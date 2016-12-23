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Все про:НАБУ (1259) доступ (38) НАПК (153)

 НАПК предоставляет временный доступ НАБУ к документам, которые содержат тайну

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предоставляет временный доступ Национальному антикоррупционному бюро к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Отмечается, что соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда города Киева.

Согласно постановлению, НАПК предоставляет детективам НАБУ временный доступ с возможностью получения заверенных распечатанных на бумажном носителе и в электронном виде копий документов. Указанные документы могут быть использованы как доказательства в уголовном производстве, для проверки наличия законных оснований обогащения.

В НАПК напомнили, что к полномочиям агентства относится, в том числе, хранение деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Предоставление временного доступа возможно только на основании постановления следственного судьи, поскольку указанные документы содержат охраняемую законом тайну (персональные данные).

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Блядь, вы будете бороться с коррупцией или как???
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Или где? Ты что, с гидрантом призываешь бороться? Хуйло нападет. Будешь знать.
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Воровство неистребимо есть двигатель Прогресса (не забыли?).
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Идитоизм зашкаливает ! Хльопци ! Давайте КамАЗы с баксами искать , а не по кабинетам Кремля шастать ! Золотые унитазы , золотые батоны , золото Полуботка -РАБОТЫ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ , А МЫ ХЕРНЁЙ СТРАДАЕМ !
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