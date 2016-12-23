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Все про:Кабмин (9515) наркотики (1187) Нацполиция (5178) преступность (900)

 Кабмин ликвидировал департамент противодействия наркопреступности

Кабинет Министров ликвидировал юридическое лицо публичного права "Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции".

Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Осуществление функций и полномочий данного департамента возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержана организованная группа наркоторговцев, действовавшая на территории четырех регионов Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Кабмин ликвидировал территориальные подразделения Министерства внутренних дел и создал территориальные подразделения Нацполиции.



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Правильно, нет у нас никакой наркопреступности! И Добкин может мои лова подтвердить !Аве пеца, аминь беня....
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Оно так и было, просто больше не нужно прикрываться!Хорошего дня!
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Следующим шагом Кабмина будет узаконивание наркоторговли, а Киевсовет выступит с категорическим ограничением торговли с 23.00 до 10.00
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Да все нормально, просто убрали ненужную структуру как отдельный департамент. А эти функции как и раньше выполняет полиция. Вот зачем было плодить такие структуры, что, денег некуда девать?
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Учитывая настоятельную просьбу колумбийской наркомафии.
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Зрадофилам: не огорчайтесь. Лучше вспомните что в СССР такого органа изначально не было, т.к. борьба с распространением дури велась прямолинейным и однозначным методом. В принципе, предотвращение распространения тяжёлых наркотиков - задача не для МВД, а для госбезопасности, т.к. тяжёлые наркотики являются оружием массового поражения. Необходимо при этом чтобы тяжело больные люди (прежде всего онкологические) получали от государства ясный и чёткий доступ к морфию. Любое незаконное распространение тяжёлой наркоты является ударом по государственной безопасности, и должно решаться соответствующими методами.
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Зрада,зрада!!! Певне більша частина тролів та і пересічних дописувачів реагують лише на заголовки.
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А что же Аваков-подал заяву на уход и молчок. Видно хотят "спустить на тормозах"-незаменимый спец и т. д....
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