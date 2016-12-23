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Все про:Госдепартамент США (570) перемирие (921) Кирби (38)

 США ожидают, что режим "тишины" на Донбассе будет соблюдаться и после праздников

Официальный Вашингтон приветствовал достигнутые на заседании трехсторонней контактной группы договоренности об установлении временного перемирия на Донбассе в течение периода новогодних и рождественских праздников и выразил надежду на более длительное прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление трехстороннего контактной группы по соглашению о прекращении огня на востоке Украины в течение праздников", - заявил он.

Кирби напомнил о последнем всплеске насилия на востоке Украины, когда "объединенные российско-сепаратистские силы атаковали позиции украинских сил с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями".

В этой связи представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены подобным развитием событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диалог между Россией и США по ключевым вопросам не заморожен, - Госдеп

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Терористи підуть в наступ під Новий Рік, єдина можливість не допустити цього, це піти в наступ на терористів негайно!!!! та розвинути успіх біля Стілодарську!
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Смотри,шо мохнорылые уже чудят плять,ну тупые


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если завести боевикам "боярышник"- то да........................
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Так может использовать пожарные АН-ы? Зарядить баки стекломоем - и вперед на опрыскивание. Только реклама предварительно нужна, чтобы не сбили.
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США ожидают, что режим "тишины" на Донбассе будет соблюдаться :А вдоль дороги мертвые с косами стоять... И тишина!
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Гениальный! . Как-то на вопрос о планах на будущее Савелий с присущим ему юмором ответил: «Буду копить на народного!»[4].
Из страны Савелия Крамарова не выпускали, но и работать по специальности он не мог. В 1981 году вместе с Александром Левенбуком он написал письмо президенту США Рональду Рейгану, назвав его «Как артист артисту», в котором откровенно жаловался на свою судьбу. Письмо несколько раз прочитали в эфире радиостанции «Голос Америки».
Уважаемый господин президент Рональд Рейган! Обращается к вам популярный в Советском Союзе киноартист Савелий Крамаров. Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам, гуляя с супругой по Москве, спросить у любого москвича, у любой старушки, даже если вам ее подставят и она окажется агентом КГБ, знает ли она Савелия Крамарова, то она обязательно откроет рот (даже будучи чекисткой) и скажет: «А как же?! Смешной артист! Много раз смотрела фильмы с его участием. Кого он только не играл!..»… Старушка, кем бы она ни была, даже министром культуры, скажет вам правду, но не всю. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности…
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Вчера Европа поприветствовала,сегодня США и они дальше будут думать,шо там тишина,с хуйлом можно таки договариватся,вот нахера так ему подыгрывать с нашей стороны,ведь ни единого раза эта тишина орками не соблюдалась,вчера сам мотузянник заявил,шо будет одностороннее прекращение,странно все это
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Цену на нефть 20$.Пускай кацапня беспокоиться.
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Збройні Сили України додатково знімають з консервації тактичні ракетні комплекси "Точка-У".

Дані ракетні комплекси є найпотужнішим засобом ураження в Збройних Силах, у 2014у році під час військових дій на Донбасі використовувався нашими силами під час боїв за Саур-Могилу та декількох інших операціях. Так само проти України використовували його і росіяни.

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Американцы. Потребуйте от Украины, что бы в стране были соблюдены права личности на свободу слова. Только что мой пикет с гандоном принёс мне триумф. так цензор все удалил.
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"США ожидают" - верить кацапским свиньям, себя не уважать. Им еще кто-то верит?
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https://www.youtube.com/watch?v=uZPQgnvHl6U&feature=youtu.be вата ахирела от обстрелов)))
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Ох мы Россию и херачим ! Правда соотношение мне не нравится : убили 3-х украинцев и одного москаля ! Если так дальше пойдёт , то убив 10 лимонов москалей , у нас на Украине останется одни жи2 , которая эту войну замутила , но воевать сама не хочет !
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