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 Киберполиция пресекла работу пиратского онлайн-кинотеатра, созданного 18-летним жителем Запорожья

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины прекратил работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте КиберполициисУкраины.

"Отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области в декабре 2016 года прекращена деятельность очередного пиратского интернет-сайта mega-cinema.pp.ua, из-за деятельности которого правообладателям был причинен материальный ущерб на общую сумму 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как установлено, ресурс был создан и управлялся 18-летним жителем города Запорожья.

Как отмечается, противоправная деятельность организатора была задокументирована и по результатам проведения экономических экспертиз, ему было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления согласно ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция пресекла работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины

сайт киберполиция

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нацполиция прекратила деятельность сети онлайн-порностудий в Харькове. ВИДЕО
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это ж сколько работы проделали... Вбили в поисковик поисковую фразу и глянули на кого зераган сайт. Капец - мастера своего дела.
нет, чтобы кошмарить сепарские сайты, так эти жлобы детей по ip вычисляют
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Когда зарплаты у работяг будут, как в нормальных странах, тогда и будем покупать лицензии. А пока с курсом 27,5 "денех нету".
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Не поможет, лицензионная продукция будет покупать только после того как исчезнут все халявные торренты с которых качают все и те у кого есть деньги и те у кого их нет, а не будет торрентов то уже все платить будут.
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Не то и не другое. Он хитросделан. Он из тех, кто сам самообучался задарма на пиратском софте, а теперь за свой собственный интеллектуальный труд мзду требует
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ну ясное дело что я фильмы игры и музыку не делаю
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конечно не делаешь. Ты перепродаешь чужое, с чего и имеешь гешефт. Ты ПАРАЗИТ на телах производителей и потребителей
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Покорный потребитель кала, да еще и за деньги? Я мог что угодно о человеке подумать, но только не это
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если тебе неизвестно такое понятие как коллекционирование то о чем с тобой можно разговаривать, у тебя какое то слишком примитивное мышление.
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Я о коллекционировании знаю гораздо больше, чем ты даже себе представить можешь. Хочешь об этом поговорить?
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кстате, и дело тут не только в зарплатах. Вот лично я готов платить разумные деньги за качественный медиапродукт. Но я не хочу платить деньги за говно, которое мне пытаются втюхать в красивой обертке
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Так а что мешает покупать качественный медиапродукт?
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Вот мне интересно, ты сам наивен или всех остальных наивными считаешь? Для того чтобы понять, хорош тот же фильм или дерьмовен, его нужно сначала посмотреть. Без предоплаты ты его законно не посмотришь. А после того, как ты сделал предоплату, правообладателям пох, что фильм говно. Бабло с тебя уже срубили и назад ты его не вернешь
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Для этого все делается просто. Покупается контент на физическом носителе и потом меняешься с другими. Или платить за онлайн просмотр но там заплатил просмотрел и менять уже не сможешь. Это реальность будущего если кто то еще этого не понял. Не будет никаких торрентов в ближайшем будущем, может у нас в не очень ближайшем но их не будет.
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"Покупается контент на физическом носителе и потом меняешься с другими" - по ходу ты ваще не в теме, ибо то, что ты предлагаешь, незаконно
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Меняться нельзя. А вот продать его другу за 1 цент - пожалуйста. А друг вам тоже свой диск продаст. Деньги передавать и получать необязательно, это никого не интересует - главное, на словах подтвердить желание продажи / покупки.
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Ключевое Меняться нельзя. Все остальное, лирика. Serg qwerty b5c5d2b0 не имеет даже малейшего понятия о том, о чем спорит
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Так чтото другое будет хакеры тоже не пальцем деланы, толстосумы зажравшиеся от жадности скоро треснут. Нормальные фильмы в + и так выходят, а зарабатывать всякому УГ за счет обманутых в ожиданиях зрителей нечего давать, чтоб не плодилось
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Хакеры ничего не будут делать если будет серьезная уголовная ответственность, как и качать никто не будет если будет серьезная угодовная ответственность за скачивание случайно выложенного нелицензионного софта. Производители тоже не сидят на месте и например вышедшие почти год назад фильмы 4к UltraHD BluRay до сих пор не взломаны, тогда как простой блюрей был взломан за месяц.
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Значит никому не надо. И что там ломатьто- тупо прогнал фильм через захватчик видео и весь взлом)
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Технические ограничения. Через захват по HDMI разрешение рубается и отсутствуют главные фишки 4к BluRay 10битный цвет и HDR в итоге такое видео получается по качеству иногда немного лучше а иногда и хуже простого Bluray
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вот и втюхивай лохам 4к BluRay, а лично меня, как и большинство адекватных пользователей, вполне простой Bluray устраивает. Только при этом всем, имей смелость и совесть себя назвать втюхивателем, а лохов лохами.
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Помню раньше тоже самое говорили про двд, зачем блюрей если двд хватает, только 4к Bluray дает еще больший прирост качества чем при переходе с двд на блюрей. Тебя устраивает блюрей бесплатно на шару скачать вот что тебя устраивает. И причем тут втюхивай не втюхивай я говорю про систему защиты контнета которую невозможно взломать.
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Вот и не отвечай за других что их устраивает а что нет
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хочешь оспорить то, что основная масса пользователей вполне себе удовлетворена дармовым контентом?
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Без проблем, как Цивилизованном Мире... НО сразу после того как средняя зарплата будет 2000-3000 долларов... как Цивилизованном Мире
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А хожу редко в кино, но только на что-то очень-очень хорошее - например, что мне уже несколько знакомых посоветуют.
А те, кто любит смотреть всё подряд, покупают безграничный доступ к фильмотеке за 10 евро. Люди даже с низкими доходами в Европе могут это позволить. В Украине эта услуга должна стоить 50-100 гривень.
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Чувак ты здоров ? ты реально понимаеш как люди живут ?
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Ну да, только на такое они и способны. отлавливать малолеток в сети, которые на рекламе себе на пиво зарабатывают. Больше от этих полицейских - толку ноль.

Лучше бы антиукраинскими пабликами, вконтакте занялись. Толку было бы побольше.
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а киберполиция не хочет заняться тем,что передвижение техники в зоне АТО отслеживается с Андроида? чем этим дегенеры занимаются, пипец
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Воровать можно только депутатам и олигархам. Остальных за решотку!
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от это поймали бандоса, я восхищен. А то намедни за нужный мне товар, найденный на OLX, сделал предоплату за доставочку 100гр и товар не получил. Кстате, предоплата была на именную карту Привата. Ну кому интересны эти мелочи? Киберполюция ж мышей не ловит. То ли дело цельного видяопиратапирата абизвредить. Кстате, не срача ради, а дабы прозреть, киберполюцейские дома все поголовно лицензионную Винду юзают, а МП3-шки какие слушають? Бо за кино я уверен на все сто, они либо в кинотеатры ходют либо лицензионные блюреи купляють
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Черти ебаные - в место того что бы с Вражиной боротся они народ добивают ...
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это и я так могу!(с)
мега злочинця заловили, айда маладцы!,
я надеюсь им хоть не много платят, из бюджета(
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И сколько фильмов изъято на этом сервере? Ноль?
Заблокировали сайт с ссылками на фильмы на ВК и др файловики!
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В инете полно торентов у хозяев которых только минет можно сделать, а не пресечь их деятельность. А ведь это по суте тысячи юзеров! Много вас там в киберполиции?
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Киберполиция, у вас под носом рыговатный корреспондент.нет работает в спарке со сруской весной, и вы пойманными малолетками хвастаетесь.
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Одесса.ул Еврейская 43, логово сепаров,всем пох






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Хорошо шо корд не вызвали..АТО могло быть фсе по другому! Парню то 18 лет!
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Ну все, страну спасли! Последнего "бандюгана" обезвредили. "Бандиты должны сидеть в тюрьме...." Теперь заживем...
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"правообладателям был причинен материальный ущерб на общую сумму 1,2 млн гривен "

Больше всего бесит, когда говорят про ущерб. Типа, если бы не этот сайт, то зрители, конечно же, купили бы лицензионные фильмы.
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Правообладатели и те, кто произвел видео, игро и прочую нематериальную продукцию (режиссеры, программисты...) - это совсем разные люди. Это просто барыги, которые наживаются на чужом труде и покупателях.
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Вы внимательно посмотрите на счетчики которые весят у "великого правонарушителя" на сайте)) За все время существования сайта - посетило 30к пользователей, при чем всех ( и те которые закрыли сайт сразу ) и вот тебе на - 1.2 млн гривен ущерб))) А вот те кто на OLX обувает народ регулярно - ну то свои хлопцы)) Бред сивой кобылы)) Это не кибер полиция - это толпа каких-то школьников, которые научились пользоваться поиском Google...
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Кіберполіцаі наведіть порядок спочатку в справах державного значення а вже потім хуйнею майтесь!! Чи на більше просто дозволу не дали щоб хозяів випадково не зачепили??
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Да і як писали вище - почніть вже ловити бариг що лапошать людей з предоплатою - по номеру приватовськоі карти вичислити злоамисника навіть ви зможете якщо сильно тудитись будете
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Юноша создал на бесплатном конструкторе сайтов Ucoz сайт) К успеху шел, и судя по количеству пользователей сумел заработать пару тысяч гривен - стал мега преступником) Вот новость Цензор подобрал)
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Вот же уроды.
Отловить админов сепарских сайтов у них ума нет, а малолетку прищучить - герои.
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при том прищучить малолетку за то, за что ващета малолетку премировать нужно
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В домене ua сайти создают не пирати а идиоти
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А деятельность собакова пресечь не пробовали? Эффекту поболее будет.
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Мусара и их семьи тупое быдло им и того что по ТВ довольно ...
Ченуши там же с ними - конченые дауны ...
Теперь украинци должны лезть на рашисткие сайты ради контента ...
А эти уебки галочку поставят - очередной поступок против своего народа - Мрази ни че го не скажеш ...
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Против Украины информационная война идет, а эти придурки с порнухой и торрентами воюют.
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