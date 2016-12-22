 Чиновники Николаевского бронетанкового завода завысили стоимость военной техники на 1,1 млн гривен, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
"Военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины в Единый реестр досудебного расследования внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины", - сообщает ГПУ.
Установлено, что сотрудники Херсонского пограничного отряда в августе 2014 года без замечаний приняли и поставили на бухгалтерский учет военную технику (БТР), стоимость которой была искусственно завышена должностными лицами Николаевского бронетанкового завода, включая расходы, которые фактически при выполнении договора не состоялись.
Как отмечается, вследствие совершения преступления государству причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млн гривен.
1258 40
Руководители оборонного предприятия в Запорожской области распродали имущество на 1,5 млн долларов, - СБУ(23)
Налоговики на Черниговщине раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при экспорте древесины. ФОТОрепортаж(3)
Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 270 млн грн(12)
Налоговики разоблачили центр минимизации, с помощью которого расхищались бюджетные средства: арестован один из его организаторов. ФОТОрепортаж (обновлено)(9)
Екс-заступник голови "Нафтогазу" застрелився за мить до затримання(0)
"Нафтогаз" является коррупционной структурой, которую надо срочно ликвидировать", - Тимошенко(316)
Налоговики в Запорожской области разоблачили аграриев, уклонившихся от уплаты 3,2 млн грн налогов. ФОТОрепортаж(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
але це мрії(((
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А в1660 году украинский экземпляр этого-же документа, приехав в "гости" в Украину к гетьману Юрку Хмелю ваши мордовские бояре подло у него спистили, перед этим напоив его и его старшИну какой-то своей кацапской дурью под видом "медовухи московской".
А через год ваш московский князь Алексей с попами и боярами нашкарябали какую-то писюльку, яко-бы с подписью Богдана Хмеля о "просьбе присоединения", суки кацапские брехливые.
Так этой писюльки уже 360 лет никто не видел, только один пистешь от кацапов, что она была.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить