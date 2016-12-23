 Результат принятых изменений в Налоговый кодекс можно будет увидеть уже через полгода, - Южанина

В эфире "5 канала" в программе "Взгляд" председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Нина Южанина прокомментировала изменения в Налоговый кодекс, которые являются частью утвержденного Госбюджета-2017, передает Цензор.НЕТ.
"Мы приняли изменения в Налоговый кодекс: ставку розничного акциза присоединили к основной ставке, которую платят импортеры и производители нефтепродуктов. Далее мы говорим, что именно в бюджетном комитете были приняты такие изменения по расщеплению этого платежа на самый низкий уровень в селе - там, где есть на самом деле заправка", - отметила она.
Южанина добавила: "На бюджетном комитете был принят свой механизм, который, мне кажется, очень подходит, и с ним согласились и его приняли. То есть все первое полугодие 2017 года акциз будет расщепляться, исходя из объемов, которые они получали в 2016 году. Это значит, что тот, кто платил, и те местные советы, не будут терять, они будут получать на несколько процентов больше, чем получали в 2016 году".
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А истина как всегда - хрен знает где и у кого.
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Решением Нацсовета по вопросам телерадиовещания радиостанция Шансон заплатит 294 360 грн штрафа из-за повторной трансляции песни Дениса Майданова "Тихий океан", прославляющей военный флот страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.
В частности, регулятор указал и цитату из песни, нарушающей украинское законодательство: "Недели похода - такая работа есть Родине верно служит. Наш пеленг не пуст - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот!"
"Это беспрецедентный факт, когда в украинском радиоэфире звучит песня, которая прославляет российский флот в то время, когда с этой страной фактически идет война", - прокомментировал ситуацию член Национального совета Сергей Костинский.
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[Державна фіскальна служба з розмахом відгуляла корпоратив] хорошо, посмотри! http://uainfo.org/blognews/1482358922-derzhavna-fiskalna-sluzhba-z-rozmahom-vidgulyala-korporativ.html
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