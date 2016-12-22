 Киберполиция пресекла работу пиратского онлайн-кинотеатра, созданного 18-летним жителем Запорожья

, из-за деятельности которого правообладателям был причинен материальный ущерб на общую сумму 1,2 млн гривен ", - говорится в сообщении.





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