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Все про:армия РФ (5871) Госдепартамент США (570) Путин (20510) Россия (64321) США (11488)

 "Вооруженные силы США боеспособны чем кто-либо во всей истории человечества", - Госдеп отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФ

Вооруженные силы Соединенных Штатов бесспорно имеют сегодня мощнейший потенциал, чем любая другая страна за всю историю человечества.

Такой ответ на заявление Путина о "сильнейшей" в мире российской армии озвучил в четверг спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я не думаю, что во всей истории человечества, когда-либо, кто-либо был настолько боеспособен в военном плане, настолько развитым, мощным, организованным и обеспеченным, как вооруженные силы Соединенных Штатов сегодня", - заявил официальный представитель американского ведомства.

Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма, практических навыков и возможностей американских военных вообще не поддаются никаким сомнениям. "Америка может по праву гордиться своими мужчинами и женщинами, которые носят форму и защищают ее интересы по всему миру", - заявил Кирби, который ранее долгое время служил представителем Министерства обороны США.

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Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в четверг заявил во время заседания коллегии минобороны в Москве, что считает российскую армию самой мощной в мире. Правда, во время заявления он сделал оговорку, что РФ "сильнее любого потенциального агрессора", поставив Россию в один ряд с захватчиками в международном масштабе.

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У КаДЫРКИ другое мнение....
Чеченская Армия всех сильней. Не потому ли Пукан платит дань КаДЫРКЕ?
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Да вы еще "пипетками" померяйтесь!?! Мир явно сходит с ума.
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Штатам и мечтать не нужно, просто при Обаме они тонус потеряли. А вот ху..ло....

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швейно - космические войска. описка - ,, комические,,.
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разве что тараканы мутируют и начнут развиваться в новую разумную жизнь, после тертьей мировой кроме них никого не останется
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Кто имеет реальную силу тот должен ее показать. Китай тихо наращивает свой потенциал имея самую огромную армию. Самое большое число в виде 5 колони во всех странах мира. Парад победи в китае єто ответ на вопрос о его ближайших планах.
Те из россиян кто верит в то что трамп пофигист или российский агент должен понять что его цель єто по сути винудить китай напасть на россию
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Особая гордость США Авианосец "Рональд Рейган",экипаж 6 000 чел.,а вооружения кацаПсинам дрыстать поносом.. не догнать и через 50 лет...
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...они скоро создадут роботов солдат как в фантастике. и якуты с мордвинами призадумаются.
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Какая страна,такая и армия.Нищая страна-нищая армия.Сила армии в уме,а ума в кацапстане не было ни когда.Без бывших республик, кацапстан ни на что не способен.Это только путька мог победить фашисткою Германию сам один.
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Спикер госдепа ответил пукину.Ещё лучше если бы ответила уборшица госдепа.Тогда вяличие пуки возросло в разы больше.
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слова путина адресованы не миру, а своему ското-быдлу.
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Нет ну смотря с чем сравнивать если посылать в атаку на пулеметы или разминировать кацапами минные поля то тут Снежная Нигерия в 100 раз сильнее ПаКлЯтАй АмеРиКе
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"Вооруженные силы США боеспособны..."

боеспособнее или более боеспособны наверно,исправьте если согласны
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