 Боевики продолжают обстрелы в районе Светлодарской дуги, есть погибшие, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин.
"Ночь также прошла неспокойно. На 7:00 утра вообще в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяют информацию о том, что снова боевики пытались штурмовать наши позиции", - говорит Волошин.
По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов, и больше всего на Светлодарской дуге.
"Ситуация там остается сложной. Вообще в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов и больше всего на Светлодарской дуге. Вчера дважды боевики пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00 они также увеличили интенсивность обстрелов", - рассказал представитель Генштаба.
Волошин рассказал, что потери среди украинских военных есть, но уточнения будут позже.
"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем министерства обороны по вопросам АТО несколько позже. Но говорят, что вчера боевики впервые за долгое время вели обстрел из 152-миллиметровой артиллерии по населенным пунктам. Таких три обстрела - два из них в первой половине дня, а после обеда также обстреливали населенный пункт Мироновский", - отметил он.
Напомним, 18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось, что боевики пытались прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. Вчера глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарськой дуге.
21 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом 21 декабря сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.
49053 184
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Бои под Светлодарском
Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕО(150)
За три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня, - глава украинской стороны СЦКК Петренко. ВИДЕО(40)
Террористы сосредоточили огонь на Донецком направлении. Луганское и Старогнатовка обстреляны из минометов и пушек калибром 122 мм, - пресс-центр штаба АТО(18)
Боевики дважды за день организовывали штурмовые действия. Мироновка обстреляна из пушек калибром 152-мм, - пресс-центр штаба АТО(16)
В течении прошлой недели Дебальцевское «бельмо» отличалось «тишиной и спокойствием»(0)
Практически полное прекращение насилия наблюдается в районах разведения сил в Петровском и Золотом, - ОБСЕ(9)
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО(760)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@IgorZ_ua
Где-то на Донбассе... И так будет с каждой крысой
Ответить
Ответить
Да вата, помним. На фото украинец Алексей Еременко. Родился в селе Торсяне, Днепропетровскач обл., погиб под Словяносербском, Луганская обл.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Да постоянно так говорят. Потому что из-за непонятной ситуации «ни мира, ни войны» идет отток идейных добровольцев, идет деморализация армии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С одной стороны, нет желание огласить что-то лишнее, а с другой, эту самую информацию подавали другие источники с других ресурсов. Мы же сосредоточились на данных, которые дает местное население и то, что пишут публично в сетях противника.
Когда маневренные действия закончились и пошла жесткая позиционная борьба, мы обобщили наши данные и только тогда обратили внимание на то, как освещали эти события наши коллеги. В результате, удивлению не было предела.
Практически все вещают в стиле «зрада». При этом рассказывают о том, что все события начались потому, что бестолковый командир 58-й бригады бросил на смерть ротную тактическую группу совершенно бесцельно и все оказалось зря, тем более - жертвы.
Некоторые рассказывали о том, что позиция «Кикимора» в лесу у водохранилища не стоит веденного яйца и что там можно было все перепахать артиллерией просто в щебень. С особым шиком обсуждается то, что захват позиций осуществлялся силами роты и что это вообще - непонятно что было.
Внимательно просматривая посты этих авторов, легко обнаруживаем их авторитетные мнения о том, что потери в Промке, Марьинке и других местах - результат стояния на месте. То есть, глухая оборона их также не устраивает, как и небольшой прорыв под Светлодарском.
Из этого следует, что их бы устроило только большое наступление. Иного варианта просто нет. Раз так, то читаем «Искуство войны» Сунь Цзы и находим у него определение оптимального времени для наступления. Грубо говоря, это когда ты готов, а противник - нет, когда у тебя выгодные позиции, а у противника - нет, когда моральный дух твоих бойцов высок, а у противника - нет и главное, когда противник не ожидает твоей атаки.
Это значит, что любому большому мероприятию должны предшествовать некие операции, которые показывают способность и готовность противника к тем или иным действиям. Каким образом это можно проверить? Разведкой боем.
Именно в такой ситуации противник демонстрирует то, на что он способен. Это вдвойне важно, ибо личный состав противника - не однороден. Там есть местные жители, наемники из РФ и других стран и кадровые военные.
Увидеть, на что способна каждая из этих групп можно только в бою. Еще более важно - увидеть способность их взаимодействия и прохождения команд и каким реальным резервом в РФ может располагать группировка.
Есть мнение, что эти вопросы уже нашли ответы. Кроме того, наши военные получили более выгодные позиции, с учетом возможных крупных мероприятий.
А кроме того, наша артиллерия показала небольшое шоу, которое вполне смогли оценить профи с той стороны. Для себя они уже сделали выводы и представляют, чем закончится попытка похода на Лондон. При этом они прекрасно понимают, что на передовой стоят облегченные бригады, чья задача - именно оборона.
Такая игра мускулами тоже имеет свою цель и свой смысл. Кроме того, разглагольствования о том, что операция силами роты не заметна даже на уровне бригады и никому не интересна, а потому - жертвы напрасны, могли бы иметь место, если бы не три «но».
Первое. В разгар событий по выдвигающемуся противнику отработала артиллерия большого калибра. Ее нет и не может быть в подчинении комбрига. Значит, маленькая операция отслеживалась на самом верху.
Это же подтверждает прилет Турчинова на место событий. Ротная самодеятельность не могла вызвать такого интереса и это - второе. А третье - противник настойчиво пытается вернуть свои позиции.
Если бы они были никому не нужны, они бы уже не положили там столько народу. Что характерно, наши бойцы, находящиеся на месте, тоже понимают важность контроля этих позиций и клянутся не сдавать их.
Ну и плюс к этому, сам противник оценивает эту операцию достаточно высоко и тревожно. Их беспокоит три вещи. Первая, они отвыкли от того, что ВСУ жестко и дерзко идут вперед.
Теперь они увидели, что силами одного подразделения, наши бойцы могут наломать много дров в атаке. Второе. Их очень смущает точность нашей тяжелой артиллерии. Между собой они обсуждают то, что уже несколько раз наша контрбатарейная борьба заставала их врасплох.
Они уже приспособились к режиму нашей ответки, используя тактику короткой серии залпов, с последующей передислокацией. Но теперь они столкнулись с тем, что их накрывают еще до того, как они развернулись, еще до первого выстрела.
И третье, они четко понимают, что ВМУ начали прощупывать их оборону так, как это бывает перед серьезными событиями.
Они это уже оценили и поняли. Некоторые решили, что пора по домам. Это еще больше накладывается на то, какую стойкость показали бойцы их 7-ки. Там особых иллюзий нет.
Опытные военные понимают, что к чему. Уверен, они тоже делают свои выводы и шлют отчеты наверх. Из этого вырисовывается простая картина, если тут всерьез что-то делать, хотя бы стоять, то нужны подразделения именно ВС РФ, а не этот сброд с дебильными позывными.
На минуточку, противник это понимает и бьёт тревогу, а наши специалисты замешивают помои и опять их льют широким потоком.
Да, потери - очень тяжелая утрата. Тут спорить вообще не о чем. Другое дело, очень странно читать наших волонтеров или еще черт знает кого, которые пишут о том, что все было зря.
Наши бойцы там считают - не зря, противник - тоже так считает, видно, что и высшее военно-политическое руководство Украины считает - не зря, а вот эти деятели вывели свою формулу. Но уже - как есть.
Линия обороны
Ответить
Это "перемога" такая?
Теперь наши зрадоборцы ищут оправданий - так как результаты сомнительные, называют это "разведкой боем". Благо, сепары сами подкинули им эту идею в своих пабликах.
Или пишут, что ДУК ПС штурмовал ту злосчастную рощицу. Так, что в ПС не люди? Их не жаль? Или они действовали не по приказу?
Ответить
Ответить
Пока у нас управленческая вертикаль будет строиться на личной преданности, угодничестве, связях, кумовстве, взятках, Израилем (в плане армии) нам не стать.
Ответить
А ГЛАВНОЕ НЕ ПОСПОРИШЬ .
ПИСАЛ СВЕДУЩИЙ ЧЕЛОВЕК, А НЕ НОСИТЕЛЬ СЛОВЕСНОГО ПОНОСА, КАКИХ ТУТ ПРУД ПРУДИ.
Ответить
Ответить
Читай это
Андрей:
Декабрь 22, 2016 в 23:02
Semen Kabakaev
7 хв ·
Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника, только внесу поправку, противник-достоин уважения, а эти нет. Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить, там каждый командир и найти ответственного за остановку огня, было нереально.
Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они 200е.
Третий якобы пропал без вести. Мы подали запрос и оказалось, что по их данным он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад, третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову… Сейчас на ресурсах противника ОРДЛО и РФ распространяются эти фотографии и видео, прикладывать к посту их не буду.
Светлая память нашим героям…
Ответить
Ответить
Об этом в своем Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.
Согласно его данным, среди украинских военных много раненых - их траснпортируют в госпитали Харькова.
«Сообщает командир 25 омпб: «Идет жесткий стрелковый бой с 2 ночи. Отвезли в госпиталь Пирата, Донбаса, моего сына Макса и Скорпа беспилотника. Пацанов уже отправляют в Харьков. На позициях еще два осколочных. Пока не могут вывести»», - рассказал Цаплиенко.
Комментируя ситуацию на фронте известный волонтер Мирослав Гай пишет на своей странице в Фейсбук:
«Сегодня будет очень тяжелая ночь. Это реально странная война. На праздники попытаются заключить перемирие. Поэтому до, рассейцы будут атаковать как могут. Они подтянули свежие силы. Им очень нужен подарок под елку. Наши выстоят, но чего это нам стоит. Все эти дни превратились в ад. Только общение с переговорщиками, родственниками и друзьями погибших - это ноша. Все хотят знать правдивую инфу, а ты и врать не можешь, но и сказать нельзя - это не твои полномочия, не твое моральное право и компетентность. Да и инфа даже из первых уст покорежена, наполнена субъективом и паранойей», - пишет Гай.
Ответить
Ответить
Навіть уявити собі не міг, що люди, які прийдуть до влади на крові патріотів, під час війни, будуть так безбожно грабувати країну і громадян.
Упыри, приплывшие к власти на реках крови украинских патриотов, направляют теперь другие потоки (денежные) в свои воровские карманы и продолжают обманывать украинский народ.
Вооружают нац гвардию, которую превратили в личных телохранителей, а защитникам Украины в войне с Фшистской россией выдают списанные автоматы, ржавые патроны и никчемные, купленные у пиндосов, беспилотники.
Не создав ни единого рабочего места, за исключением контрактников - лохов на убой, уничтожают частный бизнес опять же под охраной новой карманной продажной полицией -это показал снос торговых точек Украинцев иудейско-бандитской властью Киева....
Да сколько ещё надо привести примеров, воплощаемого в жизнь геноцида Украинского народа нынешней властьимущей ОПГ, что бы Украинцы поняли одно - ГНАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ НАДО СРАНОЙ МЕТЛОЙ, ПОКА ЕЩЁ ЧТО ТО ОСТАЛОСЬ ОТ НАШЕЙ ДЕРЖАВЫ..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не зрозумiло, пастор пiариться з вояками-модельками у всьому закордонному та новому,
а хлопцi на дузi навiть не мають чим вивезти поранених.
у Києві на парадах все нiби є, а у вiськах мало не пiдводами та особистим транспортом користуються. в той же час Мiноборони не встигло навiть потратити видiленi кошти. незабаром вгодованим паркетним генералам люди будуть плювати межи очi та просити до гiлляки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я не "кацап" и не "вата".. Ученные россии утверждают обратное ...)
Беларусь - гэта частка Расеі, лічаць у Маскве
https://www.youtube.com/watch?v=XtkcoA4Sihs
Ответить
Ответить
https://otvet.mail.ru › Общество, Политика, СМИ › Политика
Почему русские за всю историю самостоятельно не выиграли ни одной войны,
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5ffq2DZbGH0
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wgeaufzSe0w
Ответить
Но по ватным коментам понял одно:
1. ВСУ появились неожиданно.
2. ВСУ не ожидали такой быстрой сдачи ВОПОв.
3. Логистика и переброска ВСУ вызывает у орков - УВАЖЕНИЕ!
4. Принятие самостоятельных решений Комбатами ВСУ вызывает у орков - НЕПОНИМАНИЕ!
5. Все ватные "спецы" оценилм действия ВСУ на - ОТЛИЧНО!
6. "реконструктор" в вк, сдал срочную переброску - двух батальйонов вс рф в район Светлодарской дуги.
7. Местные наблюдали около 11 единиц артиллерийской, реактивной техники на трейлерах со следами попаданий, 2 автобуса ПАЗ с обозначением - груз 200. Которые под охраной ВАИ рф двигались к рашко - Украинской границе в 17.40, 20.12.2016.
8. Шоком для ваты стало : - снятие с консервации ВСУ "точек У", а также постоянное присутсвие в воздухе ВВС ВСУ (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Сумская обл).
9. Многие "сочуствующие лугандону" покинули свои дома в Дебальцево, из за чего на многих дорогах появились "пробки".
10. ватники сами признали что ждали "крупной" операции ВСУ ( по ротно в атаку) к чему и были готовы, однако использование малых мобильных груп (6-7 чел) было для ваты - неожыданным.
Как то так.
Ответить
Igor Lutsenko23 год. ·
Щоб Київ, Дніпро, Львів не стали виглядати так, як ця сирійська фотографія - плекаймо власну силу.
Нам ніхто не допоможе, крім нас самих. Навіть якщо нас вбиватимуть
тисячами, вони дискутуватимуть про доцільність санкцій. Доведено Алеппо.
Женіть політиків, котрі втирають про ефективність дипломатії та
неможливість військового вирішення. У війні з Росією - лише воєнне
вирішення. Доведено чотирма століттями історії.
Тільки озброєна,
тренована, готова вбивати агресора - до останньої людини - армія здатна
нас захистити. Тільки навчена вбивати у партизанській війні зрадників
територіальна оборона.
В ідеалі - ядерна зброя. Чим ми гірші за
Пакистан? Ми насправді кращі, бо можемо самі будувати потужні ракети, а
це значно сильніше, ніж просто ядерна зброя.
Це сувора реальність, це - прагматика.
Щоб не записувати ці прощавальні відео, щоб не викопувати рештки
власних дітей зі щебню. Краще нас 300 разів хай засудить світове, хай
йому грець, співтовариство, за мілітаризм, націоналізм, ще якийсь ...ізм
- їх думка не коштує гроша.
"Свобода - це кров і залізо, свобода - це вістря мечів".
Ответить