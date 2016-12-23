 Кабмин ликвидировал департамент противодействия наркопреступности

Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Осуществление функций и полномочий данного департамента возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.
Как сообщалось, в сентябре 2015 года Кабмин ликвидировал территориальные подразделения Министерства внутренних дел и создал территориальные подразделения Нацполиции.
2263 12
Банда квартирных воров задержана в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО(13)
В 2016 году полицией выявлено почти 22 тыс. наркопреступлений(6)
Трое полицейских получили травмы при задержании воров во Львовской области. ФОТОрепортаж(11)
Ружья, пистолеты, гранаты, осветительные ракеты и военное снаряжение: полиция на Сумщине изъяла арсенал оружия. ФОТО(5)
Прощай, оружие! В Кении сожгли 5 тысяч нелегальных стволов. ФОТО(0)
7 мариупольских школьников оказались в больнице после употребления психотропных препаратов, - Нацполиция. ВИДЕО(14)
Парень умер в столичном такси от передозировки наркотиками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(42)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить