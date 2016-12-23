 Литва заявила об атаках российских хакеров на правительственные серверы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", руководитель центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Церниаускас заявил, что связанные с Кремлем хакеры установили вредоносное программное обеспечение на компьютеры, которыми пользуются представители власти в Литве.
"Шпионские программы, которые мы нашли, работали как минимум полгода до того, как были обнаружены. Они были такими же, как и в США", - заверил Церниаускас.
По его словам, в 2015 году были зафиксированы три случая успешных кибератак: хакеры смогли установить вредоносные программы на правительственные компьютеры.
С начала 2016 года было зарегистрировано около 20 попыток взлома.
В РФ не комментировали заявления Литвы.
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Сервера наших предприятий кстати тоже бомбят хакеры,если вы не в курсе.
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https://www.facebook.com/asoc.foronaval/videos/2652409398973/
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сильнеелюбого... http://fb.me/83CnnpfjO
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Расстрел мирных жителей в плену паРашей в Алеппо....
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Множество раненых украинских военных находятся в госпиталях в разных частях страны. Десятки раненых солдат ВСУ отправили в Днепропетровск, а 12 раненых оккупантов из-под Дебальцево доставили в Винницкий военный госпиталь.
Двое военных находятся в реанимации, говорится в новостном сюжете ТСН.
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Укродятлы опять на те же грабли , очередной приказ Госдепа на утилизацию выполняют
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Добро пожаловать в ад, сынок...
С каклятского УНИАНа: "Церемония прощания с бойцом АТО состоялась на Майдане Независимости. Владимир Степанович Андрешкив - с 25-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Бортники Львовской области, ему было 47 лет. Он - участник Революции достоинства, без него остались жена и четверо детей.
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пока майдауны будут закапывать своих укрофаший под завывание "щеня вмерлый" Порось дограбит все что осталось от Приват Банка и свалит под шумок в мелкобританию,где будет ждать "шарфик".
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пока майдауны будут закапывать своих укрофаший под завывание "щеня вмерлый" Порось дограбит все что осталось от Приват Банка и свалит под шумок в мелкобританию,где будет ждать "шарфик".
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