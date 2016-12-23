 НАПК предоставляет временный доступ НАБУ к документам, которые содержат тайну

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
Отмечается, что соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда города Киева.
Согласно постановлению, НАПК предоставляет детективам НАБУ временный доступ с возможностью получения заверенных распечатанных на бумажном носителе и в электронном виде копий документов. Указанные документы могут быть использованы как доказательства в уголовном производстве, для проверки наличия законных оснований обогащения.
В НАПК напомнили, что к полномочиям агентства относится, в том числе, хранение деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Предоставление временного доступа возможно только на основании постановления следственного судьи, поскольку указанные документы содержат охраняемую законом тайну (персональные данные).
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