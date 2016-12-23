 В США оштрафовали израильскую фармкомпанию за подкуп чиновников в Украине и России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, крупнейший в мире производитель лекарственных препаратов-дженериков Teva заплатит 519 миллионов долларов штрафа за взяточничество в ряде государств. Как заявили в четверг, 22 декабря, в министерстве юстиции США, в ходе расследования установлено, что представители компании давали взятки высокопоставленным должностным лицам разных стран, в частности Украины, России и Мексики, в обмен на содействие в продвижении лекарств на их рынках.
"Teva и ее дочерние компании платили миллионы долларов взяток представителям правительств в различных странах, и целенаправленно отказывалась вводить систему внутреннего контроля, исключающую взяточничество", - заявила помощница министра юстиции США Лесли Колдуэлл.
В рамках этого дела рассматривалась и коррупционная схема в Украине, которая касается 2001 и 2011 годов, сообщает AFP. Установлено, что компания давала взятки украинскому чиновнику, который, в свою очередь, способствовал продвижению лекарств Teva на украинском внутреннем рынке.
Также компания с 2010 до 2012 года давала взятки высокопоставленному чиновнику российского правительства в обмен на продвижение лекарств, вследствие чего Teva получила более 200 млн долларов прибыли. А российский чиновник обогатился на около 65 млн долларов.
В самом фармоконцерни заверили, что начали проверки еще в начале 2012 года и уволили всех причастных к коррупционным схемам.
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Спасибо за внимание."Источник:http://censor.net.ua/n420674
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В рамках этого дела рассматривалась и коррупционная схема в Украине, которая касается 2001 и 2011"
2011 и кто же это мог быть?
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=QPoY4GFkuag
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