 Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Игоря Коломойского передано агентству УНИАН, текст которого приводится без изменений:
"В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации "ПриватБанка" тремя тезисами.
1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действия НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче "ПриватБанка" государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины.
2. "ПриватБанк" стал жертвой произвола НБУ. У "ПриватБанка" был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики. Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить "ПриватБанк". И, к сожалению, у него это получилось.
3. Самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка. Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное - это клиенты "ПриватБанка". Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить "ПриватБанк". Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам. Ну, и чтобы закончить на мажорной ноте, я выражу надежду, что новый акционер в лице государства и новое правление, возглавляемое господином Шлапаком, будет высоко нести знамя "ПриватБанка", найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты. Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия.
Спасибо за внимание."
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Тому він заплатив за нього таку велику ціну - пустив економіку країни в безодню ,він пішов в Ва Банк.
Я думаю ,це поки його найбільша помилка за 2,5 роки
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Месть - это блюдо, которое надо подавать холодным.
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А если шо , то народ Украины компенсирует он потерпит ...На майдан за шкурными интересами у нас выходит не принято , знач будем як всегда, Мать шо Маємо
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))))))
Нормальные центробанки- в нормальных странах.
Гн. Коломойский, Вы такой наивный человек)
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