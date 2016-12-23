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Все про:Израиль (758) коррупция (6505) подкуп (454) США (11488) фармрынок (8)

 В США оштрафовали израильскую фармкомпанию за подкуп чиновников в Украине и России

Израильский фармацевтический концерн Teva подкупал чиновников в Украине, России и Мексике в обмен на содействие в продвижении лекарств на рынке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, крупнейший в мире производитель лекарственных препаратов-дженериков Teva заплатит 519 миллионов долларов штрафа за взяточничество в ряде государств. Как заявили в четверг, 22 декабря, в министерстве юстиции США, в ходе расследования установлено, что представители компании давали взятки высокопоставленным должностным лицам разных стран, в частности Украины, России и Мексики, в обмен на содействие в продвижении лекарств на их рынках.

"Teva и ее дочерние компании платили миллионы долларов взяток представителям правительств в различных странах, и целенаправленно отказывалась вводить систему внутреннего контроля, исключающую взяточничество", - заявила помощница министра юстиции США Лесли Колдуэлл.

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В рамках этого дела рассматривалась и коррупционная схема в Украине, которая касается 2001 и 2011 годов, сообщает AFP. Установлено, что компания давала взятки украинскому чиновнику, который, в свою очередь, способствовал продвижению лекарств Teva на украинском внутреннем рынке.

Также компания с 2010 до 2012 года давала взятки высокопоставленному чиновнику российского правительства в обмен на продвижение лекарств, вследствие чего Teva получила более 200 млн долларов прибыли. А российский чиновник обогатился на около 65 млн долларов.

В самом фармоконцерни заверили, что начали проверки еще в начале 2012 года и уволили всех причастных к коррупционным схемам.

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можно огласить список украинских чиновников бравших взятки, их домашние адреса и телефони?
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шаланды полные таблеток в Одессу Мойша привозил, и все аптекари вставали, когда с Министром он входил...
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Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана".Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия.

Спасибо за внимание."Источник:http://censor.net.ua/n420674
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Ага, а та міністерка, що диплома не показує, теж з цієї шобли?
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519 млн долларов пойдут в США, заметьте, не нам, нам Луценко (Яреме, Махницкому) и Пороху они не нужны.

В рамках этого дела рассматривалась и коррупционная схема в Украине, которая касается 2001 и 2011"



2011 и кто же это мог быть?


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