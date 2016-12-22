 Все основания для открытия производства в отношении Савченко есть. Дальше дело за СБУ, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Еспресо.TV".
По его мнению, производство в связи с заявлениями и действиями народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко должно быть открыто
"Это вопрос сугубо Службы безопасности Украины (СБУ). Мне трудно оценивать с юридической точки зрения. С моей личной точки зрения, все основания для этого есть. Дальше дело за СБУ, поскольку есть довольно сложные трактовки законодательства относительно того, насколько это может быть истолковано как призыв или как создание организации или как пособничество терроризму", - отметил он.
По словам Арьева, нужно понимать, что в случае открытия производства адвокаты у Савченко будут "весьма мощные, особенно учитывая, кто стоит за спиной, и какую он адвокатскую практику имеет".
После возвращения в Украину из российской тюрьмы Савченко сделала ряд провокационных заявлений. В июне этого года нардеп сказала, что необходимо "выйти на прямую связь с "ДНР" и "ЛНР", без Минских договоренностей, для освобождения украинских пленных и политзаключенных.
"Главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий могут позиционироваться как народные депутаты от "ДНР" и "ЛНР", - сказала Савченко.
7 декабря она провела с ними встречу в Минске, за что Савченко подвергли критике в Украине. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела".
15 декабря Савченко исключили из фракции "Батьківщини" в парламенте. Там заявили, что принципы и политические убеждения нардепа и фракции не совпадают.
22 Верховная Рада отозвала Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Дальше по логике вещей снятие неприкосновенности и лишение звания Героя Украины
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А по сути то:
Рашка предлагает нам выход из конфликта, для которого нужно лишь подыграть террористам, якобы помириться. Восстановить суверенитет, взять под контроль границы и судить их потом как душе угодно, второй раз на те же грабли путин не полезет. Да там и судить то мало кого останется, ведь рашка в окружении оставлять своих ихтамнетов не станет и уберет ещё в процессе переговоров. Вуаля! Чем плох этот план? Да ни чем. Собственно это и есть минские договоренности.
В минских договоренностях нет лнр и днр. А так план нормальный. Надо было еще в 14 году путену соглашаться, а не лепить лднр и пулю из гавна. И теперь выход есть и все тот же через минские соглашения.
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1. Террористам подыгрывать = руку откусят.
2. Я лучше здохну от пули, чем с международными военными преступниками "договорюсь".
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Зрадила бандерівський фасон,
Плюнула на гідність, плюнула на мову,
І співаєш зеківський шансон.
Ми чекали довго - десь годині в п'ятій
Виповзла ота пропала честь.
Тільки зорі знали, як ми зав'язали
Їй на спині груди "номєр шесть"
https://www.youtube.com/watch?v=-UgVnD0c0u0 Орест Лютий - "Груди №6 (Мурка)" (випуск 5)
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Как максимум, судить за предательство интересов Украины и коллаборациони́зм по всей сторогости. Тем более, что эти преступления она совершила не как частное лицо, а являясь официальным представителем народа Украины как в Парламенте, так и в международных организациях.
Вот ее последняя выходка:
Народный депутат Надежда Савченко рассказала немцам о своей поездке на оккупированный Донбасс и назвала главарей боевиков Игоря Плотницкого и Александра Захарченко загнанными и измученными войной людьми.
А это свежие свидетельства о зверских преступлениях против наши граждан тех самых "измученных войной людей", которых Савченко так активно выгораживает и навязывает украинскому обществу, как возможную сторону переговоров:
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Всему виной пиар и рейтинги политиков. Сами раскрутили "героиню", сами ей медали наперегонки навешали. а теперь не знают, как из этой халепи выйти, не потеряв лица.
А сейчас конечно, ее будут защищать "весьма мощные" адвокаты. Спасибо бесплатным PRщикам!
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Ті виродки таке роблять і від своєї тваринної суті, і від лютого безсилля, і від усвідомлення поразки.
Відколи ця ***** почала патякати, скільки я сварилася тут з її фанатами і захисничками.
Відтепер ви для мене співучасники цих злочинів разом зі своєю *****. Я вас пам*ятаю.
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На 20 лет.
А лучше стрелять.
Это единственный выход борьбы с этой коллаборантской заразой.
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