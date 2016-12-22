 "Вооруженные силы США боеспособнее, чем кто-либо во всей истории человечества", - Госдеп отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФ

Такой ответ на заявление Путина о "сильнейшей" в мире российской армии озвучил в четверг спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не думаю, что во всей истории человечества, когда-либо, кто-либо был настолько боеспособен в военном плане, настолько развитым, мощным, организованным и обеспеченным, как вооруженные силы Соединенных Штатов сегодня", - заявил официальный представитель американского ведомства.
Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма, практических навыков и возможностей американских военных вообще не поддаются никаким сомнениям. "Америка может по праву гордиться своими мужчинами и женщинами, которые носят форму и защищают ее интересы по всему миру", - заявил Кирби, который ранее долгое время служил представителем Министерства обороны США.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в четверг заявил во время заседания коллегии минобороны в Москве, что считает российскую армию самой мощной в мире. Правда, во время заявления он сделал оговорку, что РФ "сильнее любого потенциального агрессора", поставив Россию в один ряд с захватчиками в международном масштабе.
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Если в перспективе истории, то ты прав. А если в абсолютных величинах, то те армии были бы уничтожены за пару часов.
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Это последний штрих Обамы.
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Чеченская Армия всех сильней. Не потому ли Пукан платит дань КаДЫРКЕ?
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еёт?
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Те из россиян кто верит в то что трамп пофигист или российский агент должен понять что его цель єто по сути винудить китай напасть на россию
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боеспособнее или более боеспособны наверно,исправьте если согласны
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Он имел в виду шо ани самая сильная армия в расиси, от азовского моря и аж до самого Китаю!
А там уже совсем другие реалии...)))
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«Жалко мне Вас. Говорю это безо всякого сарказма. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы определить Ваше будущее.
Неизбежно возникнет ситуация, когда низы больше не хотят, верхи вконец разложились, а деньги кончились. В стране начнется буза.
Уходить по-хорошему Вам будет уже поздно, и Вы прикажете стрелять, и прольется кровь, но Вас все равно скинут.
Я не желаю Вам судьбы Муамара Каддафи, честное слово.
Откосили бы пока еще есть время, а? Благовидный предлог всегда сыщется. Проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, явление архангела.
Передали бы бразды преемнику (по-другому ведь Вы не умеете), а уж он бы позаботился о Вашей спокойной старости.
Представьте и содрогнитесь: всеобщая ненависть, одиночество, страх перед завтрашним днем, необходимость всё глубже увязать в грязи, окружать себя всё худшими мерзавцами.
Оно Вам надо?»
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А в пересчете военного потенциала на сантиметр члена президента - Россия!
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Но главное сделать такое мужественное лицо, и произнести таким страшным голосом : Щас каааак урэжу! Чтоб все боялись !
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