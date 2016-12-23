 Боевики из 152-мм артиллерии трижды открывали огонь по населенному пункту Мироновка. За сутки - 22 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска сосредоточили огонь в основном на донецком направлении: "Из артиллерии калибром 122-мм и 120-мм минометов обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское.
Оккупанты дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-миллиметровой артиллерии".
Также сообщается, что на мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.
На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.
"В общем зафиксировано 22 обстрела, из которых три - по населенному пункту", - подытожили в пресс-центрк АТО.
Напомним, 21 декабря, боевики осуществили 24 обстрела по позициям сил АТО.
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