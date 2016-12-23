EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1142  34
Все про:Литва (1053) обвинение (296) Россия (64321) хакер (489)

 Литва заявила об атаках российских хакеров на правительственные серверы

С начала 2016 года было зарегистрировано около 20 попыток взлома.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", руководитель центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Церниаускас заявил, что связанные с Кремлем хакеры установили вредоносное программное обеспечение на компьютеры, которыми пользуются представители власти в Литве.

"Шпионские программы, которые мы нашли, работали как минимум полгода до того, как были обнаружены. Они были такими же, как и в США", - заверил Церниаускас.

По его словам, в 2015 году были зафиксированы три случая успешных кибератак: хакеры смогли установить вредоносные программы на правительственные компьютеры.

С начала 2016 года было зарегистрировано около 20 попыток взлома.

В РФ не комментировали заявления Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов, - СБУ

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а чего Литва хотела? Правда билась о стену((( Хуйло ползет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вам безразлично?
Сервера наших предприятий кстати тоже бомбят хакеры,если вы не в курсе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так он из той же организации которая занимается этой фигней. Только тупой, на комментариях работает
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Я бы назвал их укросвинотвари
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин: "Можно с уверенностью сказать: на сегодняшний день мы сильнее любого... http://fb.me/83CnnpfjO
 показать весь комментарий
Ответить
 
На совбезе ООН Чуркин потеет, краснеет, воняет, обсыкается, но не дает признать РФ агрессором. Путин признался: Мы сильнее любого агрессора!
 показать весь комментарий
Ответить
 
уничтожение 2-миллионного Алеппо Путиным - это 10 Хиросим/Нагасаки... просто сучья конъюнктура не позволяет сегодня поднять этот вопрос...террориста в мире №1

Расстрел мирных жителей в плену паРашей в Алеппо....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
С дохлым укром, страна! В Константиновке найден повешенным 35-летний атошник из Николаева politic.kiev.ua/hronika-regions/21180ukrainskii-viiskovii-zdiisniv-samogubstvo
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А где же были доблестные литовские хакеры?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Солдаты украинских оккупационных войск говорят, что справились с командой занять позиции Народной милиции ЛНР под Дебальцево, таким образом признавая, что сами совершили нападение, вопреки лжи командования ВСУ, обвиняющего военных ЛНР.
Множество раненых украинских военных находятся в госпиталях в разных частях страны. Десятки раненых солдат ВСУ отправили в Днепропетровск, а 12 раненых оккупантов из-под Дебальцево доставили в Винницкий военный госпиталь.
Двое военных находятся в реанимации, говорится в новостном сюжете ТСН.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Дебальцевский капкан: каратели попали на свои минные поля, им отрезали путь к отступлению, обрубили связь и начали уничтожать.

 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Украина попала в новый «мини-котел» на Донбассе.
Укродятлы опять на те же грабли , очередной приказ Госдепа на утилизацию выполняют
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Нормально так съездил на Донбасс за колготами и труселями для своей жены....
Добро пожаловать в ад, сынок...
С каклятского УНИАНа: "Церемония прощания с бойцом АТО состоялась на Майдане Независимости. Владимир Степанович Андрешкив - с 25-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Бортники Львовской области, ему было 47 лет. Он - участник Революции достоинства, без него остались жена и четверо детей.

 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Да.... тяжело хохлам. с десяток шахтёров отмудохали очередную майданную сотню укровояк.(судя по потерям с обоих сторон) Хохлы вы бы уж определились - вы наступаете или в котлы попадаете ? а то по вашим сми разное говорят ) а то разбитая и похороненная в 2015г вами армия России не знает куда двигаться - на месте стоять ,бежать или наступать )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кукарекай опущеный своему папаше п"дарку и мамаше суке шалавке.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Укро-киборги, херои АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Парасёнка специально собирает украинских патриотов, и отправляет их на Донбасс, чтобы их там всех поубивали, - поотрывали им руки и ноги, и - повыбивали глаза...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 

пока майдауны будут закапывать своих укрофаший под завывание "щеня вмерлый" Порось дограбит все что осталось от Приват Банка и свалит под шумок в мелкобританию,где будет ждать "шарфик".
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 

пока майдауны будут закапывать своих укрофаший под завывание "щеня вмерлый" Порось дограбит все что осталось от Приват Банка и свалит под шумок в мелкобританию,где будет ждать "шарфик".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Гонтарева Грицак Василий ГФС Донбасс допинг-контроль Кабмин Киев МИД Минфин Минэнергоугля Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти