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Все про:армия РФ (5871) Госдепартамент США (570) Путин (20515) Россия (64325) США (11488)

 "Вооруженные силы США боеспособнее, чем кто-либо во всей истории человечества", - Госдеп отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФ

Вооруженные силы Соединенных Штатов бесспорно имеют сегодня мощнейший потенциал, чем любая другая страна за всю историю человечества.

Такой ответ на заявление Путина о "сильнейшей" в мире российской армии озвучил в четверг спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я не думаю, что во всей истории человечества, когда-либо, кто-либо был настолько боеспособен в военном плане, настолько развитым, мощным, организованным и обеспеченным, как вооруженные силы Соединенных Штатов сегодня", - заявил официальный представитель американского ведомства.

Он подчеркнул, что высокий уровень профессионализма, практических навыков и возможностей американских военных вообще не поддаются никаким сомнениям. "Америка может по праву гордиться своими мужчинами и женщинами, которые носят форму и защищают ее интересы по всему миру", - заявил Кирби, который ранее долгое время служил представителем Министерства обороны США.

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Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в четверг заявил во время заседания коллегии минобороны в Москве, что считает российскую армию самой мощной в мире. Правда, во время заявления он сделал оговорку, что РФ "сильнее любого потенциального агрессора", поставив Россию в один ряд с захватчиками в международном масштабе.

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Ты думаешь их армия могла бы противостоять нынешней американской?

Если в перспективе истории, то ты прав. А если в абсолютных величинах, то те армии были бы уничтожены за пару часов.
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Думаю что в армии США больше военнослужащих чем в ордах и всех легионах вместе взятых, по военной мощи не будем сравнивать
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Но всё равно на своё время те были самыми мощными, а если в абсолюте, то Кирби прав.
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Можете меня поправить, но самая сильная армия в мире та, которая ценой своих лучших детей бореться не за геополитические интересы, а за свободу своего народа: это были сирийские ополченцы, которых предали, это были грузины, которых предали, это украинская армия которых предал даже не запад и даже не собственная страна, а государство и его строй в лице политиков, чиновников, пропитых советских генералов командиров. Самая сильная израильская армия, вот они едины, они сильны. Нам нужен лидер, диктатор, который не побоится ответственности, который поведёт страну за собой. А мы выбираем лохов. Нам рассказали что есть оранжевые и голубые, а по мимо них есть инженеры, есть врачи, есть военные, есть it специалисты, но нет мы выбираем всегда из двух зол. Отдать жизнь за страну не жалко, можете слать град негатива, говорить почему не на востоке? Потому что нет лидера которому готов поверить, за которым хочется идти, который будет одним из нас.
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что за бред, какой лидер и диктатор? ты мыслишь категориями средних веков. мы живем в техногенном мире, где одна высокотехнологичная ракета разметает "сильных, сплоченных и т.п." оборванцев.
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Зря американе даже опускались до ответа этим уродам. Чести много - замечать выперды из Кассавии...
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Ну что вы так нервничаете ? Дайте Huilu поблатовать перед лохторатом, а то лишаете пацана последнего кайфа.
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Мотошвейные войска. С узкими, раскосыми глазами.
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У КаДЫРКИ другое мнение....
Чеченская Армия всех сильней. Не потому ли Пукан платит дань КаДЫРКЕ?
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Да вы еще "пипетками" померяйтесь!?! Мир явно сходит с ума.
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Штатам и мечтать не нужно, просто при Обаме они тонус потеряли. А вот ху..ло....

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швейно - космические войска. описка - ,, комические,,.
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Кто-нибудь может объяснить для чего они это делают?
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разве что тараканы мутируют и начнут развиваться в новую разумную жизнь, после тертьей мировой кроме них никого не останется
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Кто имеет реальную силу тот должен ее показать. Китай тихо наращивает свой потенциал имея самую огромную армию. Самое большое число в виде 5 колони во всех странах мира. Парад победи в китае єто ответ на вопрос о его ближайших планах.
Те из россиян кто верит в то что трамп пофигист или российский агент должен понять что его цель єто по сути винудить китай напасть на россию
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Особая гордость США Авианосец "Рональд Рейган",экипаж 6 000 чел.,а вооружения кацаПсинам дрыстать поносом.. не догнать и через 50 лет...
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...они скоро создадут роботов солдат как в фантастике. и якуты с мордвинами призадумаются.
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Какая страна,такая и армия.Нищая страна-нищая армия.Сила армии в уме,а ума в кацапстане не было ни когда.Без бывших республик, кацапстан ни на что не способен.Это только путька мог победить фашисткою Германию сам один.
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Спикер госдепа ответил пукину.Ещё лучше если бы ответила уборшица госдепа.Тогда вяличие пуки возросло в разы больше.
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слова путина адресованы не миру, а своему ското-быдлу.
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Нет ну смотря с чем сравнивать если посылать в атаку на пулеметы или разминировать кацапами минные поля то тут Снежная Нигерия в 100 раз сильнее ПаКлЯтАй АмеРиКе
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"Вооруженные силы США боеспособны..."

боеспособнее или более боеспособны наверно,исправьте если согласны
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смысл понятен, , об силах штатных боеспособных вооруженных .мова
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"Вооруженные силы США боеспособны чем кто-либо во всей истории человечества" - Путин говорит, что самая сильная армия в мире, это армия РФ. Говорить можно всё, что угодно, а вы покажите на деле кто из вас сильнее, трепачи.
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каждый ватник знает, что бабы нарожают на любую победу, а еще искандеры и уникальный пародымоход с двумя самолетами.
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Та то вы нитак фсьо поняли!
Он имел в виду шо ани самая сильная армия в расиси, от азовского моря и аж до самого Китаю!
А там уже совсем другие реалии...)))
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Лохи... Свою армию проспали, чужую налогами с Рошен поддерживаем и ее же осуждаем. Деньги на ветер... Лохи!
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Если проспали, то кто Мариуполь, например, защищает? Вы? Не осуждайте тогда чужую армию, чтобы вам так стыдно не было.
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Заявки кремлевского педофила просто смешны. роися не имеет ни одного авианосца (у США их десяток), ни одного самолета 6го поколения (у США их сотни), ни одного танка класса абрамс( у США их тысячи), и до сих пор имеет на вооружении автомат, спиженный у немцев в 1944 году.
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Та и не говорите, репоед! Там один "Кузя" с самолетопадом чего стоит. НАТО, трепещи!!!
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Кузя (сделанный в Николаеве кста) не является авианосцем по классу. это авианесущий крейсер. сравнить класс Нимитц и Кузю - это все равно, что сравнить Теслу и ВАЗ.
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Борис Акунин написал обращение к главе РФ со следующим текстом:

«Жалко мне Вас. Говорю это безо всякого сарказма. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы определить Ваше будущее.

Неизбежно возникнет ситуация, когда низы больше не хотят, верхи вконец разложились, а деньги кончились. В стране начнется буза.

Уходить по-хорошему Вам будет уже поздно, и Вы прикажете стрелять, и прольется кровь, но Вас все равно скинут.

Я не желаю Вам судьбы Муамара Каддафи, честное слово.

Откосили бы пока еще есть время, а? Благовидный предлог всегда сыщется. Проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, явление архангела.

Передали бы бразды преемнику (по-другому ведь Вы не умеете), а уж он бы позаботился о Вашей спокойной старости.

Представьте и содрогнитесь: всеобщая ненависть, одиночество, страх перед завтрашним днем, необходимость всё глубже увязать в грязи, окружать себя всё худшими мерзавцами.

Оно Вам надо?»
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...передали бразды правления приемнику....вовик прекрасно помнит,как будучи сам приемником ельцина,того самого ельцина кинул,заперев на даче и отключив от кремлевской связи.
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после заячьей политики Обамы, в это верится с трудом. Армия в США может и сильная, но вот похоже что политики помельчали....
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Все понимают, что ляпнуло хуйло, что в лужу перднуло и сравнивают с армией США. А про Китай под кацапсинским боком вовсе забыли.
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почему-то все цензор-эксперты записывают Китай в противники кацапов. но в случае глобального конфликта далеко не факт, что они выступят против них. с высокой долей вероятности они объединяться с кацапами.
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что объяснять дураку, который знает только слово "методичка"?
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Китай - тот еще друг. Будет дружить пока до Урала не дойдет!
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угу. только если Урал будет радиоактивным пеплом - зачем туда идти?
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отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФ

А в пересчете военного потенциала на сантиметр члена президента - Россия!
.
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В общем-то для ОБЕИХ!!! сторон - Скромность, она немножко украшает.
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За время правления пукина, разве что гомосексуализм в армии расцвел! Всё остальное осталось на советском уровне!
Но главное сделать такое мужественное лицо, и произнести таким страшным голосом : Щас каааак урэжу! Чтоб все боялись !
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Дональд Трамп официально заявил,что Америка сделает рывок в увеличении качества и количества своего ядерного арсенала.Это вызвало настоящую истерику на россии!Ведь Трамп по сути намерен ВОЗОБНОВИТЬ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ,ДОБИВШУЮ В СВОЕ ВРЕМЯ СССР (правоприемницей которого является нынешняя фашистская до мозга своих костей россия).Уже слышен скулеж побитого шакала с "высокодуховной":"А КАК ЖЕ Ж ДОГОВОРА?!".. И в этой связи хотелось бы резонно заметить:О ДОГОВОРАХ НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ,КОГДА ПЛЕВАЛИ НА БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ!
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