Суд перенес рассмотрение дела экс-главы КГГА Попова на 18 января из-за неявки потерпевших
Шевченковский районный суд Киева перенес на 18 января 2017 года рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова, подозреваемого в незаконном применении силы во время разгона митинга на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года.
На сегодня суд вызвал четырех пострадавших для допроса в режиме видеоконфренции из Франковского районного суда Львова. Однако потерпевшие не пришли во львовский суд, поэтому судья Шевченковского райсуда вынужден был перенести судебное заседание по делу Александра Попова на заранее определенную следующую дату - 12:00 среды, 18 января.
Стоит отметить, что пострадавшие, которые не явились на сегодняшнее заседание, заявляли, что суд затягивает рассмотрение дела.
На данный момент по делу Александра Попова допрошены 55 потерпевших из 81 заявленного. То есть, еще 26 человек должны предоставить свои свидетельства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава КГГА Попов: Перед разгоном Евромайдана мне из СНБО рекомендовали быть готовым завезти конструкции елки и новогодней атрибутики
Напомним, Александр Попов обвиняется в незаконном препятствовании проведению уличных шествий и демонстраций (ч.2 ст.28 ст.340 УК Украины) и превышении власти (ч.5 ст.27 ч.3 ст.365 УК Украины).
По версии следствия, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года Александр Попов по предварительному сговору с тогдашним заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, начальником главного управления МВД Украины в городе Киеве Валерием Коряком и другими высокопоставленными чиновниками дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки. А г-н Коряк, используя это обстоятельство, приказал разогнать акцию протеста.
В то же время, суд отказался объединить дело Попова с делами экс-беркутовцев, избивавших участников Майдана.
Несколько потерпевших подали против Александра Попова исковые заявления о компенсации морального ущерба. По их свидетельствам, глава КГГА был соучастником операции прикрытия под названием "Елка", которая привела к избиению активистов на Майдане.
Ответить
А они одну и ту же афишу уж как 3-и года!(((((((
Ответить
хотя за разгон митинга
можнанужно было его отшлепать прилюдно, по голому заду !
Ответить
Ответить