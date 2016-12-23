 Суд перенес рассмотрение дела экс-главы КГГА Попова на 18 января из-за неявки потерпевших

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Попов отказался от закона об амнистии и уверен в своей победе в суде. ФОТО

На сегодня суд вызвал четырех пострадавших для допроса в режиме видеоконфренции из Франковского районного суда Львова. Однако потерпевшие не пришли во львовский суд, поэтому судья Шевченковского райсуда вынужден был перенести судебное заседание по делу Александра Попова на заранее определенную следующую дату - 12:00 среды, 18 января.Стоит отметить, что пострадавшие, которые не явились на сегодняшнее заседание, заявляли, что суд затягивает рассмотрение дела.На данный момент по делу Александра Попова допрошены 55 потерпевших из 81 заявленного. То есть, еще 26 человек должны предоставить свои свидетельства.Напомним, Александр Попов обвиняется в незаконном препятствовании проведению уличных шествий и демонстраций (ч.2 ст.28 ст.340 УК Украины) и превышении власти (ч.5 ст.27 ч.3 ст.365 УК Украины).По версии следствия, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года Александр Попов по предварительному сговору с тогдашним заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, начальником главного управления МВД Украины в городе Киеве Валерием Коряком и другими высокопоставленными чиновниками дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки. А г-н Коряк, используя это обстоятельство, приказал разогнать акцию протеста.В то же время, суд отказался объединить дело Попова с делами экс-беркутовцев, избивавших участников Майдана.Несколько потерпевших подали против Александра Попова исковые заявления о компенсации морального ущерба. По их свидетельствам, глава КГГА был соучастником операции прикрытия под названием "Елка", которая привела к избиению активистов на Майдане.