 "Вооруженные силы США боеспособны чем кто-либо во всей истории человечества", - Госдеп отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФ

Такой ответ на заявление Путина о "сильнейшей" в мире российской армии озвучил в четверг спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не думаю, что во всей истории человечества, когда-либо, кто-либо был настолько боеспособен в военном плане, настолько развитым, мощным, организованным и обеспеченным, как вооруженные силы Соединенных Штатов сегодня", - заявил официальный представитель американского ведомства.
Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма, практических навыков и возможностей американских военных вообще не поддаются никаким сомнениям. "Америка может по праву гордиться своими мужчинами и женщинами, которые носят форму и защищают ее интересы по всему миру", - заявил Кирби, который ранее долгое время служил представителем Министерства обороны США.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в четверг заявил во время заседания коллегии минобороны в Москве, что считает российскую армию самой мощной в мире. Правда, во время заявления он сделал оговорку, что РФ "сильнее любого потенциального агрессора", поставив Россию в один ряд с захватчиками в международном масштабе.
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Чеченская Армия всех сильней. Не потому ли Пукан платит дань КаДЫРКЕ?
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Те из россиян кто верит в то что трамп пофигист или российский агент должен понять что его цель єто по сути винудить китай напасть на россию
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боеспособнее или более боеспособны наверно,исправьте если согласны
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