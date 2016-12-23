 "Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но $500 должно быть выполнено!", - Лукашенко потребовал поднять среднюю зарплату в 2017 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграф.by.
"Еще раз подчеркиваю - 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило", - заявил белорусский лидер. "Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но 500 долларов должно быть выполнено!" - сказал президент Беларуси (на видео с 2:10).
По словам главы государства, "от этого мы никуда не уйдем". "Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их", - призвал Александр Лукашенко.
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мать нам треба Лукашенка .... Бо з цими підерами 120 баксів за благо .....остальноє по 150 лярдів на НОСА.... дємократія однако.
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ми купляємо путінський газ , через путінського посередника фігташа по 300 баксів ....
ми купляємо більш ніж 9 міліонів тонн вугілля напряму у сепарів , причому по УСТАНОВЛЕНИХ РОШЕНІВСЬКИМ ВОВКОМ цінах НАДСВІТОВОГО УРІВНЯ....
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я фігею ... ви МАЗОХІСТ , чи куди ?
Бідна СОВКОВА БІлорусь матиме 500 баксів , і о найдемократичніша УКРАЇНА , ощасливлена 200 баксами ь на носа.....
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ХАЙ ВАЛИТЬ ВІДСИ ПЛЕМЯ ГНИД , котрі доуправлялись до НАЙЗЛИДЕНІШОГО ДЛЯ НАРОДУ УКРАЇНИ УРІВНЯ.... на фоні якого навіть СОВКОВА БІЛОРУСЬ МАЄ ВЧЕТВЕРО БІЛЬШЕ ...
Так що валить , драні суки прийдется ВАМ.... бо ви зайди на моїй ЗЕМЛІ ....
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не одній подібній гниді НАБИВАЛИ ЖИВОТИ УКРАЇНСЬКОЮ ЗЕМЛЕЮ.....
Вали відси ... ЦЕ КОМУ СКАЗАНО ? УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ котрий живе , сука в злиднях ?
Думай що дрочиш ....
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він обіцяє з нового року ощасливити УКРАЇНЦІВ аж у 120 баксів......
я фігею з МІНСТЕЦЯ ..... Вата СОВДЕПІВСЬКА..... тіпа ми согласни ТЄГПЄТЬ і жить у злиднях.......
а далі ПРИДУМАЄТСЯ ради якого ЩАСЛИВОГО МАЙБУТЬНЬОГО....
лише щасливе майбутнє видно наприклад у БЕНІ .... у пороха ..... ОНІ НЄ ЖІЛАЮТ жить у злиднях....
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Можуть навіть перейняти досвід у НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЇ УКРАЇНИ...
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ну шо тут скажет, так и прет из луя цыганское происхождение...все шо надо знать о пересиденте...
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Убийц так не хоронят! Похороны Мевлют Мерт Алтынташа расстрелявшего посла РФ:
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Тоесть брать неоткуда.
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Тот тоже предлагал не скиглить и накопать.
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