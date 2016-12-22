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Все про:Арьев (463) Савченко (2335)

 Все основания для открытия производства в отношении Савченко есть. Дальше дело за СБУ, - Арьев

В случае открытия производства в отношении народного депутата Надежды Савченко ее будут защищать "весьма мощные" адвокаты, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Еспресо.TV".

По его мнению, производство в связи с заявлениями и действиями народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко должно быть открыто

"Это вопрос сугубо Службы безопасности Украины (СБУ). Мне трудно оценивать с юридической точки зрения. С моей личной точки зрения, все основания для этого есть. Дальше дело за СБУ, поскольку есть довольно сложные трактовки законодательства относительно того, насколько это может быть истолковано как призыв или как создание организации или как пособничество терроризму", - отметил он.

По словам Арьева, нужно понимать, что в случае открытия производства адвокаты у Савченко будут "весьма мощные, особенно учитывая, кто стоит за спиной, и какую он адвокатскую практику имеет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Савченко о главарях боевиков переходят все границы, - Бурбак

После возвращения в Украину из российской тюрьмы Савченко сделала ряд провокационных заявлений. В июне этого года нардеп сказала, что необходимо "выйти на прямую связь с "ДНР" и "ЛНР", без Минских договоренностей, для освобождения украинских пленных и политзаключенных.

"Главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий могут позиционироваться как народные депутаты от "ДНР" и "ЛНР", - сказала Савченко.

7 декабря она провела с ними встречу в Минске, за что Савченко подвергли критике в Украине. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела".

15 декабря Савченко исключили из фракции "Батьківщини" в парламенте. Там заявили, что принципы и политические убеждения нардепа и фракции не совпадают.

22 Верховная Рада отозвала Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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враг №1 хуйло, но ты же сам ему попу полируешь, должен знать
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Где Савченко появляется везде бардак , что в тюрьме что в депутатском кресле .
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шо русня жаловалась шо им Савченко в тюрьме бардак устроила? так им и Обама в подъездах лампочки повыкручивал и кучи наложил
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Да за такую кадру как савченко весь оппоблок станет горой и какого хочь ей адвоката ценного зафондуют -теперь ей уже не неда крыться -будет поносить словесным поносом только так и есть вариант что путин за нее может заступится а если дело будет серьезное то еще и обменяет на кого то из украинцев которые сидят в раше.
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Да ее к любому нормальному психиатру покажи и ненужно СБУ морочиться. Там целый набор от дебилизма до маразма.
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Госпитализация применяется только в тех случаях, когда человек представляет опасность для себя или окружающих. У нас же не Россия.
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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне единогласно поддержал исключение народного депутата Надежды Савченко из состава комитета : http://zn.ua/POLITICS/savchenko-isklyuchili-iz-parlamentskogo-komiteta-po-nacbezopasnosti-i-oborone-teteruk-234069_.html

Дальше по логике вещей снятие неприкосновенности и лишение звания Героя Украины
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Признать плотницких, захарченков, значит признать их стороной конфликта а не рашу, значит признать гражд. войну...чего х...ло и добивается
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Тут самого Арьева садить пора.
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устранена, так манипулировать общественным мнением нужно уметь...
А по сути то:
Рашка предлагает нам выход из конфликта, для которого нужно лишь подыграть террористам, якобы помириться. Восстановить суверенитет, взять под контроль границы и судить их потом как душе угодно, второй раз на те же грабли путин не полезет. Да там и судить то мало кого останется, ведь рашка в окружении оставлять своих ихтамнетов не станет и уберет ещё в процессе переговоров. Вуаля! Чем плох этот план? Да ни чем. Собственно это и есть минские договоренности.

В минских договоренностях нет лнр и днр. А так план нормальный. Надо было еще в 14 году путену соглашаться, а не лепить лднр и пулю из гавна. И теперь выход есть и все тот же через минские соглашения.
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Савченко уже не туда свернула со своей выставкой. Если идти конкретно по этому пути, то будет только хуже. Ну, на мой взгляд. Тогда уже Минские.
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Кстати, про Минские. Их уже столько раз играли-переигрывали. Кто-нибудь может назвать ключевые моменты, которые сейчас. Что мы выигрываем, что теряем?
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Что значит "якобы подыграть террористам"?
1. Террористам подыгрывать = руку откусят.
2. Я лучше здохну от пули, чем с международными военными преступниками "договорюсь".
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Остановить войну. Кстати, вовсе не обязательно идти вслед за Савченко. Как и сажать ее. Просто, это мнение присутствовало и хорошо. Выставка - плохо.
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Прекратить и восстановить страну - главный лейтмотив Надежды. Но гидрант послан в заветную сторону - поэтому и надо наказать, дабы другим не повадно было.
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Сижу и поражаюсь. Вот почему жабоеды назвали Д*Арк Жанной, а не Надей? Тупые наверное?
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Возможно. А возможно и также потому, что у них не было захара, ну, чтобы приветы передавать
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Гавно все это. Верхняя мишура. А суть другая - устроили кормушку на крови народа
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у гади есть приговор....22 года ....сажайте пусть сидит.....
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Дурдом у тя в башке если ты узрел, шо Гадю кто-то куда-то целовал, молился на неё, или сделал с неё истукана. Поддерживать и требовать её освобождения как незаконно удерживаемую это не то же, шо накалякал ты. То, шо ей помогли освободится не значит, шо оно после освобождения может творить что ёй взбредёт в башку и безнаказанно. Её никто не вынуждал заниматься муйнёй (которая выглядит как пособничество в терроризме) и никто не тянул за язык плести ту хрень которую оно постоянно выдаёт со стахановскими результатами. При этом она ещё и журналистов созывала, шоб её услыхали. Первые два месяца после её освобождения мы терпели её шедевры, но возмущались её непонятными и подозрительными заявами, расчитывая шо дурында вразумится, но вместо вразумления на неё накатила систематичность. Потом шифрованные походы на переговорняки с теми кто преследуется во всем мире. И может нам на усё это закрыть глаза лиш ради того, шо оно футболку с тризубом напялит? НИДАЖДЁТЕСЬ
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Ваня. Прекратить АТО не надо. АТО надо закончить. Разница понятна ?
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Не домахивайся - прекратить, закончить , отменить. Главное - прекратить зарабатывать на крови собственного народа и восстановить целостность страны. Точка, ничего важнее нет.
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Много шума из ничего. Савченко пыталась разрулить ситуацию, но похоже разруливать ситуацию никому не нужно. Война выгодна для всех власть имущих. Потому что если не будет войны, фронтовики вытрясут из них кишки.
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Вы недооцениваете СМИ. Это сейчас они рассказывают про гадов-маршрутчиков и обиженных АТО-шников. А в нужное время СМИ вам расскажет, какие они все бандиты. Рассказать вам, что вы будете говорить?
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Боюсь вас разочаровать, но рулевой из сявченко, как из говна пуля
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А она, если никто не заметил, особо и не рвется. Да ей бы, в принципе, никто б особо и не дал бы. Но заметьте, за последний месяц... народ как-то задумался, что ли?
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Как она может разрулить? Еще раз в плен сдаться со всей Украиной?
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Кстати, такого Российская экономика не потянет Мсье знает толк в извращениях
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Когда АТО будет закончена на выходе будет Л. и Д. области и страна будет восстановлена, а лнр и днр конституцией Украины не предусмотрены и противоречат минским соглашениям. Разве не так ?
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Третий год страна воюет. Никто не знает нюансов Минских соглашений простым и понятным языком Если кто-то точно знает, расскажите, плз.
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Ех ти наша Гадя, шо ж ти наробила,
Зрадила бандерівський фасон,
Плюнула на гідність, плюнула на мову,
І співаєш зеківський шансон.

Ми чекали довго - десь годині в п'ятій
Виповзла ота пропала честь.
Тільки зорі знали, як ми зав'язали
Їй на спині груди "номєр шесть"

https://www.youtube.com/watch?v=-UgVnD0c0u0 Орест Лютий - "Груди №6 (Мурка)" (випуск 5)
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На счет савченко давйте помолчим, пусть с ней СБУ и прочи компетентные органы разбираются.
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Вам кто то мешает выполнить ваш же горячий призыв?
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Т.е. Предлагаете отдать на откуп шавкам гидранта? Ну, ну.
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савченко первая, за ней попрут бойко, вилкул, королевская, левочкин, шуфрич, добкин... тогда согласен!
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Майор, вы разжалованы Для того, чтобы поперли все. как минимум необходимо попереть первого
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Ваня. Остановить АТО и признать лнр и днр это мечта путена. И это не имеет никакого отношения к минским соглашениям , почему Надя и предлагает от них отказаться. Ваня. Украина это унитарное государство и независимые республики в ее составе не предусмотрены.
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Как минимум, отобрать у этой с#ки звание Героя Украины (она это высокое звание осквернила и обесценила) и лишить депутатского мандата.
Как максимум, судить за предательство интересов Украины и коллаборациони́зм по всей сторогости. Тем более, что эти преступления она совершила не как частное лицо, а являясь официальным представителем народа Украины как в Парламенте, так и в международных организациях.
Вот ее последняя выходка:
Народный депутат Надежда Савченко рассказала немцам о своей поездке на оккупированный Донбасс и назвала главарей боевиков Игоря Плотницкого и Александра Захарченко загнанными и измученными войной людьми.

А это свежие свидетельства о зверских преступлениях против наши граждан тех самых "измученных войной людей", которых Савченко так активно выгораживает и навязывает украинскому обществу, как возможную сторону переговоров:



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Нужно просто следить, кого и как делают этими героями. Вот и все
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Вот именно, СЛЕДИТЬ, а не вестись на образ. Как можно быть настолько наивными, чтобы не проверить человека, побывавшего в плену, хотя бы на детекторе?! Как можно верить в картинку на экране? Куда смотрели соответствующие службы? Там что, дети наивные работают?
Всему виной пиар и рейтинги политиков. Сами раскрутили "героиню", сами ей медали наперегонки навешали. а теперь не знают, как из этой халепи выйти, не потеряв лица.
А сейчас конечно, ее будут защищать "весьма мощные" адвокаты. Спасибо бесплатным PRщикам!
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Я как-то разговаривал на очень похожую тему с товарищем, сослуживцем. У него был тезис "почему не говорят правду"? Речь шла о Героях, о героях и об СМИ. Я тогда ответил, не вопрос. Ты видишь одну правду. А я ее вижу целиком. Я ему тут же и выложил ВСЮ правду на мой взгляд. Больше он эту тему не поднимал. А разговор был тоже о Герое, только я ему показал и другие стороны. Тут вопрос еще в том, во-первых, нужна ли людям ВСЯ правда. И во-вторых, откуда им эту ВСЮ правду узнать Поэтому спокойнее нужно относиться. Ко всем процессам.
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Дуже страшно. Неймовірно жаль. Наші Воїни прийняли мученицьку смерть.
Ті виродки таке роблять і від своєї тваринної суті, і від лютого безсилля, і від усвідомлення поразки.
Відколи ця ***** почала патякати, скільки я сварилася тут з її фанатами і захисничками.
Відтепер ви для мене співучасники цих злочинів разом зі своєю *****. Я вас пам*ятаю.
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Садить.
На 20 лет.
А лучше стрелять.
Это единственный выход борьбы с этой коллаборантской заразой.
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если её посадить, то рашка её выменяет обратно
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Не страшно. Отдать сявчено распердяям, но лишь при одном условии - мертвечукчу в довесок
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