.000 евро налог 75%,налог же в руине - посмотри сколько заплатил налогов барыга гарант сколько ахметов коломойский и... упадёшь со смеху к примеру мэр киёва кличко в 2012 году заплатил НДФЛ 12000 грн за год а шахтёр с Донбасса -21000грн олигарх порошенко заплатил за 3 года 17 млн грн НДФЛ а нищий ГЕПА харьковский 20 млн только за 2012 год вот такая вот ЗАГОГУЛИНА...
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ну насчет 70-75% ты конечно лихачнул, но в основном всё верно, люди с разными доходами платят разную процентную ставку с дохода и эти налоги граждан составляют основную часть бюджета.
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"Результат принятых изменений в Налоговый кодекс......... через полгода "
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Кто знает мораторий на проверки бизнеса с нового года отменяют и начинается опять это кошмариво?
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судя по всему кошмарить будут не подецки они голодные сейчас и злые.. сколько мораториев то было
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Тогда хз. что будет, у нас в Черновцах малые предприниматели еле концы с концами сводят, 2\3 уже на грани выживания. А сейчас ещё налоги в два раза подымают..
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да отгребут я чувствую они так скоро.... люди на грани выживания, а они земли под собой не чувствуют, нашли кого доить!
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Будет как в годы притухшей войны и как после февральской российской революции
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Плохо что украинцы начинают.а управлять процессами не обучены,это видно самое ближе на рынках ,где директорами рынка являются инородцы,которым всё позволено.
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Нацсовет оштрафовал радиостанцию "Шансон" на 294 тыс. грн

Решением Нацсовета по вопросам телерадиовещания радиостанция Шансон заплатит 294 360 грн штрафа из-за повторной трансляции песни Дениса Майданова "Тихий океан", прославляющей военный флот страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

В частности, регулятор указал и цитату из песни, нарушающей украинское законодательство: "Недели похода - такая работа есть Родине верно служит. Наш пеленг не пуст - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот!"

"Это беспрецедентный факт, когда в украинском радиоэфире звучит песня, которая прославляет российский флот в то время, когда с этой страной фактически идет война", - прокомментировал ситуацию член Национального совета Сергей Костинский.
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и почему то никто не поднимает ворос о ГАРАНТЕ который финансирует армию РОССИИ!!!!
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Так надо же помочь "вяликим " за посла ответить , они же не простят убийство .
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Зміни вже помітні

[Державна фіскальна служба з розмахом відгуляла корпоратив] хорошо, посмотри! http://uainfo.org/blognews/1482358922-derzhavna-fiskalna-sluzhba-z-rozmahom-vidgulyala-korporativ.html
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главный лозунг життя по-новому: "результаты наших реформ можно будет увидеть скоро, в ближайшем будущем, через полгода-год-два-три-четыре-пять...но только не сейчас"
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результаты реформ уже более чем весомые, население Украины сократилось до 42 млн человек, из них нищих более 90%. Пока у власти офшорный коррупционер и ко ,ничего не будет лучше. А то что она сказала через пол года будет виден очередной результат, это не значит, что в лучшую сторону
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Мля, повышения цен на топливо нам подают как манну небесную - пипец какой-то? Эти "люди" реально живут в другом измерении!
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европейские дороги в цене каждого литра мы уже видим не один год, их нет а деньги тырят из кармана автовладельца и пассажира, после новых пакостей мы увидим в баках бодягу, которую поставят импортеры для удешевления своих расходов
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Пусть ответит, почему она так стремится к уничтожению малого бизнеса в стране? Кто ей за это платит?
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Считаю,бензин должен быть гривен по 50,из них половину перечислять напрямую в Рошен.Пусть лохи платят,раз выбрали Барыгу.Может тогда научатся голосовать не за гречку и 200 гривен,а включая мозги.Или выдохнут
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