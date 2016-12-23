 Литва заявила об атаках российских хакеров на правительственные серверы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", руководитель центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Церниаускас заявил, что связанные с Кремлем хакеры установили вредоносное программное обеспечение на компьютеры, которыми пользуются представители власти в Литве.



"Шпионские программы, которые мы нашли, работали как минимум полгода до того, как были обнаружены. Они были такими же, как и в США", - заверил Церниаускас.



По его словам, в 2015 году были зафиксированы три случая успешных кибератак: хакеры смогли установить вредоносные программы на правительственные компьютеры.



С начала 2016 года было зарегистрировано около 20 попыток взлома.



В РФ не комментировали заявления Литвы.

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