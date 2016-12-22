 Киберполиция пресекла работу пиратского онлайн-кинотеатра, созданного 18-летним жителем Запорожья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте КиберполициисУкраины.
"Отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области в декабре 2016 года прекращена деятельность очередного пиратского интернет-сайта mega-cinema.pp.ua, из-за деятельности которого правообладателям был причинен материальный ущерб на общую сумму 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.
Как установлено, ресурс был создан и управлялся 18-летним жителем города Запорожья.
Как отмечается, противоправная деятельность организатора была задокументирована и по результатам проведения экономических экспертиз, ему было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления согласно ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.
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нет, чтобы кошмарить сепарские сайты, так эти жлобы детей по ip вычисляют
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А те, кто любит смотреть всё подряд, покупают безграничный доступ к фильмотеке за 10 евро. Люди даже с низкими доходами в Европе могут это позволить. В Украине эта услуга должна стоить 50-100 гривень.
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Лучше бы антиукраинскими пабликами, вконтакте занялись. Толку было бы побольше.
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мега злочинця заловили, айда маладцы!,
я надеюсь им хоть не много платят, из бюджета(
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Заблокировали сайт с ссылками на фильмы на ВК и др файловики!
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Больше всего бесит, когда говорят про ущерб. Типа, если бы не этот сайт, то зрители, конечно же, купили бы лицензионные фильмы.
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Отловить админов сепарских сайтов у них ума нет, а малолетку прищучить - герои.
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В СЕТИ КИНА НЕТ ТЕПЕРЬ?? )))
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Ченуши там же с ними - конченые дауны ...
Теперь украинци должны лезть на рашисткие сайты ради контента ...
А эти уебки галочку поставят - очередной поступок против своего народа - Мрази ни че го не скажеш ...
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