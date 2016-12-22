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 Армия Асада объявила о полном контроле над Алеппо

Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Смотрите также: Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования сирийской армии.

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью. В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Алеппо стал синонимом ада", - генсек ООН

Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня. Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде.

В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала. Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить проправительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из восточного Алеппо эвакуировали 19 тысяч человек, - ООН

Кроме того, западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, приводящего к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.
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Бедные россосийские пенсионеры. Хотя теперь хоть Пальмиру не восстанавливать.
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и Алеппо им не долго держать. все назад вернется.
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Ты хотел сказать - старые мрази наплодившие ублюдков!
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Советую всем посмотреть на перспективу , которую и нам хуйло готовил.
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А во всем виноват Порох, Штаты впали в депрессию после колоссальной коррупции нашей власти, которую они поддерживали. И именно из-за депрессии не поддержали ополченцев в Сирии. Выбрали мы бы Юлю, все было бы иначе
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Да, Дмитрий, вот сейчас согласна. Выбрали бы мы Юлю еще в 2010 (а я была уверена,что так и будет), ВСЕ было бы иначе. И страна единой была бы, и войны не было бы, и нищеты, и смертей, переселенцев, и прочих последствий.
А в 2014 маховик уже был запущен, Юля бы особо ничего не изменила. Разве что посадила бы Яныка и Ко, хотя бы из мести.
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А когда Украинская армия объявит о полном контроле над донецком, луганском?
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Украинская армия - это не россосийские убийцы, чтоб ровнять города с землёй вместе с жителями.

А ассад с помощью ватакацьманавтов и ихтамнетов только и покорило Алеппо превратив его в руины.
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Alexandr Slavich))) Вы предлагаете карабахский или абхазский вариант? Или вы думаете что беженцы которые оставили свои дома квартиры в донецке, в луганске, будут десятилетиями скитаться ?
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А если разнести их жильё то им станет легче десятилетиями скитаться?
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Alexandr Slavich))) Бот, а разве Я писал что разнести их жилье? Их где это жилье восстанавливается десятилетиями?
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Надька ты? Не ну точно ты не Игорь но сто пудов Надька!
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Так ассадовцы с россосиянами взяли Алеппо только разнеся его в хлам. Вот я и говорю, что Украине этот вариант не подходит. Взять Донецк без таких разрушений? Ну пойди возьми, неБот igor555 ab2700df.
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Искренне надеюсь что в ближайшем будущем генерал НАТО объявит что руины Москвы уже посностью контролируются международной коалицией
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"контролировать" руины -этот круто, власовские тряпки на всех остатках от домов развесили? а , фашики.ru
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Есть подозрение, что в Аллепо будет скоро свой царек (ставленник Ху#ла), а башарик будет платить дань ему! Такой себе рузьго-кадыровский вариант навыворот...
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Город "превратили" в руины, тысячи убитых цивилистов - пипец "победа"..........
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Мне раньше почему то всегда нравилась Сирия (не знаю толком почему но нравилась) в жизни не подумал бы что кацапьё и там умудрится всё загадить
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Сущность кацапская: ламать - не строить........
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кацаПсины победили Сирию..
анехдот для РАБссиянцев в ящике
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Интересно в Алепо построят мечеть как в Грозном или больше по величине?
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Грозный тоже контролировали ... В 1995 году.... Но жители ИЧКЕРИИ с этим не совсем согласны......
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Николь,кацаПсины перестали заниматься гигантоманией после Перестройки и Ускорения..
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Воспитательницу детсадика в Зауралье посадили в тюрьму за перепост в интернете на 6 месяцев,она была свидетельницей избиения ребенка.
Варвару Караулову посадили за терроризм на РАБссии,девочка отсидит 4,5 года...,путлер не террорист,а Варька Террористка.. :D
Бедная РАБссия ...
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Что опять путин все победил -теперь путин окоренится в Сирии навсегда построив базу военную -договор на базу и ее эксплутацию на неограниченное время он уже подписал.
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Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.


и никого не осталось


В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

конечно же некого больше терроризировать
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ось так космічні кацапи "звільняли" алеппо від мирних жителів (відео 18+) https://www.youtube.com/watch?v=s8HhhRhSO6M
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Правительство Сирии объявило о взятии Алеппо.

Все миргые жители покинули город.
Хоть кто-то осталсч там?

В чем смысл такого взятия?
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Чекаєм.. Курво сдохни! Щоб вас горілкою с арафаткой на шію...
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