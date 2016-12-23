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 Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана"

Бизнесмен Игорь Коломойский поблагодарил Кабинет Министров и его главу Владимира Гройсмана, комментируя ситуацию вокруг национализации "Приватбанка".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Игоря Коломойского передано агентству УНИАН, текст которого приводится без изменений:

"В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации "ПриватБанка" тремя тезисами.

1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действия НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче "ПриватБанка" государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский был на переговорах по "Приватбанку" в Администрации Президента 16 декабря, - Гонтарева

2. "ПриватБанк" стал жертвой произвола НБУ. У "ПриватБанка" был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики. Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить "ПриватБанк". И, к сожалению, у него это получилось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: "Фонд гарантирования вкладов списал 29,4 млрд гривен долгов "Приватбанка" перед акционерами"

3. Самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка. Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное - это клиенты "ПриватБанка". Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить "ПриватБанк". Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам. Ну, и чтобы закончить на мажорной ноте, я выражу надежду, что новый акционер в лице государства и новое правление, возглавляемое господином Шлапаком, будет высоко нести знамя "ПриватБанка", найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты. Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия.

Спасибо за внимание."

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ заставил "Приватбанк" взять на баланс самолеты МАУ и курорт "Буковель", - Гонтарева

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минфин купил акции "ПриватБанка" за одну гривню. ДОКУМЕНТ

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Порошенку ПБ потрібний1 ,щоб додушить середній бізнес.
Тому він заплатив за нього таку велику ціну - пустив економіку країни в безодню ,він пішов в Ва Банк.
Я думаю ,це поки його найбільша помилка за 2,5 роки
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Любой бы на месте Коломойского говорил то же самое.

Месть - это блюдо, которое надо подавать холодным.
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Похоже, что вор украл дорогой кошелек .....и возмущается на весь трамвай ,что он оказался пустым...
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Коломойський вже готує позови в суди щоб змусити Приватбанк віддати Коломойському незаконно списані мільярди гривень! А ще у Коломойського є А-банк в який вже три роки тому виведені всі найкращі та платоспроможні клієнти Приватбанку! НБУ тепер має змусити Коломойського повернути всіх клієнтів А-банку назад в Приватбанк, щоб покращити його показники! А насправді треба було закривати і Приватбанк і А-банк щоб Коломойський в Україні більше банківським бізнесом не займався ніколи в житті.
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Я теперь вынужден думать ,что молдавские жиды самые жадные и тупые.........и если с ними что-то случится......я никогда на Коломойского не подумаю(Он ведь публично их сердечно поблагодарил)
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БЕНЬКА , ГДЕ 150 000 000 ГРВ ???? СКОМУНИЗДИЛ И ПЕТЬКЕ С БАБКОЙ ЛЕРКОЙ ОТКАТИЛ ??? НУ ТАК М СКАЖИ , ВОРОВСТВУ УРОДОВ ПРИШЕДШИХ К ВЛАСТИ НА КРОВИ МАЙДАНА УЖЕ НИКТО НЕ УДИВЛЯЕТСЯ !
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Самой большой ошибкой будет продать банк из госсобственности.
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С долгами его и продадут за 1 гривну.....и очень скоро......догадайся кому?......а потом опять примут новый закон об оценке залоговой стоимости по старым правилам и 100 с лишним ярдов заработают за один день
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И улыбка без сомненья вдруг коснется ваших глаз
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Вот и хорошо, что экономический блок. Я вот начитался Маркса, Вебера и Парето. И теперь мне не дают свободно высказывать своё мнение. Я недавно мудака на цензоре одолел, и что бы все на это не смотрели, цензор все удалил.
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Ну вот... так красиво сказал... мог бы вполне 31 декабря под елкой речь толкнуть... Снежинки.. шампанское в бокале.. запах цитрусовых и легкая, сентиментальная грусть... в светлых...честных глазах... На заднем плане Шлапак с бенгальскими огнями и Гройсман с мешком подарков.
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Внимание, первый пошёл . Дерибанить удобно оказалось с гнойсманон - Беня ему кланяется. Теперь доляху объявит гидрант - сумма, как минимум утроится. Готовьтесь выкладывать свои копейки - наш гидрант мелочиться не будет
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Красиво евреи хохлов натянули
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Время покажет, кому его продадут. И чтото, мне подсказывает, за украденные у нас деньги.
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Как бы с Пецей не вышло как в той поговорке - жадность фраера сгубила.
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Еврейский мальчик устал от Укров , он уходит в закат .. , та и якой це нах уход , ренту на добычу нефти дали , оно реклама Енержи на плюсах как шпарится.. аж дым идьот , Св Миколай не привык богатых мира сего огорчать , все довольны ,..
А если шо , то народ Украины компенсирует он потерпит ...На майдан за шкурными интересами у нас выходит не принято , знач будем як всегда, Мать шо Маємо
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"Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить "ПриватБанк". И, к сожалению, у него это получилось."

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))))))
Нормальные центробанки- в нормальных странах.
Гн. Коломойский, Вы такой наивный человек)
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Благодарят друг друга за перелопачивание денег.
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Молодцы ! Хорошие постирушки устроили , бабла намыли .....))))
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Коломойский в своем прологе не далеко ушел от террористов. Типа не национализируете, вам хуже будет.
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