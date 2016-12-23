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 КС сегодня обнародует решение по конституционности временной отмены выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста

В пятницу в 10:00 Конституционный Суд огласит решение о конституционности отмены до конца текущего года выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Верховная Рада на последнем в 2016 году пленарном заседании в 10:00 начнет час вопросов к Кабинету Министров.

В 12:00 под председательством вице-премьер-министра Павла Розенко состоится заседание совета по делам лиц с инвалидностью.

В 13:00 премьер-министр Владимир Гройсман встретится со студентами национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и расскажет им о результатах работы Кабмина в 2016 году, а также приоритетах на 2017.

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В 14:00 Подольский районный суд Киева рассмотрит дело депутата Киевского городского совета, председателя фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" Юрия Сиротюка и еще 14 лиц, обвиняемых в участии в массовых беспорядках у здания Верховной Рады 31 августа 2015 года.

В 14:30 начнется пресс-конференция министра социальной политики Андрея Ревы о результатах деятельности министерства в 2016 году.

В 16:00 премьер-министр Владимир Гройсман проведет совещание о внедрении альтернативного метода электронной идентификации Mobile ID.



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Жизнь в достатке как раз и начинается: пенсия + заработок по месту гос. службы. Живи-служи да наслаждайся.
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Та да. До Конституционного суда дошли.
Ну , что сказать - умницы !
Конституционный суд для таких и создан.
И на пенсии работать не будут, как всю жизнь не работали.
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