 Армия Асада объявила о полном контроле над Алеппо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования сирийской армии.
Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью. В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".
Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.
Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня. Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде.
В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала. Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить проправительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.
Кроме того, западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, приводящего к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.
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https://www.youtube.com/watch?v=s8HhhRhSO6M
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А в 2014 маховик уже был запущен, Юля бы особо ничего не изменила. Разве что посадила бы Яныка и Ко, хотя бы из мести.
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А ассад с помощью ватакацьманавтов и ихтамнетов только и покорило Алеппо превратив его в руины.
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анехдот для РАБссиянцев в ящике
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Варвару Караулову посадили за терроризм на РАБссии,девочка отсидит 4,5 года...,путлер не террорист,а Варька Террористка.. :D
Бедная РАБссия ...
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и никого не осталось
В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".
конечно же некого больше терроризировать
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Все миргые жители покинули город.
Хоть кто-то осталсч там?
В чем смысл такого взятия?
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