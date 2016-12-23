 КС сегодня обнародует решение по конституционности временной отмены выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Верховная Рада на последнем в 2016 году пленарном заседании в 10:00 начнет час вопросов к Кабинету Министров.
В 12:00 под председательством вице-премьер-министра Павла Розенко состоится заседание совета по делам лиц с инвалидностью.
В 13:00 премьер-министр Владимир Гройсман встретится со студентами национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и расскажет им о результатах работы Кабмина в 2016 году, а также приоритетах на 2017.
В 14:00 Подольский районный суд Киева рассмотрит дело депутата Киевского городского совета, председателя фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" Юрия Сиротюка и еще 14 лиц, обвиняемых в участии в массовых беспорядках у здания Верховной Рады 31 августа 2015 года.
В 14:30 начнется пресс-конференция министра социальной политики Андрея Ревы о результатах деятельности министерства в 2016 году.
В 16:00 премьер-министр Владимир Гройсман проведет совещание о внедрении альтернативного метода электронной идентификации Mobile ID.
861 4
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Вещание украинских телеканалов на территорию оккупированного Крыма начнется до конца зимы, - Мининформполитики(21)
В рядах террористов на Донбассе произошла стычка на основе национальной неприязни, - ГУР(46)
Украина передаст боевикам 15 больных и женщин, которые совершили преступления против государства, - Тандит(65)
Украина требует включить в сферу деятельности ООН проблемы сексуального насилия в Крыму и в оккупированном Донбассе(16)
Гройсман, поставь себя на место одинокой старухи, которая голодает, чтобы оплатить квартплату – журналист(0)
Боевики "ДНР" обыскивают жилье полицейских, оставшихся верными присяге и покинувших оккупированную территорию, допрашивают их близких родственников, - Аброськин(14)
Российские оккупанты в Крыму грабят захваченные украинские корабли, - ГУР Минобороны(52)
Ответить
Ответить
Ответить
Ну , что сказать - умницы !
Конституционный суд для таких и создан.
И на пенсии работать не будут, как всю жизнь не работали.
Ответить