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 Боевики из 152-мм артиллерии трижды открывали огонь по населенному пункту Мироновка. За сутки - 22 обстрела, - штаб

За прошедшие сутки, 22 декабря, боевики осуществили 22 обстрела позиций сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, опубликованной в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска сосредоточили огонь в основном на донецком направлении: "Из артиллерии калибром 122-мм и 120-мм минометов обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское.

Оккупанты дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-миллиметровой артиллерии".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕО

Также сообщается, что на мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.

"В общем зафиксировано 22 обстрела, из которых три - по населенному пункту", - подытожили в пресс-центрк АТО.

Напомним, 21 декабря, боевики осуществили 24 обстрела по позициям сил АТО.

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Вчера, Мариуполь- необычно, крупный калибр, в 16.10. Три выстрела. Как короткая очередь, из автомата, потому- необычно. Но, убедительно. Таки 152 мм- сильная штука, для восприятия. И всё- тишина до сегодня, до 05.35. Снова- тоже самое. И... снова тишина. Так, мля и живем.
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Смерть клятим расіянським окупантам !!!!путін хуйло скоро твій кінець буде....
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22 раза по населенным пунктах росбоевиков
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